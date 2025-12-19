Начало тура: Луксор в 8 утра. Финиш: Асуан, после 14:00, проводим до любого места в городе
Описание тураНачало тура: Луксор в 8 утра. Финиш: Асуан, после 14:00, проводим до любого места в городе Первый день Карнакский храм Второй день Колоссы Мемнона Долина Царей Храм Хатшепсут Третий день Храм Гора в Эдфу Храм Ком-Омбо Музей крокодильих мумий Четвёртый день Абу-Симбел Пятый день Асуанская плотина Храм Филе Ботанический сад
Понедельник,Четверг,Суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Колоссы Мемнона
- Долина Царей
- Храм Хатшепсут
- Храм Гора в Эдфу
- Храм Ком-Омбо
- Музей крокодильих мумий
- Абу-Симбел
- Асуанская плотина
- Храм Филе
- Ботанический сад
Что включено
- Завтрак, обед и ужин ((шведский стол)./n
- Стандартный номер на 4 ночи. /n
- Входные билеты достопримечательностей. /n
- Трансфер из аэропорта до теплохода и обратно. /n
Что не входит в цену
- Виза в аэропорту. /n
- Авиабилеты. /n
- Все напитки (включая воду)
- Проезд из вашего города до Луксора и обратно из Асуана. /n
- -Повышение уровня номера по запросу.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Луксор
Завершение: Асуан
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник,Четверг,Суббота
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Луксора
-
15%
Индивидуальный экспресс-тур по знаковым локациям Луксора
Посетить Карнакский храмовый комплекс, заглянуть в Музей мумификации и побывать в Долине царей
Начало: Холл вашего отеля, 8:30. Возможна встреча в аэропо...
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
$353
$415 за всё до 8 чел.
-
30%
Луксор за 2 дня - по всем эпохам Египта
Начало: Заберем вас из любого места в Луксоре
Расписание: Eжедневно в любое время суток
$329
$470 за всё до 2 чел.
Луксор, Асуан, Абу-Симбел, Эдфу и Ком-Омбо только для вас: насыщенное путешествие в прошлое
Увидеть величайшие сокровища Древнего Египта, посетить храм женщины-фараона и Долину царей
Начало: Луксор, место и время по согласованию (первая поло...
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
$900 за всё до 6 чел.