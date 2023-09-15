Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Авторский тур в Каире

Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай

5
1 отзыв
За 3 дня успеем почувствовать себя путниками, странствующими по пустыне, и насладимся шоу-программой, сидя в кемпинге под звёздами, увидим главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии и побываем в самой древней пирамиде, спустимся в загадочные катакомбы и насладимся видами оазиса с финиковыми пальмами и глиняными домиками.

Вас ждут катание на внедорожнике по песчаными барханам и прогулка по Нилу на традиционной фелуке — палубном судне с парусами. В стоимость тура включены комфортабельное проживание и 2-разовое питание.
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Ближайшие даты:
3
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$720
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно изменение порядка экскурсий и маршрута в индивидуальном порядке.

Проживание. Будем жить в отеле в Гизе недалеко от пирамид, 2-местное размещение с удобствами. 1 ночь проведём в кемпинге в пустыне.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды. Ужины — за доплату.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Хрустальная гора, катание по пустыне и ночь в лагере под звёздами с шоу-программой

Встретим вас в аэропорту и на автомобиле с кондиционером отправимся в пустыню. Остановимся в оазисе Бахария и полюбуемся финиковыми пальмами и аутентичными домиками из глины. Пересядем на внедорожники и поедем колесить по пустыне.

Увидим Хрустальную гору, на скальных образованиях которой блестят кристаллы белого, а местами и розового цвета. Побываем на сероводородных источниках, а затем желающие смогут прокатиться по песчаным барханам на борде.

Вечером разобьём лагерь посреди Белой пустыни, приготовим вкусный ужин и насладимся вечерней шоу-программой, попивая бедуинский чай, который улучшает пищеварение и восстанавливает обмен веществ. Ночевать будем в кемпинге.

Хрустальная гора, катание по пустыне и ночь в лагере под звёздами с шоу-программойХрустальная гора, катание по пустыне и ночь в лагере под звёздами с шоу-программойХрустальная гора, катание по пустыне и ночь в лагере под звёздами с шоу-программойХрустальная гора, катание по пустыне и ночь в лагере под звёздами с шоу-программойХрустальная гора, катание по пустыне и ночь в лагере под звёздами с шоу-программойХрустальная гора, катание по пустыне и ночь в лагере под звёздами с шоу-программой
2 день

Экскурсия по Каиру и Гизе

Проснёмся с первыми лучами солнца и встретим рассвет, после завтрака вернёмся в Каир. Заглянем в местный музей, чтобы увидеть настоящих мумий и сокровища из пирамид.

Прогуляемся по Нилу на традиционной фелуке — палубном судне с парусами.

Затем отправимся в Гизу. Вы увидите главную визитную карточку Египта — пирамиды Хеопса (это единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света), Хефрена и Микерина. Обязательно сфотографируем Большого Сфинкса — статую с головой человека и телом льва.

Пообедаем в местном ресторане и поедем в отель неподалёку от пирамид.

Экскурсия по Каиру и ГизеЭкскурсия по Каиру и ГизеЭкскурсия по Каиру и ГизеЭкскурсия по Каиру и ГизеЭкскурсия по Каиру и ГизеЭкскурсия по Каиру и ГизеЭкскурсия по Каиру и ГизеЭкскурсия по Каиру и Гизе
3 день

Достопримечательности Александрии

Сегодня вас ждёт путешествие в Александрию. Предстоит проехать 220 км, и мы окажемся на берегу Средиземного моря в городе, считающимся второй столицей и воротами Египта в Европу.

Побываем в амфитеатре 3 века, спустимся в катакомбы Ком эль-Шукафа, где находится самое большое захоронение римлян. Посетим форт Кайт-Бей 15 века, возведённый на руинах Александрийского маяка — одного из семи чудес света, не дошедшего до нас.

Увидим мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — рассматривать её причудливые фасады, необычные купола и минареты можно очень долго. Напоследок побываем у Новой Александрийской библиотеки.

Пообедаем в рыбном ресторане и вернёмся в Каир, а оттуда отвезём вас в аэропорт.

Достопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности Александрии

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и кемпинге в пустыне
  • Завтраки и обеды без напитков
  • Бутилированная вода
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансферы по маршруту
  • Прогулка по Нилу
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Минимальное количество участников - 3 человека
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Ужины
  • Личные расходы
  • По желанию - катание на верблюдах у пирамид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, утро
Завершение: Аэропорт Каира, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей
15 сен 2023
Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с 10 по 13 сентября. Порядок экскурсий гибкий, можно заранее договориться с Имадом, и в случае чего (погода, самочувствие) корректировать уже на месте. Итак, по порядку о каждом дне. Первый день: пустыня. Можно смотреть сколько угодно фотографий и видео, но они не передадут всей красоты и атмосферы мест, которые вы увидите. Это нужно видеть собственными глазами. Но перед посещением самых красивых локаций мы заехали на источники и это отдельный кайф - в 40+ градусов окунуться в ванну и есть финики с рядом растущей пальмы. Тут можно зависнуть надолго, тем более что никто не подгоняет, но важно помнить, что путешествие только началось, и впереди много всего интересного. Остальные места, как уже писал выше, надо увидеть самим. И вот, когда уже не остается сил на эмоции, случается закат в белой пустыне и марш-бросок до места ночевки по ночному пустынному шоссе. Лагерь очень удивил в приятном смысле. Все секреты раскрывать не буду, съездите и прочувствуйте все сами. Окончанием дня был вкусный ужин, приготовленный нашим гидом Хамадой и водителем Аброй. На следующий день ранний подъем, завтрак и старт в Каир для того, чтобы стать археологами вместе с Имадом. Очень интересный и нешаблонный взгляд на историю пирамид и околосвязанных событий. Море впечатлений, особенно, если вы до этого никогда не были на пирамидах. В конце исторической части дня - посещение музея в Мемфисе и огромная статуя Рамзеса второго. Утром третьего дня нас встретил Мухаммед и мы поехали в Александрию. Изюминкой был сильный ливень и туман, который нас сопровождал в тот день, и немного смазал впечатление от самого города. Но Мухаммед вытянул настроение интересным рассказом в целом об истории Египта до истории Александрии в частности, а посещенные достопримечательности это прям супер-супер. Особенно, если вы любите различного толка подземелья, некрополи, крепости. До отъезда из Каира у нас оставался еще один день и мы заказали у Имада дополнительную экскурсию по Каиру, куда так же перенесли катание по Нилу и музей со второго дня. Настоятельно советую всем поступить так же. Имад влюбил нас в Каир. Прогулка по средневековым улочкам и Нилу, мечети, Коптский квартал. После этого дня Каир запал нам в душу. Ну и музей, огромнейшая экспозиция, среди которой Имад концентрировал внимание на самых значимых экземплярах, сопровождая экскурсию интереснейшим рассказом. Получился длинный текст, но и сам тур был несколько дней, а не часов. Огромное спасибо Имаду и его команде: гидам и водителям, которые сопровождали нас на протяжении всех дней. Организация на высшем уровне. По сути мы находились эти дни на полном пансионе: трансфер из/в аэропорт, отель, питание во время экскурсий - ни о чем не надо думать. Ну и разговоры за жизнь в пустыне и за чашечкой кофе в старом кафе в Каире - это очень душевно и круто.

Тур входит в следующие категории Каира

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