Луксор, Асуан, Абу-Симбел, Эдфу и Ком-Омбо только для вас: насыщенное путешествие в прошлое
Увидеть величайшие сокровища Древнего Египта, посетить храм женщины-фараона и Долину царей
Отправляемся на 4 дня в прошлое — вас ждёт путешествие по Древнему Египту, его 5 сыгравшим роль в истории городам, где хранятся важнейшие памятники культуры и архитектуры. Вы посетите знаменитые читать дальше
храмы, в числе которых Карнакский в Луксоре и храм царицы Хатшепсут.
Увидите огромные Колоссы Мемнона, некрополь с 62 гробницами и единственное сохранившееся сооружение древнеегипетского города Нубет.
А ещё в насыщенной программе: Асуанская плотина, остров Филе и храмы фараона и его жены в Абу-Симбел. Тур проводится только для вашей компании.
Программа тура по дням
1 день
Сокровища Луксора
Встречаемся в Луксоре и отправляемся на экскурсию по главным достопримечательностям города.
Сегодня вы посетите одно из величайших сооружений Древнего Египта — Карнакский храм. К его созданию приложили руку более 30 фараонов — мы расскажем, кто именно и как это делал.
Затем рассмотрим храм женщины-фараона Хатшепсут. Вы увидите, как гармонично высеченный в глубине утёса храм вписан в скальный ландшафт, и послушаете историю правления царицы.
Далее отправимся к огромным статуям — Колоссам Мемнона. Их высота достигает 20 метров. А вес составляет около 700 тонн. Когда-то они стояли у входа в погребальный храм, посвящённый фараону Аменхотепу III, но сегодня от постройки ничего не осталось.
Последняя локация на сегодня — Долина царей. Это огромный некрополь, где было найдено 62 гробницы. Вы рассмотрите религиозные изображения и узнаете историю места.
2 день
Переезд в Асуан, Эдфу и Ком-Омбо
Переезжаем из Луксора в Асуан.
По пути заедем посмотреть на храм Гора в Эдфу и на единственное сохранившееся сооружение древнеегипетского города Нубет в Ком-Омбо.
3 день
Значимые места окрестностей Асуана и остров Филе
Сегодня начнём день с посещения Асуанской плотины. Это сооружение играет важную роль в экономике Египта.
Также заедем рассмотреть незаконченный древний обелиск и храмовый комплекс на острове Филе. На участке суши посреди Нила, по древнеегипетским поверьям, был погребён Осирис.
4 день
Храмы фараона и его жены в Абу-Симбел
Сегодня отправимся в Абу-Симбел, где находится величайшее архитектурное богатство Древнего Египта. Вы увидите скальные храмы, построенные во время правления Рамсеса II до нашей эры. Один из храмов воздвигнут в честь фараона, а второй — в честь жены Нефертати. Рассмотрим детали в архитектуре, изображения на стенах и колоннах и погрузимся в историю.
Билеты до Луксора и обратно из Асуана в ваш город (возможно сделать старт/финиш в Хургаде с доплатой)
Проживание
Остальное питание
Входные билеты на объекты по программе
Виза и страховка
Стоимость тура зависит от количества человек:
$250 за одного (группа из 5-6 чел.)
$300 за одного (группа из 3-4 чел.)
$450 за одного (группа из 2 чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Луксор, место и время по согласованию (первая половина дня)
Завершение: Асуан, место и время по согласованию (вечером после экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Анастасия — Организатор в Луксоре
Провела экскурсии для 466 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!