Индивидуальный экспресс-тур по знаковым локациям Луксора

Посетить Карнакский храмовый комплекс, заглянуть в Музей мумификации и побывать в Долине царей
Этот тур позволит прикоснуться к истории и культуре древней цивилизации и почувствовать дух Египта! Посетим главные храмы Луксора и изучим экспозиции увлекательных музеев. Желающие смогут полетать на воздушном шаре и отправиться на прогулку по Нилу.

Во время нашего путешествия мы также узнаем о жизни современных египтян, поговорим о традициях, связанных с семьёй, браком и воспитанием детей и о религиозных праздниках.
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Организационные детали

Мы встретим вас в любом месте в Луксоре и привезём обратно.
При старте из аэропорта спланируем 2-дневную программу согласно времени прилёта и вылета в/из Луксора.
Возможно расширять программу, включив в неё больше достопримечательностей на ваш выбор, в том числе дополнительный день в Дендеру и Абидос. Маршрут согласуем в переписке. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Стоимость 3-го дня — по предварительной договорённости.
По запросу можем встретить вас в аэропорту и отвезти туда после экскурсии за дополнительную доплату, зависимо от количества участников экскурсии.
В программе не предусмотрены заезды в магазины.
По желанию группы возможна корректировка программы с учётом маршрута и длительности экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Карнакский храмовый комплекс, увлекательные музеи и прогулка по вечернему городу

Наше путешествие начнётся с посещения Карнакского храмового комплекса — одного из крупнейших археологических музеев под открытым небом. Здесь, в главном святилище Нового царства, мы проследим историю строительства, которая длилась более 2 тысяч лет, увидим грандиозные колоннады и обелиски, а также разберёмся в символике древнеегипетских храмов.

Далее нас ждёт Луксорский храм, возведённый в честь бога солнца Амона-Ра. Большая его часть была построена при фараоне Аменхотепе III, а затем достраивалась его преемниками. Этот храм когда-то соединяла с Карнакским Аллея сфинксов, которая использовалась для церемоний и религиозных процессий.

Затем мы отправимся в Луксорский музей, где хранятся великолепные артефакты, найденные в храмах, дворцах и гробницах. Место славится богатой экспозицией уникальных экспонатов.

После этого мы посетим Музей мумификации. Здесь мы познакомимся с древними методами бальзамирования, узнаем, как египтяне готовили тела к загробной жизни, и увидим традиционные саркофаги и мумифицированных животных.

Вечером у нас будет свободное время. Мы прогуляемся по ночному Луксору, где улицы загораются тысячами огней. Желающие смогут отправиться на пешеходную экскурсию по центру города: посетить восточный базар, рассмотреть здания в традиционном южно-египетском стиле и попробовать местные блюда: кебаб, фалафель и кошари. Также можно побывать на знаменитом шоу «Звук и свет» в Карнакском храме, где оживут мифы и легенды Древнего Египта.

2 день

Долина Царей, храмы царицы Хатшепсут и Мединет Хабу, Поющие колоссы Мемнона

На рассвете у нас будет возможность совершить полёт на воздушном шаре. С высоты птичьего полёта откроется невероятная панорама Луксора и берегов великого Нила.

Далее мы отправимся в Долину Царей — место, где покоятся фараоны Нового царства. Здесь находятся 63 гробницы, включая усыпальницы Тутанхамона и Рамсеса II. Мы узнаем, как древние египтяне представляли загробный мир, по каким принципам создавались гробницы и какие тайны они скрывали вплоть до их обнаружения.

Затем нас ждёт храм царицы Хатшепсут — уникальное архитектурное сооружение, высеченное в скале. Мы узнаем, чем этот храм отличается от других царских построек, и познакомимся с историей первой женщины-фараона, правившей Египтом.

Следующая остановка — храм Мединет Хабу, возведённый в честь фараона Рамсеса III. Это одно из самых хорошо сохранившихся укреплённых храмовых сооружений Египта, знаменитое своими глубокими рельефами и яркими красками, которыми до сих пор покрыты стены.

Мы также увидим Поющие колоссы Мемнона — две гигантские статуи высотой 18 метров и весом 700 тонн каждая. Услышим легенды, связанные с их названием, и узнаем историю некогда существовавшего здесь храма Аменхотепа III.

Завершит наш день поездка на Банановый остров (за дополнительную плату). Мы отправимся туда на моторной лодке, насладимся прогулкой по Нилу, попробуем свежие бананы и традиционный красный чай. А в небольшом вольере на острове увидим настоящих нильских крокодилов.

По завершении экскурсии отвезём вас в отель или доставим в аэропорт. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-историка
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Входные билеты:
  • Карнакский храм - $14
  • Луксорский храм - $13
  • Долина царей - $16
  • Храм царицы Хатшепсут - $12
  • Храм Мединет Хабу - $8
  • Программа «Звук и Свет» в храме Карнак - $45 (по желанию)
  • Луксорский музей - $10
  • Музей мумификации - $7
  • Полёт на воздушном шаре - $80 (по желанию)
  • Прогулка по Нилу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля, 8:30. Возможна встреча в аэропорту (по договорённости с организатором)
Завершение: Ваш отель, 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед
Мухамед — ваша команда гидов в Луксоре
Провели экскурсии для 2976 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу
читать дальше

экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Олег
Олег
11 апр 2025
Были первый раз с друзьями в Луксоре и Египте. Потрясены красотой и монументальностью храмов Луксора. Благодаря команде Мухомеда была составлена детальная и оптимальная программа посещенич Луксора, позволившая составить полное впечатление
читать дальше

об этом прекрасном месте. Программа была заранее согласована в вотс апе. Посетили за 2 дня Карнакский и Луксорский храмы, луксорский музей и музей мумификации. На другом берегу Нила - долину царей с гробницами фараонов, где сохранились потрясающие росписи, храм царицы Хапшесут и очень интересный храм Рамзеса III с красивыми фресками, а так же колоссы Мемнона. Гид Мамдух покорил наши сердца, включая детей, профессиональной подачей материала, хорошим владением русского языка и позитивным настроем. Обедали в небольшом ресторанчике местной кухни с гостеприимным хозяином и его сыном. Перемешались на комфортабельном мини-вэне Тойота с кондиционером и опытным водителем. Большое спасибо за организацию этого увлекательного тура!!!

