Активности – экскурсии в Сафаге

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Сафаге, цены от $225, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
На автобусе
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
Откройте для себя Луксор - музей под открытым небом, где оживают легенды древнего Египта. Посетите величественные храмы и гробницы фараонов
Начало: У вашего отеля в Сафаге
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$450 за всё до 8 чел.
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
На машине
12 часов
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
Погрузитесь в мир подводной жизни в Абу-Даббаб. Морские черепахи, коралловые рифы и пляжный отдых сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
13 дек в 06:30
14 дек в 06:30
$225$250 за всё до 10 чел.
Храм Хатхор в Дендере и храм Сети I в Абидо - из Сафаги
На машине
13 часов
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Храм Хатхор и Сети I - из Сафаги
Уникальная экскурсия из Сафаги: храмы Хатхор и Сети I. Погрузитесь в мир древних тайн и откройте для себя магию Египта
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
$315$350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия из Сафаги в храм Дендера
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в храм Дендера
Откройте для себя тайны древнего Египта в храме Дендера. Узнайте о богине Хатхор и её роли в жизни египтян, исследуя уникальные рельефы и символы
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
$288$320 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasiia
    19 июня 2025
    Дайвинг в Сафаге
    Очень понравилось нырять с Юлией! Юлия создала классную атмосферу и настроение, подбадривала, чтобы я не боялась, а когда у меня
    читать дальше

    заложило уши при первом погружении, то спокойно обучила ещё раз, как продувать их под водой. Дайв был очень красивый, Юлия показала мне голожаберника, рыбу камень и скатов, которых я бы сама не нашла)) осталась огромная благодарность после дня с Юлией, смело буду рекомендовать дайвинг с ней своим знакомым!

  • O
    Olga
    19 июня 2025
    Дайвинг в Сафаге
    Отличный опыт дайвинга с Юлей в Сафаге! Очень профессиональный инструктор, всё чётко и спокойно объясняет, внимательно относится к каждому. Я
    читать дальше

    чувствовала себя комфортно и уверенно на всех погружениях. Юля показала множество интересных морских обитателей, которых я бы точно сама не заметила. Плюс, она просто приятный и интересный человек — время пролетело незаметно. Очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Дайвинг в Сафаге
    Спасибо большое за изумительное погружение в подводный мир. Гид Юлия все очень понятно и доступно объясняет. Очень внимательна к мелочам. Интересно и интригующи рассказывает, а потом показывает замечательные места. Приятная в общении и вызывает доверие, что очень важно при погружении.
  • N
    Nikita
    17 июня 2025
    Дайвинг в Сафаге
    Делал с Юлией первое погружение с аквалангом, и какой же невероятный новый мир она для меня открыла! Юлия прекрасно организовала
    читать дальше

    первый дайв, помогла выбрать снаряжение, понятно объяснила все инструкции и ответила на все мои вопросы. Несмотря на моё волнение под водой, Юлия вела себя спокойно, часто спрашивала, всё ли идёт хорошо. А ещё она нашла черепаху под водой, поэтому да, мой первый дайв был просто фантастика! Я очень благодарен за такой опыт, с нетерпением жду следующего года, чтобы приехать и пройти свою первую дайвинг сертификацию с Юлией!

  • Л
    Лилия
    3 июня 2025
    Дайвинг в Сафаге
    Это было незабываемо! С самого начала было видно, что безопасность для инструктора — на первом месте!
    Всё оборудование в отличном состоянии,
    читать дальше

    перед погружением провели подробный брифинг, объяснили каждый шаг, так что даже волнение быстро ушло.
    Замечательный обед на корабле, чай, кофе в свободном доступе.
    Инструктор Юлия рассказала про кораллы, как важно под водой ничего не трогать.
    Мы сделали 2 погружения на разных рифах, было очень красиво и интересно! Это как медитация, под водой спокойствие и тишина.
    Спасибо огромное за первый шаг в подводный мир! Обязательно порекомендую друзьям:)

Ответы на вопросы от путешественников по Сафаге в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сафаге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самое главное в Луксоре - из Сафаги
  2. В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
  3. Храм Хатхор в Дендере и храм Сети I в Абидо - из Сафаги
  4. Индивидуальная экскурсия из Сафаги в храм Дендера
Сколько стоит экскурсия по Сафаге в декабре 2025
Сейчас в Сафаге в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 225 до 450 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Сафаге на 2025 год по теме «Активности», цены от $225. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль