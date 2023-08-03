Авторский тур
2 дня
Луксор: 2-дневное путешествие через древнеегипетские эпохи
Проведите 2 незабываемых дня в Луксоре, где каждый камень рассказывает историю древнего Египта. Ваш личный египтолог откроет тайны фараонов
Заберем вас из любого места в Луксоре
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$400 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- LLIUDMILA3 августа 2023Луксор-это сокровище Египта. Двухдневная индивидуальная экскурсия прошла замечательно, очень много впечатлений. Нашего гида звали Исмаил. Замечательный рассказчик, очень общительный человек. Исмаил старался учесть все наши пожелания, билеты приобретал заранее, так что в очередях не стояли. Так же нам был предоставлен комфортабельный транспорт. В целом экскурсии нам очень понравились, всем рекомендуем.
- ИИрина27 ноября 2022Очень понравилась экскурсия. Мы специально брали именно 2 дня, чтобы посмотреть главные достопримечательности Луксора. Спасибо нашему гиду за увлекательные рассказы о жизни фараонов.
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