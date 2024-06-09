1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Подводное плавание на островах Хамата с обедом - незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир подводного королевства островов Хамата, наслаждаясь красотой кораллов и тропических рыб
Начало: Ваш отель
«После того, как вы прогулялись по песчаным пляжам, снова взойдите на борт, чтобы пообедать в открытом формате «шведский стол» в море»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от $48.95 за человека
Круиз
8 часов
Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя
Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе
Начало: Ваш отель
«Двигайтесь к коралловым рифам, чтобы заняться сноркелингом и понаблюдать за ярко окрашенными рыбками, а затем заправиться свежими сезонными фруктами и обедом «шведский стол», приготовленным на борту экипажем»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$55 за человека
Групповая
7 часов
Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу
Начало: Ваш отель
«После этого устройте ужин-барбекю в самом сердце гор»
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от $44.64 за человека
Групповая
6 часов
Погружение с аквалангом для начинающих в Марса-Алам: обед на яхте включен
Подарите себе незабываемое приключение под водой в Марса-Алам. Погружение с аквалангом для начинающих с обедом на борту - идеальный способ увидеть подводный мир
Начало: Ваш отель
«Наслаждайтесь напитками и обедом «шведский стол», который подается на борту, прежде чем вернуться в порт Марса-Алам, и вас доставят обратно в отель»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$85 за человека
Групповая
5 часов
Наблюдение за звездами в пустыне Марса-Алам на верблюде с ужином
Погрузитесь в мир астрономии в пустыне Марса-Алам. Незабываемое приключение с наблюдением звезд, верблюжьей прогулкой и бедуинским ужином
Начало: Ваш отель
«Насладитесь романтическим ужином-барбекю в пустыне в бедуинской атмосфере»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$78.36 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от древних мечетей до современных рынков. Включен обед и трансфер из Марса-Алам
Начало: Ваш отель
«Вкусно пообедайте в местном ресторане, а затем отправляйтесь за покупками на старый рынок за сувенирами»
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за человека
Групповая
8 часов
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Проведите день, погружаясь в кристально чистые воды Красного моря, встречая дельфинов и наслаждаясь тропическими пейзажами
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Исследуйте лагуны, познакомитесь с очаровательными дельфинами и насладитесь вкуснейшим обедом на борту»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Гастрономические»
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