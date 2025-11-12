Встречаемся в Луксоре и отправляемся на экскурсию по главным достопримечательностям города.

Сегодня вы посетите одно из величайших сооружений Древнего Египта — Карнакский храм. К его созданию приложили руку более 30 фараонов — мы расскажем, кто именно и как это делал.

Затем рассмотрим храм женщины-фараона Хатшепсут. Вы увидите, как гармонично высеченный в глубине утёса храм вписан в скальный ландшафт, и послушаете историю правления царицы.

Далее отправимся к огромным статуям — Колоссам Мемнона. Их высота достигает 20 метров. А вес составляет около 700 тонн. Когда-то они стояли у входа в погребальный храм, посвящённый фараону Аменхотепу III, но сегодня от постройки ничего не осталось.

Последняя локация на сегодня — Долина царей. Это огромный некрополь, где было найдено 62 гробницы. Вы рассмотрите религиозные изображения и узнаете историю места.