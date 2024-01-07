Утром отправимся на экскурсию по Каиру и узнаем его историю от древности до наших дней. Заглянем в каирский египетский музей, чтобы увидеть настоящих мумий и сокровища из пирамид. Программа займёт 1,5 часа — гид покажет и расскажет про самые интересные артефакты.

По желанию и за доплату вы сможете прогуляться по Нилу на традиционной фелуке — палубном судне с парусами.

Прогуляем по старинному коптскому кварталу, любуясь церквями: греческий храм Святого Георгия, церковь Девы Марии, церковь святых Петра и Павла. Увидим могилы русских эмигрантов 19 века и колодец, из которого пили Мария с Иосифом и младенец Иисус. Посетим пещеру, в которой скрывалось Святое семейство в Каире.

Следующая локация с необычным названием — город мусорщиков. Вы окажетесь в квартале, где местные занимаются сбором мусора по всем улицам, чтобы затем его переработать. Здесь полюбуемся монастырём Святого Симона — самой большой церковью в Египте и на всём Ближнем Востоке.

Проедем мимо города мёртвых, увидим крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али — одну из крупнейших в столице.

На рынке Хан аль-Халили закупимся местными продуктами, а затем прогуляемся по улочкам, заглядывая в кафе, рассматривая старинные дома и колоритную архитектуру. Пеший маршрут займёт около 1 часа. Затем вернёмся в отель.