Индивидуальная
до 8 чел.
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
Откройте для себя Луксор - музей под открытым небом, где оживают легенды древнего Египта. Посетите величественные храмы и гробницы фараонов
Начало: У вашего отеля в Сафаге
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$450 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
Погрузитесь в мир подводной жизни в Абу-Даббаб. Морские черепахи, коралловые рифы и пляжный отдых сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
13 дек в 06:30
14 дек в 06:30
$225
$250 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Храм Хатхор и Сети I - из Сафаги
Уникальная экскурсия из Сафаги: храмы Хатхор и Сети I. Погрузитесь в мир древних тайн и откройте для себя магию Египта
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
$315
$350 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в храм Дендера
Откройте для себя тайны древнего Египта в храме Дендера. Узнайте о богине Хатхор и её роли в жизни египтян, исследуя уникальные рельефы и символы
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
$288
$320 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasiia19 июня 2025Дайвинг в СафагеОчень понравилось нырять с Юлией! Юлия создала классную атмосферу и настроение, подбадривала, чтобы я не боялась, а когда у меня
- OOlga19 июня 2025Дайвинг в СафагеОтличный опыт дайвинга с Юлей в Сафаге! Очень профессиональный инструктор, всё чётко и спокойно объясняет, внимательно относится к каждому. Я
- ЕЕлена17 июня 2025Дайвинг в СафагеСпасибо большое за изумительное погружение в подводный мир. Гид Юлия все очень понятно и доступно объясняет. Очень внимательна к мелочам. Интересно и интригующи рассказывает, а потом показывает замечательные места. Приятная в общении и вызывает доверие, что очень важно при погружении.
- NNikita17 июня 2025Дайвинг в СафагеДелал с Юлией первое погружение с аквалангом, и какой же невероятный новый мир она для меня открыла! Юлия прекрасно организовала
- ЛЛилия3 июня 2025Дайвинг в СафагеЭто было незабываемо! С самого начала было видно, что безопасность для инструктора — на первом месте!
Всё оборудование в отличном состоянии,
Ответы на вопросы от путешественников по Сафаге в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сафаге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Сафаге в декабре 2025
Сейчас в Сафаге в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 225 до 450 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Сафаге на 2025 год по теме «Активности», цены от $225. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль