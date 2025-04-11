Во время нашего путешествия мы также узнаем о жизни современных египтян, поговорим о традициях, связанных с семьёй, браком и воспитанием детей и о религиозных праздниках.
Описание экскурсии
Организационные детали
Мы встретим вас в любом месте в Луксоре и привезём обратно.
При старте из аэропорта спланируем 2-дневную программу согласно времени прилёта и вылета в/из Луксора.
Возможно расширять программу, включив в неё больше достопримечательностей на ваш выбор, в том числе дополнительный день в Дендеру и Абидос. Маршрут согласуем в переписке. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Стоимость 3-го дня — по предварительной договорённости.
По запросу можем встретить вас в аэропорту и отвезти туда после экскурсии за дополнительную доплату, зависимо от количества участников экскурсии.
В программе не предусмотрены заезды в магазины.
По желанию группы возможна корректировка программы с учётом маршрута и длительности экскурсии.
Программа тура по дням
Карнакский храмовый комплекс, увлекательные музеи и прогулка по вечернему городу
Наше путешествие начнётся с посещения Карнакского храмового комплекса — одного из крупнейших археологических музеев под открытым небом. Здесь, в главном святилище Нового царства, мы проследим историю строительства, которая длилась более 2 тысяч лет, увидим грандиозные колоннады и обелиски, а также разберёмся в символике древнеегипетских храмов.
Далее нас ждёт Луксорский храм, возведённый в честь бога солнца Амона-Ра. Большая его часть была построена при фараоне Аменхотепе III, а затем достраивалась его преемниками. Этот храм когда-то соединяла с Карнакским Аллея сфинксов, которая использовалась для церемоний и религиозных процессий.
Затем мы отправимся в Луксорский музей, где хранятся великолепные артефакты, найденные в храмах, дворцах и гробницах. Место славится богатой экспозицией уникальных экспонатов.
После этого мы посетим Музей мумификации. Здесь мы познакомимся с древними методами бальзамирования, узнаем, как египтяне готовили тела к загробной жизни, и увидим традиционные саркофаги и мумифицированных животных.
Вечером у нас будет свободное время. Мы прогуляемся по ночному Луксору, где улицы загораются тысячами огней. Желающие смогут отправиться на пешеходную экскурсию по центру города: посетить восточный базар, рассмотреть здания в традиционном южно-египетском стиле и попробовать местные блюда: кебаб, фалафель и кошари. Также можно побывать на знаменитом шоу «Звук и свет» в Карнакском храме, где оживут мифы и легенды Древнего Египта.
Долина Царей, храмы царицы Хатшепсут и Мединет Хабу, Поющие колоссы Мемнона
На рассвете у нас будет возможность совершить полёт на воздушном шаре. С высоты птичьего полёта откроется невероятная панорама Луксора и берегов великого Нила.
Далее мы отправимся в Долину Царей — место, где покоятся фараоны Нового царства. Здесь находятся 63 гробницы, включая усыпальницы Тутанхамона и Рамсеса II. Мы узнаем, как древние египтяне представляли загробный мир, по каким принципам создавались гробницы и какие тайны они скрывали вплоть до их обнаружения.
Затем нас ждёт храм царицы Хатшепсут — уникальное архитектурное сооружение, высеченное в скале. Мы узнаем, чем этот храм отличается от других царских построек, и познакомимся с историей первой женщины-фараона, правившей Египтом.
Следующая остановка — храм Мединет Хабу, возведённый в честь фараона Рамсеса III. Это одно из самых хорошо сохранившихся укреплённых храмовых сооружений Египта, знаменитое своими глубокими рельефами и яркими красками, которыми до сих пор покрыты стены.
Мы также увидим Поющие колоссы Мемнона — две гигантские статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн каждая. Услышим легенды, связанные с их названием, и узнаем историю некогда существовавшего здесь храма Аменхотепа III.
Завершит наш день поездка на Банановый остров (за дополнительную плату). Мы отправимся туда на моторной лодке, насладимся прогулкой по Нилу, попробуем свежие бананы и традиционный красный чай. А в небольшом вольере на острове увидим настоящих нильских крокодилов.
По завершении экскурсии отвезём вас в отель или доставим в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-историка
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Входные билеты:
- Карнакский храм - $14
- Луксорский храм - $13
- Долина царей - $16
- Храм царицы Хатшепсут - $12
- Храм Мединет Хабу - $8
- Программа «Звук и Свет» в храме Карнак - $45 (по желанию)
- Луксорский музей - $10
- Музей мумификации - $7
- Полёт на воздушном шаре - $80 (по желанию)
- Прогулка по Нилу