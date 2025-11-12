Мои заказы

Луксор, Асуан, Абу-Симбел, Эдфу и Ком-Омбо только для вас: насыщенное путешествие в прошлое

Увидеть величайшие сокровища Древнего Египта, посетить храм женщины-фараона и Долину царей
Отправляемся на 4 дня в прошлое — вас ждёт путешествие по Древнему Египту, его 5 сыгравшим роль в истории городам, где хранятся важнейшие памятники культуры и архитектуры. Вы посетите знаменитые
храмы, в числе которых Карнакский в Луксоре и храм царицы Хатшепсут.

Увидите огромные Колоссы Мемнона, некрополь с 62 гробницами и единственное сохранившееся сооружение древнеегипетского города Нубет.

А ещё в насыщенной программе: Асуанская плотина, остров Филе и храмы фараона и его жены в Абу-Симбел. Тур проводится только для вашей компании.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Обратите внимание, что проживание не входит в стоимость этого тура. Сообщите о ваших пожеланиях организатору — вам будут предложены варианты и оказана помощь в бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Сокровища Луксора

Встречаемся в Луксоре и отправляемся на экскурсию по главным достопримечательностям города.

Сегодня вы посетите одно из величайших сооружений Древнего Египта — Карнакский храм. К его созданию приложили руку более 30 фараонов — мы расскажем, кто именно и как это делал.

Затем рассмотрим храм женщины-фараона Хатшепсут. Вы увидите, как гармонично высеченный в глубине утёса храм вписан в скальный ландшафт, и послушаете историю правления царицы.

Далее отправимся к огромным статуям — Колоссам Мемнона. Их высота достигает 20 метров. А вес составляет около 700 тонн. Когда-то они стояли у входа в погребальный храм, посвящённый фараону Аменхотепу III, но сегодня от постройки ничего не осталось.

Последняя локация на сегодня — Долина царей. Это огромный некрополь, где было найдено 62 гробницы. Вы рассмотрите религиозные изображения и узнаете историю места.

Сокровища ЛуксораСокровища ЛуксораСокровища ЛуксораСокровища Луксора
2 день

Переезд в Асуан, Эдфу и Ком-Омбо

Переезжаем из Луксора в Асуан.

По пути заедем посмотреть на храм Гора в Эдфу и на единственное сохранившееся сооружение древнеегипетского города Нубет в Ком-Омбо.

Переезд в Асуан, Эдфу и Ком-ОмбоПереезд в Асуан, Эдфу и Ком-ОмбоПереезд в Асуан, Эдфу и Ком-ОмбоПереезд в Асуан, Эдфу и Ком-Омбо
3 день

Значимые места окрестностей Асуана и остров Филе

Сегодня начнём день с посещения Асуанской плотины. Это сооружение играет важную роль в экономике Египта.

Также заедем рассмотреть незаконченный древний обелиск и храмовый комплекс на острове Филе. На участке суши посреди Нила, по древнеегипетским поверьям, был погребён Осирис.

Значимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров ФилеЗначимые места окрестностей Асуана и остров Филе
4 день

Храмы фараона и его жены в Абу-Симбел

Сегодня отправимся в Абу-Симбел, где находится величайшее архитектурное богатство Древнего Египта. Вы увидите скальные храмы, построенные во время правления Рамсеса II до нашей эры. Один из храмов воздвигнут в честь фараона, а второй — в честь жены Нефертати. Рассмотрим детали в архитектуре, изображения на стенах и колоннах и погрузимся в историю.

Вечером — завершение тура в Асуане.

Храмы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-СимбелХрамы фараона и его жены в Абу-Симбел

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Обеды
  • Экскурсионное сопровождение (русскоязычный гид)
Что не входит в цену
  • Билеты до Луксора и обратно из Асуана в ваш город (возможно сделать старт/финиш в Хургаде с доплатой)
  • Проживание
  • Остальное питание
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Виза и страховка
  • Стоимость тура зависит от количества человек:
  • $250 за одного (группа из 5-6 чел.)
  • $300 за одного (группа из 3-4 чел.)
  • $450 за одного (группа из 2 чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Луксор, место и время по согласованию (первая половина дня)
Завершение: Асуан, место и время по согласованию (вечером после экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Луксоре
Провела экскурсии для 466 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!
