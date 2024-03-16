Групповые экскурсии Марсы-Алама

Найдено 22 экскурсии в категории «Групповые» в Марсе-Аламе, цены от $22. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
3 отзыва
Незабываемое путешествие на яхте в заповедник Марса-Мубарак из Марса-Алам
Откройте для себя красоту заповедника Марса-Мубарак: плавание с черепахами и невероятное разнообразие морской жизни ждут вас
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$22 за человека
Марса Алам: Супер Сафари
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Супер Сафари в Марса Алам: Квадроциклы, Бедуины и Барбекю
Погрузитесь в атмосферу восточной пустыни с захватывающей поездкой на квадроцикле и уникальным вечером в бедуинской деревне
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$40 за человека
Бухта Марса Мубарак - дом морской коровы
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
1 отзыв
Встреча с морской коровой в Бухте Марса Мубарак - незабываемое приключение
Забудьте о повседневности, погрузитесь в мир морских чудес в Бухте Марса Мубарак. Вас ждут встречи с дюгонями и плавание среди кораллов
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
$40 за человека
Хамата - коралловые острова
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Хамата - коралловые острова: эксклюзивное приключение в Марса-Алам
Погрузитесь в мир первозданной красоты Хамата: белоснежные пляжи, яркие кораллы и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: См. календарь.
Завтра в 06:30
11 июня в 07:00
$46 за человека
Мото Cафари Марса-Алам
Групповая
2 часа
Мото Сафари Марса-Алам: Адреналин в Пустыне и Верблюжьи Прогулки
Почувствуйте скорость и ветер пустыни на квадроцикле или насладитесь спокойствием на верблюде. Идеальное приключение ждет вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$32 за человека
Саттаях риф - дом дельфинов
Групповая
10 часов
Плавание с дельфинами на Саттаях рифе: экскурсия из Марса-Алам
Встреча с дельфинами на Саттаях рифе: дружелюбные обитатели моря ждут вас для незабываемого плавания
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 5:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$80 за человека
Вечерний круиз на шикарной яхте Нефертари
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте Нефертари: роскошь и романтика в Марса-Алам
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, наслаждаясь закатом и ужином на борту шикарной яхты Нефертари
Начало: Забираем всех туристов из отеля
Расписание: Ежедневно в 8.00 и 13.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$95 за человека
Супер сафари (Эль Кусейр, Порт Галиб, Марса Алам)
Групповая
7 часов
Супер сафари по Эль Кусейру, Порт Галиб и Марса Алам: квадроциклы, бедуины и танец живота
Встречайте захватывающее приключение: быстрая езда на квадроциклах и вечер в компании гостеприимных бедуинов с ужином и танцем живота
Начало: Сафари ланд
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$38 за человека
Подводное плавание на островах Хамата с обедом (гид на английском)
Групповая
7 часов
Подводное плавание на островах Хамата с обедом - незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир подводного королевства островов Хамата, наслаждаясь красотой кораллов и тропических рыб
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от $48.95 за человека
Круиз с дельфинами и сноркелинг на рифах Сатайя с обедом
Круиз
8 часов
Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя
Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$55 за человека
Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу
🛻 На квадроциклах
Групповая
7 часов
Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от $44.64 за человека
Погружение с аквалангом для начинающих (с обедом)
Групповая
6 часов
Погружение с аквалангом для начинающих в Марса-Алам: обед на яхте включен
Подарите себе незабываемое приключение под водой в Марса-Алам. Погружение с аквалангом для начинающих с обедом на борту - идеальный способ увидеть подводный мир
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$85 за человека
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне (английский)
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне Марса-Алам с верблюдами
Встречайте рассвет в пустыне на квадроцикле, вкусите бедуинский чай и насладитесь верблюжьей прогулкой в Марса-Алам
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$34 за человека
Однодневная поездка в Каир + пирамиды Гизы (на самолете)
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
15 часов
Однодневная поездка в Каир с посещением Пирамид и Египетского музея
Погрузитесь в захватывающее путешествие по древнему Каиру, включая визит к величественным Пирамидам Гизы и Египетскому музею
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 02:00
10 июня в 02:00
11 июня в 02:00
от $379.05 за человека
Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Подводное приключение в Заповеднике Марса Мубарак, Марса-Алам
Вас ждет незабываемое путешествие в подводный мир Красного моря с двумя погружениями и обедом на борту
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Риф Сатайя: навестите дельфинов в их доме
Групповая
10 часов
Риф Сатайя: встреча с дельфинами и сноркелинг в Марса-Алам
Погрузитесь в волшебный мир подводной жизни Марса-Алам, плавая с дельфинами и исследуя коралловые рифы
Начало: Ваши отели
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$55 за человека
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
Адреналиновое путешествие на квадроциклах по пустынным дюнам Марса-Алама
Приключение на квадроциклах по пустыне Марса-Алама: адреналин, бедуинская культура и незабываемые впечатления
Начало: Гид заберет вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$30 за человека
Наблюдение за звездами в пустыне на верблюде + ужин (англ. сопровождение)
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
Наблюдение за звездами в пустыне Марса-Алам на верблюде с ужином
Погрузитесь в мир астрономии в пустыне Марса-Алам. Незабываемое приключение с наблюдением звезд, верблюжьей прогулкой и бедуинским ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$78.36 за человека
Аэропорт Марса Алам: частный трансфер
Групповая
1 час
Аэропорт Марса Алам: частный трансфер для групп до 8 человек
Начните свой отдых в Марса-Аламе без забот с нашим частным трансфером. Комфортное путешествие и дружелюбный водитель ждут вас
Начало: HH4R+28F, Marsa Alam, Red Sea Governorate, Egypt
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
10 июня в 05:00
$25 за человека
Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от древних мечетей до современных рынков. Включен обед и трансфер из Марса-Алам
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за человека
Круиз на батискафе Royal Seascope
Круиз
1.5 часа
Незабываемый круиз на батискафе Royal Seascope: Подводный мир Красного моря
Погрузитесь в мир подводных чудес Красного моря на батискафе Royal Seascope. Уникальный опыт наблюдения за кораллами и морской жизнью
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Групповая
8 часов
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Проведите день, погружаясь в кристально чистые воды Красного моря, встречая дельфинов и наслаждаясь тропическими пейзажами
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    16 марта 2024
    Бухта Марса Мубарак - дом морской коровы
    Видели дюгоня и несколько черепах, команда веселая, внимательная, рекомендую!
  • Н
    Надежда
    26 января 2024
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Все очень понравилось,ныряли с маской и в гидрокостюме(он платный,6$ на человека) в заповеднике,огромное количество рыб,кораллов,видели черепаху и морскую корову. Так
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    же был обед,и потом покатали на моторной надувной лодке. Яхту на волнах довольно сильно качало,но инструкторы на борту сразу же предложили таблетку,и всегда интересовались состоянием!)Вообщем советую)

  • К
    Карина
    2 декабря 2023
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Очень хорошая экскурсия! Яхта классная, Мухамед молодец, его команда тоже! Поплавали с черепахами, море впечатлений, морскую корову увидеть не удалось, но мы не расстроились. Накупались в открытом чистом бирюзовом море и остались довольны! Спасибо
  • B
    Boyko
    1 октября 2023
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Прекрасная экскурсия на хорошей яхте!!! Я ехала смотреть дюгонь и черепах, я их получила. Команда очень хорошая, все старались, что бы туристам было весело и интересно отдыхать с ними. Приятным дополнением был вкусный обед.
  • A
    Anastasiia
    5 апреля 2023
    Хамата - коралловые острова
    Отличная поездка. Кураторы с нами связались сразу после оформления заказа, все объяснили. Забрали / привезли в отель. Погода была отличная, экипировку выдали, костюмы докупать не обязательно (и так хорошо)

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Групповые»

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  4. Хамата - коралловые острова
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Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в июне 2024
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Групповые" можно забронировать 22 экскурсии от 22 до 379.05. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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