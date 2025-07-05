-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Пирамиды Гизы + Большой Египетский музей из Мерса-Матруха
Увидеть пирамиды, понять их смысл и окунуться в историю в крупнейшем археологическом музее страны
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:15 и 15:30
$95
$100 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара (из Мерса-Матруха)
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
6 июл в 05:00
$495
$550 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Александрия с разных ракурсов - из Мерса-Матрухи
Познакомиться с городом, который всегда занимал особое место в истории Египта
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 06:00
6 июл в 06:00
$333
$350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Матруху в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марсе-Матрухе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Марсе-Матрухе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Матруху в июле 2025
Сейчас в Марсе-Матрухе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 495 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Марсе-Матрухе на 2025 год на машине, цены от $95. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь