L LIUDMILA

Луксор-это сокровище Египта. Двухдневная индивидуальная экскурсия прошла замечательно, очень много впечатлений. Нашего гида звали Исмаил. Замечательный рассказчик, очень общительный человек. Исмаил старался учесть все наши пожелания, билеты приобретал заранее, так что в очередях не стояли. Так же нам был предоставлен комфортабельный транспорт. В целом экскурсии нам очень понравились, всем рекомендуем.