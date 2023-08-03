Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории.
Луксор, величественный город фараонов, приглашает вас на 2-дневное приключение, которое позволит вам коснуться величия древнеегипетской цивилизации.
Вместе с вашим персональным египтологом вы
Луксор, величественный город фараонов, приглашает вас на 2-дневное приключение, которое позволит вам коснуться величия древнеегипетской цивилизации.
Вместе с вашим персональным египтологом вы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Столица фараонов Луксор — по праву относится к идеальным локациям для погружения в древнеегипетскую культуру и изучения бесценных памятников старины. Это полностью оправданно: именно в этих колоритных местах писались важнейшие главы египетской истории, тут расположена треть древнейших шедевров страны, которые однозначно достойны внимания гостей Египетской Республики.
Eжедневно в любое время суток
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Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день: Комплекс Карнакских Храмов - является самым огромным храмом в мире. За исключением пирамиды Хеопса в Гизе, он превосходит все остальные достопримечательности. На территории этого комплекса могут уместиться десять кафедральных соборов
- Луксорский Храм - Культовое сооружение, посвященное древнеегипетскому богу Амон, его супруге и сыну
- Луксорский музей - хранилище сокровищ храмов, гробниц и дворцов. Несмотря на сравнительную молодость музея (он открылся в 1975 году), экспозиция здесь богата на шедевры
- Музей мумификации - здесь освещаются методы, которые использовали в древности египтяне для мумификации, а также здесь хранятся некоторые типовые традиционные образцы объектов, в которых погребали мертвых
- Второй день:
- Долина Царей - здесь, в глубине горы находится 63 гробницы фараонов, в том числе, легендарного Тутанхамона и Рамзеса II. Cчитают Долину царей кладезем истории не только Египта но и человечествта, поэтому является одной из самых значимых достопимечательностей мира, в 1979 году местность стала объектом, охраняемым Юнеско
- Храм Царицы Хатшепсут - Далее вы ознакомитесь с настоящим чудом инженерной мысли. Увидите три большие террасы, а на каждой из них - двор, помещения с колоннами и святилища, вырубленные в глубине скалы. Выясните, чем сооружение отличается от других храмов египетских царей и чем интересна история первой женщины-фараона
- Храм Мединет Хабу - один из самых лучших и хорошо сохранившихся храмов древнего Египта. По сути является мемориальным храмом древнеегипетского фараона Рамзеса III
- Поющие Колосы Мемнона - у двух грандиозных статуй - высотой 18 м и весом 700 т каждая - вы услышите историю памятников, установленных у несохранившегося храма царя Аменхотепа III. Узнаете о происхождении их названия и легендах, прославивших колоссы еще в античные времена
- Прогулка по Нилу с посещением Бананового острова «по желанию» - украшением поездки станет путешествие по Нилу. На моторной лодке с крышей вы отправитесь на остров, где расположены банановые плантации. Мы покажем банановые цветы, из которых получаются плоды, угостим свежими ароматными бананами и традиционным красным чаем. А еще в местном вольере вы увидите крокодилов
Что включено
- Транспорт
- Русскоязычный гид из нашей команды
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Карнакский храм (13$)
- Луксорский храм (11$)
- Долинa Царей (16$)
- Храм Царицы Хатшепсут (09$)
- Храм Мединет Хабу (7$)
- Дополнительно программa / «Звук и Свет/» в храме Карнак (33$)
- Луксорский музей (10$)
- Музей мумификации (7$)
- (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - 50% скидка).
- По желанию путешественников - прогулка по Нилу (Цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке).
- Обед (5-7$).
- Личные расходы.
- Пребывание в отеле в Луксоре. Если вам нужна помощь по брони отелей, то мы готовы помочь.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из любого места в Луксоре
Завершение: Как вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно в любое время суток
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Чтобы заказ был подтверждён
- Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
- А остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
LIUDMILA
3 авг 2023
Луксор-это сокровище Египта. Двухдневная индивидуальная экскурсия прошла замечательно, очень много впечатлений. Нашего гида звали Исмаил. Замечательный рассказчик, очень общительный человек. Исмаил старался учесть все наши пожелания, билеты приобретал заранее, так что в очередях не стояли. Так же нам был предоставлен комфортабельный транспорт. В целом экскурсии нам очень понравились, всем рекомендуем.
И
Ирина
27 ноя 2022
Очень понравилась экскурсия. Мы специально брали именно 2 дня, чтобы посмотреть главные достопримечательности Луксора. Спасибо нашему гиду за увлекательные рассказы о жизни фараонов.
Д
Дмитрий
25 ноя 2022