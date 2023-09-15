Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Вас ждут катание на внедорожнике по песчаными барханам и прогулка по Нилу на традиционной фелуке — палубном судне с парусами. В стоимость тура включены комфортабельное проживание и 2-разовое питание.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$720
Описание
Организационные детали
Возможно изменение порядка экскурсий и маршрута в индивидуальном порядке.
Проживание. Будем жить в отеле в Гизе недалеко от пирамид, 2-местное размещение с удобствами. 1 ночь проведём в кемпинге в пустыне.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды. Ужины — за доплату.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Хрустальная гора, катание по пустыне и ночь в лагере под звёздами с шоу-программой
Встретим вас в аэропорту и на автомобиле с кондиционером отправимся в пустыню. Остановимся в оазисе Бахария и полюбуемся финиковыми пальмами и аутентичными домиками из глины. Пересядем на внедорожники и поедем колесить по пустыне.
Увидим Хрустальную гору, на скальных образованиях которой блестят кристаллы белого, а местами и розового цвета. Побываем на сероводородных источниках, а затем желающие смогут прокатиться по песчаным барханам на борде.
Вечером разобьём лагерь посреди Белой пустыни, приготовим вкусный ужин и насладимся вечерней шоу-программой, попивая бедуинский чай, который улучшает пищеварение и восстанавливает обмен веществ. Ночевать будем в кемпинге.
Экскурсия по Каиру и Гизе
Проснёмся с первыми лучами солнца и встретим рассвет, после завтрака вернёмся в Каир. Заглянем в местный музей, чтобы увидеть настоящих мумий и сокровища из пирамид.
Прогуляемся по Нилу на традиционной фелуке — палубном судне с парусами.
Затем отправимся в Гизу. Вы увидите главную визитную карточку Египта — пирамиды Хеопса (это единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света), Хефрена и Микерина. Обязательно сфотографируем Большого Сфинкса — статую с головой человека и телом льва.
Пообедаем в местном ресторане и поедем в отель неподалёку от пирамид.
Достопримечательности Александрии
Сегодня вас ждёт путешествие в Александрию. Предстоит проехать 220 км, и мы окажемся на берегу Средиземного моря в городе, считающимся второй столицей и воротами Египта в Европу.
Побываем в амфитеатре 3 века, спустимся в катакомбы Ком эль-Шукафа, где находится самое большое захоронение римлян. Посетим форт Кайт-Бей 15 века, возведённый на руинах Александрийского маяка — одного из семи чудес света, не дошедшего до нас.
Увидим мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — рассматривать её причудливые фасады, необычные купола и минареты можно очень долго. Напоследок побываем у Новой Александрийской библиотеки.
Пообедаем в рыбном ресторане и вернёмся в Каир, а оттуда отвезём вас в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и кемпинге в пустыне
- Завтраки и обеды без напитков
- Бутилированная вода
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Трансферы по маршруту
- Прогулка по Нилу
- Трансферы из/в аэропорт
- Минимальное количество участников - 3 человека
Что не входит в цену
- Напитки
- Ужины
- Личные расходы
- По желанию - катание на верблюдах у пирамид