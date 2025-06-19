Погружение в Красное море открывает удивительный подводный мир.
Два погружения на уникальных рифах, таких как Tobia Arbaa и Middle Reef, подарят незабываемые впечатления.
В сопровождении опытного инструктора, в мини-группе до 4 человек,
Два погружения на уникальных рифах, таких как Tobia Arbaa и Middle Reef, подарят незабываемые впечатления.
В сопровождении опытного инструктора, в мини-группе до 4 человек,
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Два уникальных погружения
- 🐠 Наблюдение за тропическими рыбами
- 👨🏫 Опытный инструктор
- 🛥️ Комфортный дайв-бот
- 🍽️ Обед на борту
- ☀️ Отдых на палубе
Что можно увидеть
- Tobia Arbaa
- Middle Reef
- Abu Soma Garden
Описание водной прогулки
Два ярких погружения на разных рифах Красного моря — каждый из них уникален по структуре, цвету и обитателям. Это может быть живописный Tobia Arbaa, загадочный Middle Reef или красочный Abu Soma Garden.
Безопасность и комфорт — с вами будет опытный инструктор, а всё необходимое оборудование уже включено.
Мини-группа до 4 человек — больше внимания каждому участнику, спокойная атмосфера, индивидуальный подход.
Удивительный подводный мир — вы увидите коралловые башни, стаи тропических рыб, морских звёзд, а если повезёт — черепах или барракуд.
Между погружениями — обед на борту и отдых на солнечной палубе с прекрасным видом на море.
Примерный тайминг
- 8:30–9:00 — отправление лодки от причала
- 10:30–11:00 — первое погружение, обед, отдых
- 13:30 — второе погружение
- 15:30–16:00 — возвращение в порт
Организационные детали
- Погружения проходят с лодки. Мы отправляемся на комфортабельном дайв-боте из марины в Сафаге
- Мы посетим 2 разных рифа. Каждое погружение длится 30–35 минут
- Программа доступна для взрослых и подростков от 10 лет. Для детей младше 10 лет возможна только снорклинг-программа (без погружения)
- Оборудование для дайвинга и обед входят в стоимость. По запросу можем организовать видеосессию — $30
- После бронирования необходимо предоставить паспортные данные участников
Особенности программы
- Необходим базовый уровень физической подготовки. Погружение не требует профессиональных навыков — инструктаж будет проведён перед стартом
- Противопоказания — заболевания сердца, лёгких, астма, эпилепсия, беременность. При наличии хронических заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом заранее
ежедневно в 08:15
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$85
|Погружение с берега
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Сафаге
Я живу и работаю в Сафаге, где каждый день сопровождаю путешественников в удивительный подводный мир Красного моря. За плечами — более 6000 погружений и международная сертификация SDI TDI. Я люблюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasiia
19 июн 2025
Очень понравилось нырять с Юлией! Юлия создала классную атмосферу и настроение, подбадривала, чтобы я не боялась, а когда у меня заложило уши при первом погружении, то спокойно обучила ещё раз,
O
Olga
19 июн 2025
Отличный опыт дайвинга с Юлей в Сафаге! Очень профессиональный инструктор, всё чётко и спокойно объясняет, внимательно относится к каждому. Я чувствовала себя комфортно и уверенно на всех погружениях. Юля показала множество интересных морских обитателей, которых я бы точно сама не заметила. Плюс, она просто приятный и интересный человек — время пролетело незаметно. Очень рекомендую!
Е
Елена
17 июн 2025
Спасибо большое за изумительное погружение в подводный мир. Гид Юлия все очень понятно и доступно объясняет. Очень внимательна к мелочам. Интересно и интригующи рассказывает, а потом показывает замечательные места. Приятная в общении и вызывает доверие, что очень важно при погружении.
N
Nikita
17 июн 2025
Делал с Юлией первое погружение с аквалангом, и какой же невероятный новый мир она для меня открыла! Юлия прекрасно организовала первый дайв, помогла выбрать снаряжение, понятно объяснила все инструкции и
Л
Лилия
3 июн 2025
Это было незабываемо! С самого начала было видно, что безопасность для инструктора — на первом месте!
Всё оборудование в отличном состоянии, перед погружением провели подробный брифинг, объяснили каждый шаг, так что
Всё оборудование в отличном состоянии, перед погружением провели подробный брифинг, объяснили каждый шаг, так что
Входит в следующие категории Сафаги
Похожие экскурсии из Сафаги
Индивидуальная
до 8 чел.
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
Откройте для себя Луксор - музей под открытым небом, где оживают легенды древнего Египта. Посетите величественные храмы и гробницы фараонов
Начало: У вашего отеля в Сафаге
Завтра в 05:00
12 ноя в 05:00
$450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
Погрузитесь в мир подводной жизни в Абу-Даббаб. Морские черепахи, коралловые рифы и пляжный отдых сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 06:30
14 ноя в 06:30
$220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в храм Дендера
Откройте для себя тайны древнего Египта в храме Дендера. Узнайте о богине Хатхор и её роли в жизни египтян, исследуя уникальные рельефы и символы
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 05:00
14 ноя в 05:00
$280 за всё до 8 чел.