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исследуете Комплекс Карнакских Храмов, где каждый камень хранит в себе тысячелетнюю историю.



Луксорский храм поразит вас своей сохранностью и красотой, а 63 гробницы на западном берегу Нила позволят заглянуть в загробный мир древних египтян. Музей мумификации раскроет перед вами секреты древних ритуалов.



Этот тур - не просто экскурсия, это погружение в мир, где каждый объект рассказывает свою уникальную историю. Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия