Дайвинг в Сафаге

Погружение в Красное море - это уникальная возможность увидеть мир под водой. Вас ждут яркие рифы, тропические рыбы и обед на борту
Погружение в Красное море открывает удивительный подводный мир.

Два погружения на уникальных рифах, таких как Tobia Arbaa и Middle Reef, подарят незабываемые впечатления.

В сопровождении опытного инструктора, в мини-группе до 4 человек,
вы сможете насладиться безопасностью и комфортом. Включённое оборудование и обед на борту сделают ваш день ещё более приятным. Между погружениями можно отдохнуть на солнечной палубе, наслаждаясь видами. Программа подходит для взрослых и подростков от 10 лет

5
5 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Два уникальных погружения
  • 🐠 Наблюдение за тропическими рыбами
  • 👨‍🏫 Опытный инструктор
  • 🛥️ Комфортный дайв-бот
  • 🍽️ Обед на борту
  • ☀️ Отдых на палубе
Дайвинг в Сафаге© Юлия
Дайвинг в Сафаге© Юлия
Дайвинг в Сафаге© Юлия
Ближайшие даты:
1
янв2
янв3
янв4
янв5
янв6
янв7
янв
Время начала: 08:15

Что можно увидеть

  • Tobia Arbaa
  • Middle Reef
  • Abu Soma Garden

Описание водной прогулки

Два ярких погружения на разных рифах Красного моря — каждый из них уникален по структуре, цвету и обитателям. Это может быть живописный Tobia Arbaa, загадочный Middle Reef или красочный Abu Soma Garden.

Безопасность и комфорт — с вами будет опытный инструктор, а всё необходимое оборудование уже включено.

Мини-группа до 4 человек — больше внимания каждому участнику, спокойная атмосфера, индивидуальный подход.

Удивительный подводный мир — вы увидите коралловые башни, стаи тропических рыб, морских звёзд, а если повезёт — черепах или барракуд.

Между погружениями — обед на борту и отдых на солнечной палубе с прекрасным видом на море.

Примерный тайминг

  • 8:30–9:00 — отправление лодки от причала
  • 10:30–11:00 — первое погружение, обед, отдых
  • 13:30 — второе погружение
  • 15:30–16:00 — возвращение в порт

Организационные детали

  • Погружения проходят с лодки. Мы отправляемся на комфортабельном дайв-боте из марины в Сафаге
  • Мы посетим 2 разных рифа. Каждое погружение длится 30–35 минут
  • Программа доступна для взрослых и подростков от 10 лет. Для детей младше 10 лет возможна только снорклинг-программа (без погружения)
  • Оборудование для дайвинга и обед входят в стоимость. По запросу можем организовать видеосессию — $30
  • После бронирования необходимо предоставить паспортные данные участников

Особенности программы

  • Необходим базовый уровень физической подготовки. Погружение не требует профессиональных навыков — инструктаж будет проведён перед стартом
  • Противопоказания — заболевания сердца, лёгких, астма, эпилепсия, беременность. При наличии хронических заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом заранее

ежедневно в 08:15

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$85
Погружение с берега$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Сафаге
Я живу и работаю в Сафаге, где каждый день сопровождаю путешественников в удивительный подводный мир Красного моря. За плечами — более 6000 погружений и международная сертификация SDI TDI. Я люблю
делиться своими знаниями, помогать новичкам сделать первые шаги в дайвинге и открывать новые локации для опытных дайверов. Для меня важно создать атмосферу доверия и комфорта, чтобы ваше знакомство с морем стало по-настоящему особенным. Буду рада встрече и совместным погружениям!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
A
Anastasiia
19 июн 2025
Очень понравилось нырять с Юлией! Юлия создала классную атмосферу и настроение, подбадривала, чтобы я не боялась, а когда у меня заложило уши при первом погружении, то спокойно обучила ещё раз,
как продувать их под водой. Дайв был очень красивый, Юлия показала мне голожаберника, рыбу камень и скатов, которых я бы сама не нашла)) осталась огромная благодарность после дня с Юлией, смело буду рекомендовать дайвинг с ней своим знакомым!

O
Olga
19 июн 2025
Отличный опыт дайвинга с Юлей в Сафаге! Очень профессиональный инструктор, всё чётко и спокойно объясняет, внимательно относится к каждому. Я чувствовала себя комфортно и уверенно на всех погружениях. Юля показала множество интересных морских обитателей, которых я бы точно сама не заметила. Плюс, она просто приятный и интересный человек — время пролетело незаметно. Очень рекомендую!
Е
Елена
17 июн 2025
Спасибо большое за изумительное погружение в подводный мир. Гид Юлия все очень понятно и доступно объясняет. Очень внимательна к мелочам. Интересно и интригующи рассказывает, а потом показывает замечательные места. Приятная в общении и вызывает доверие, что очень важно при погружении.
N
Nikita
17 июн 2025
Делал с Юлией первое погружение с аквалангом, и какой же невероятный новый мир она для меня открыла! Юлия прекрасно организовала первый дайв, помогла выбрать снаряжение, понятно объяснила все инструкции и
ответила на все мои вопросы. Несмотря на моё волнение под водой, Юлия вела себя спокойно, часто спрашивала, всё ли идёт хорошо. А ещё она нашла черепаху под водой, поэтому да, мой первый дайв был просто фантастика! Я очень благодарен за такой опыт, с нетерпением жду следующего года, чтобы приехать и пройти свою первую дайвинг сертификацию с Юлией!

Л
Лилия
3 июн 2025
Это было незабываемо! С самого начала было видно, что безопасность для инструктора — на первом месте!
Всё оборудование в отличном состоянии, перед погружением провели подробный брифинг, объяснили каждый шаг, так что
даже волнение быстро ушло.
Замечательный обед на корабле, чай, кофе в свободном доступе.
Инструктор Юлия рассказала про кораллы, как важно под водой ничего не трогать.
Мы сделали 2 погружения на разных рифах, было очень красиво и интересно! Это как медитация, под водой спокойствие и тишина.
Спасибо огромное за первый шаг в подводный мир! Обязательно порекомендую друзьям:)

Входит в следующие категории Сафаги

