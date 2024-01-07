Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Авторский тур в Каире

Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы

5
1 отзыв
В 3-дневном туре мы собрали всё самое интересное, чтобы увидеть Египет во всей красе и погрузиться в его увлекательную историю. Вы сможете совместить тур с пляжным отдыхом, чтобы получить от отпуска все 33 удовольствия.

Мы побываем в Гизе и увидим пирамиду Хеопса — единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света, рассмотрим Большого Сфинкса и посетим некрополи Саккары.

Прогуляемся по колоритным улочкам Каира, пройдём по коптскому кварталу и узнаем, откуда взялся город мусорщиков и почему он так назван.

А ещё посетим Александрию, спустимся в загадочные катакомбы и побываем на месте, где когда-то стоял Александрийский маяк.
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Ближайшие даты:
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$720
Дети до 18 лет$450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Минимальное количество участников — 6 человек.

Проживание. Будем жить в отеле в Гизе недалеко от пирамид, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды. Ужины — за доплату.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и Дахшур

Встретим вас в аэропорту Каира, отвезём в отель, а затем начнём экскурсионную программу. Начнём с Гизы: вы увидите главную визитную карточку Египта — пирамиды Хеопса (это единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света), Хефрена и Микерина. Обязательно сфотографируем Большого Сфинкса — статую с головой человека и телом льва.

Дальше отправимся в некрополь Саккара, где были похоронены многие представители правящих династий. Посетим ступенчатую пирамиду Джосера — самую древнюю из сохранившихся! А ещё увидим мастабы — гробницы знатных вельмож — и полюбуемся росписями на стенах.

Затем спустимся в Серапеум — некрополь, где покоятся 24 огромных саркофага из мрамора, базальта и гранита. Учёные предполагают, что здесь могли хоронить священных быков Алисов, но прямых доказательств этому пока нет.

Следующая локация — некрополь Дахшур. Здесь рассмотрим пирамиды необычной формы, затем пообедаем в местном ресторане и вернёмся в отель.

Экскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и Дахшур
2 день

Прогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиков

Утром отправимся на экскурсию по Каиру и узнаем его историю от древности до наших дней. Заглянем в каирский египетский музей, чтобы увидеть настоящих мумий и сокровища из пирамид. Программа займёт 1,5 часа — гид покажет и расскажет про самые интересные артефакты.

По желанию и за доплату вы сможете прогуляться по Нилу на традиционной фелуке — палубном судне с парусами.

Прогуляем по старинному коптскому кварталу, любуясь церквями: греческий храм Святого Георгия, церковь Девы Марии, церковь святых Петра и Павла. Увидим могилы русских эмигрантов 19 века и колодец, из которого пили Мария с Иосифом и младенец Иисус. Посетим пещеру, в которой скрывалось Святое семейство в Каире.

Следующая локация с необычным названием — город мусорщиков. Вы окажетесь в квартале, где местные занимаются сбором мусора по всем улицам, чтобы затем его переработать. Здесь полюбуемся монастырём Святого Симона — самой большой церковью в Египте и на всём Ближнем Востоке.

Проедем мимо города мёртвых, увидим крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али — одну из крупнейших в столице.

На рынке Хан аль-Халили закупимся местными продуктами, а затем прогуляемся по улочкам, заглядывая в кафе, рассматривая старинные дома и колоритную архитектуру. Пеший маршрут займёт около 1 часа. Затем вернёмся в отель.

Прогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиковПрогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиковПрогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиковПрогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиковПрогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиков
3 день

Александрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-Бей

Сегодня вас ждёт путешествие в Александрию. Предстоит проехать 220 км, и мы окажемся на берегу Средиземного моря в городе, считающимся второй столицей и воротами Египта в Европу.

Побываем в амфитеатре 3 века, спустимся в катакомбы Ком эль-Шукафа, где находится самое большое захоронение римлян. Посетим форт Кайт-Бей 15 века, возведённый на руинах Александрийского маяка — одного из семи чудес света, не дошедшего до нас.

Увидим мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — рассматривать её причудливые фасады, необычные купола и минареты можно очень долго. Напоследок побываем у Новой Александрийской библиотеки.

Пообедаем в рыбном ресторане и вернёмся в отель. Вы сможете улететь домой сегодня или на следующий день.

Александрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-БейАлександрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-БейАлександрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-БейАлександрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-Бей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтраки и обеды
  • Питьевая вода
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги русскоязычного гида с профильным образованием и водителя
  • Минимальное количество участников - 2 человека
  • Стоимость тура указана при группе от 2 участников - 585$ с человека. Для 1 участника - 800$
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Личные расходы
  • Билеты до Каира и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт в Каире, отвезём вас ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей
7 янв 2024
Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее экскурсия состоялась все прошло на отлично! По организационным вопросам все на уровне - организатор сам выходит на связь, заранее все проговаривает, встречают и провожают в аэропорт, высший класс! По наполнению, достаточно насыщенная поездка. Рекомендую!

Тур входит в следующие категории Каира

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПирамиды ГизыПопулярные местаЕгипетский музейМузеиАлександрияОбзорные

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