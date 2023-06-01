Погружение с аквалангом для начинающих
Насладитесь обедом «шведский стол», который подается во время прогулки на яхте, а также горячими и холодными напитками. Оцените красивые коралловые рифы, ныряя в воды Красного моря. Наблюдайте за дельфинами, черепахами и многими другими морскими жителями. Откройте для себя красоту Красного моря в сопровождении инструктора по дайвингу. Путешествуйте на яхте, направляясь к двум лучшим местам для дайвинга в регионе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Волшебный подводный мир Красного моря.
- Отправляйтесь из Марса-Алама и попробуйте заняться сноркелингом в Красном море. Ныряйте и исследуйте красивые рифы и любуйтесь морской жизнью. С помощью вашего инструктора вы сможете поработать над своими навыками дайвинга в этом туре, который идеально подходит для начинающих и также включает обед.
- Начните с трансфера из отеля в Марса Алам и отправляйтесь к океану. Ваша яхта будет ждать в порту, чтобы доставить вас к близлежащим местам для дайвинга. Расслабьтесь и пообщайтесь с другими любителями дайвинга по пути к местам или просто откиньтесь на спинку кресла и насладитесь видом на Красное море.
- Послушайте объяснения вашего инструктора о каждом из двух дайв-сайтов. Во время погружения вы сможете полюбоваться коралловыми рифами и увидеть множество рыб. Наслаждайтесь напитками и обедом «шведский стол», который подается на борту, прежде чем вернуться в порт Марса-Алам, и вас доставят обратно в отель.
Важная информация:
- Гид-экскурсовод: Русский.
- Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха.
- Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки, летняя шляпа, купальный костюм, полотенце.
- Не подходит для беременных женщинх.
- Эта поездка подходит для начинающих. Вам не нужно иметь лицензию на дайвинг.
- Детям до 10 лет нельзя нырять, но можно заняться снорклингом.
Ежедневно в 08:00, 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля в обе стороны
- Инструктор по дайвингу
- Оборудование для дайвинга
- Посещение 2 дайв-сайтов
- Обед «шведский стол»
- Безалкогольные напитки. горячие напитки, минеральная вода
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид-экскурсовод: Русский
- Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха
- Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки, летняя шляпа, купальный костюм, полотенце
- Не подходит для беременных женщинх
- Эта поездка подходит для начинающих. Вам не нужно иметь лицензию на дайвинг
- Детям до 10 лет нельзя нырять, но можно заняться снорклингом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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