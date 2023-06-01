Подводное плавание на островах Хамата с обедом
Захватывающее путешествие в мир потрясающих островов Хамата.
Здесь вы сможете в полной мере насладиться красотой подводного мира, окруженного блестящими кораллами и разнообразием тропических рыб.
С экипировкой для плавания и маской вы сможете исследовать безмятежность и естественную гармонию коралловых рифов и лагун. Понаблюдайте за птицами на прогулке по белому песчаному пляжу. Расслабьтесь и насладитесь обедом «шведский стол» и прохладительными напитками на борту.
Здесь вы сможете в полной мере насладиться красотой подводного мира, окруженного блестящими кораллами и разнообразием тропических рыб.
С экипировкой для плавания и маской вы сможете исследовать безмятежность и естественную гармонию коралловых рифов и лагун. Понаблюдайте за птицами на прогулке по белому песчаному пляжу. Расслабьтесь и насладитесь обедом «шведский стол» и прохладительными напитками на борту.
Ближайшие даты:
1
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Магия подводного мира.
- Отправьтесь на целый день сноркелинга в нетронутой природной красоте вокруг островов Хамата. В этом путешествии с гидом вы проплывете вокруг трех Виргинских островов, исследуете лагуны и рифы и насладитесь обедом на борту. Во время посещения островов вы увидите тропических рыб, кораллы и птиц. Чтобы начать свой тур, воспользуйтесь услугой трансфера из вашего отеля в Марса-Аламе до пристани Хамата. Там познакомьтесь с гидом по сноркелингу, сядите на борт и отправитесь к островам Хамата. Проплывите по кристально чистым тропическим водам Красного моря с дующим в лицо теплым бризом.
- Продолжите свой тур, путешествуя по островам национального парка Хамата. Погрузитесь в сверкающие голубые воды, чтобы увидеть коралловые рифы вблизи, а мимо проносятся веселые радуги разноцветных тропических рыб. Прогуляйтесь по лагунам и побродите по местам обитания дельфинов, черепах и скатов. Затем ваш капитан пришвартует лодку для наземной экскурсии на один из островов. Подарите себе прогулку по белоснежному песчаному пляжу и понаблюдайте за множеством тропических птиц, порхающих вокруг своего идиллического дома на острове.
- После того, как вы прогулялись по песчаным пляжам, снова взойдите на борт, чтобы пообедать в открытом формате «шведский стол» в море. Восстановите свою энергию и расслабьтесь. После обеда ваш капитан проведет вас к последнему месту для снорклинга, где вы сможете еще раз исследовать природную красоту подводного мира. Наконец, вернитесь к пристани Хамата. Оттуда завершите свой тур обратным транспортом до вашего отеля в Марса-Аламе.
Важная информация:
- Гид-экскурсовод: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский;
- Пожалуйста, подождите в вестибюле отеля за 10 минут до запланированного времени встречи;
- Возьмите с собой: купальный костюм, полотенце;
- Этот тур требует хорошей погоды;
- Не допускаются участники в возрасте 1 лет и младше;
- Спасательные жилеты и помощь гида доступны, если вы не умеете плавать.
Вторник, четверг, воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Англоговорящий сопровождающий
- Встреча в отеле и высадка из Марса-Алам
- Профессиональный гид по снорклингу (английский)
- Снаряжение для подводного плавания
- Посещение 2-3 мест для снорклинга на скоростном катере
- Обед
- Напитки (минеральная вода, безалкогольные напитки, чай и кофе)
- Что не входит
- Чаевые
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид-экскурсовод: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский
- Пожалуйста, подождите в вестибюле отеля за 10 минут до запланированного времени встречи
- Возьмите с собой: купальный костюм, полотенце
- Этот тур требует хорошей погоды
- Не допускаются участники в возрасте 1 лет и младше
- Спасательные жилеты и помощь гида доступны, если вы не умеете плавать
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании