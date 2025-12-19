Мои заказы

Круиз по Нилу Луксор - Асуан 4 ночи

Начало тура: Луксор в 8 утра. Финиш: Асуан, после 14:00, проводим до любого места в городе
Описание тура

Начало тура: Луксор в 8 утра. Финиш: Асуан, после 14:00, проводим до любого места в городе Первый день Карнакский храм Второй день Колоссы Мемнона Долина Царей Храм Хатшепсут Третий день Храм Гора в Эдфу Храм Ком-Омбо Музей крокодильих мумий Четвёртый день Абу-Симбел Пятый день Асуанская плотина Храм Филе Ботанический сад

Понедельник,Четверг,Суббота

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтрак, обед и ужин ((шведский стол)./n
  • Стандартный номер на 4 ночи. /n
  • Входные билеты достопримечательностей. /n
  • Трансфер из аэропорта до теплохода и обратно. /n
Что не входит в цену
  • Виза в аэропорту. /n
  • Авиабилеты. /n
  • Все напитки (включая воду)
  • Проезд из вашего города до Луксора и обратно из Асуана. /n
  • -Повышение уровня номера по запросу.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Луксор
Завершение: Асуан
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник,Четверг,Суббота
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

