Погружение с аквалангом для начинающих (с обедом)

Погружение с аквалангом для начинающих

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Ответы на вопросы
Насладитесь обедом «шведский стол», который подается во время прогулки на яхте, а также горячими и холодными напитками. Оцените красивые коралловые рифы, ныряя в воды Красного моря. Наблюдайте за дельфинами, черепахами и многими другими морскими жителями. Откройте для себя красоту Красного моря в сопровождении инструктора по дайвингу. Путешествуйте на яхте, направляясь к двум лучшим местам для дайвинга в регионе.
Погружение с аквалангом для начинающих (с обедом)
Погружение с аквалангом для начинающих (с обедом)
Погружение с аквалангом для начинающих (с обедом)
Погружение с аквалангом для начинающих (с обедом)
Погружение с аквалангом для начинающих (с обедом)
Погружение с аквалангом для начинающих (с обедом)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Волшебный подводный мир Красного моря.
  • Отправляйтесь из Марса-Алама и попробуйте заняться сноркелингом в Красном море. Ныряйте и исследуйте красивые рифы и любуйтесь морской жизнью. С помощью вашего инструктора вы сможете поработать над своими навыками дайвинга в этом туре, который идеально подходит для начинающих и также включает обед.
  • Начните с трансфера из отеля в Марса Алам и отправляйтесь к океану. Ваша яхта будет ждать в порту, чтобы доставить вас к близлежащим местам для дайвинга. Расслабьтесь и пообщайтесь с другими любителями дайвинга по пути к местам или просто откиньтесь на спинку кресла и насладитесь видом на Красное море.
  • Послушайте объяснения вашего инструктора о каждом из двух дайв-сайтов. Во время погружения вы сможете полюбоваться коралловыми рифами и увидеть множество рыб. Наслаждайтесь напитками и обедом «шведский стол», который подается на борту, прежде чем вернуться в порт Марса-Алам, и вас доставят обратно в отель.

Важная информация:

  • Гид-экскурсовод: Русский.
  • Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха.
  • Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки, летняя шляпа, купальный костюм, полотенце.
  • Не подходит для беременных женщинх.
  • Эта поездка подходит для начинающих. Вам не нужно иметь лицензию на дайвинг.
  • Детям до 10 лет нельзя нырять, но можно заняться снорклингом.

Ежедневно в 08:00, 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля в обе стороны
  • Инструктор по дайвингу
  • Оборудование для дайвинга
  • Посещение 2 дайв-сайтов
  • Обед «шведский стол»
  • Безалкогольные напитки. горячие напитки, минеральная вода
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гид-экскурсовод: Русский
  • Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха
  • Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки, летняя шляпа, купальный костюм, полотенце
  • Не подходит для беременных женщинх
  • Эта поездка подходит для начинающих. Вам не нужно иметь лицензию на дайвинг
  • Детям до 10 лет нельзя нырять, но можно заняться снорклингом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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