Наше путешествие начнётся с посещения Карнакского храмового комплекса — одного из крупнейших археологических музеев под открытым небом. Здесь, в главном святилище Нового царства, мы проследим историю строительства, которая длилась более 2 тысяч лет, увидим грандиозные колоннады и обелиски, а также разберёмся в символике древнеегипетских храмов.

Далее нас ждёт Луксорский храм, возведённый в честь бога солнца Амона-Ра. Большая его часть была построена при фараоне Аменхотепе III, а затем достраивалась его преемниками. Этот храм когда-то соединяла с Карнакским Аллея сфинксов, которая использовалась для церемоний и религиозных процессий.

Затем мы отправимся в Луксорский музей, где хранятся великолепные артефакты, найденные в храмах, дворцах и гробницах. Место славится богатой экспозицией уникальных экспонатов.

После этого мы посетим Музей мумификации. Здесь мы познакомимся с древними методами бальзамирования, узнаем, как египтяне готовили тела к загробной жизни, и увидим традиционные саркофаги и мумифицированных животных.

Вечером у нас будет свободное время. Мы прогуляемся по ночному Луксору, где улицы загораются тысячами огней. Желающие смогут отправиться на пешеходную экскурсию по центру города: посетить восточный базар, рассмотреть здания в традиционном южно-египетском стиле и попробовать местные блюда: кебаб, фалафель и кошари. Также можно побывать на знаменитом шоу «Звук и свет» в Карнакском храме, где оживут мифы и легенды Древнего Египта.