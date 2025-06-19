Погружение в Красное море открывает удивительный подводный мир.Два погружения на уникальных рифах, таких как Tobia Arbaa и Middle Reef, подарят незабываемые впечатления.В сопровождении опытного инструктора, в мини-группе до 4 человек,

вы сможете насладиться безопасностью и комфортом. Включённое оборудование и обед на борту сделают ваш день ещё более приятным. Между погружениями можно отдохнуть на солнечной палубе, наслаждаясь видами. Программа подходит для взрослых и подростков от 10 лет

Ваш гид в Сафаге

Время начала: 08:15

Описание водной прогулки

Два ярких погружения на разных рифах Красного моря — каждый из них уникален по структуре, цвету и обитателям. Это может быть живописный Tobia Arbaa, загадочный Middle Reef или красочный Abu Soma Garden.

Безопасность и комфорт — с вами будет опытный инструктор, а всё необходимое оборудование уже включено.

Мини-группа до 4 человек — больше внимания каждому участнику, спокойная атмосфера, индивидуальный подход.

Удивительный подводный мир — вы увидите коралловые башни, стаи тропических рыб, морских звёзд, а если повезёт — черепах или барракуд.

Между погружениями — обед на борту и отдых на солнечной палубе с прекрасным видом на море.

Примерный тайминг

8:30–9:00 — отправление лодки от причала

10:30–11:00 — первое погружение, обед, отдых

13:30 — второе погружение

15:30–16:00 — возвращение в порт

Организационные детали

Погружения проходят с лодки. Мы отправляемся на комфортабельном дайв-боте из марины в Сафаге

Мы посетим 2 разных рифа. Каждое погружение длится 30–35 минут

Программа доступна для взрослых и подростков от 10 лет. Для детей младше 10 лет возможна только снорклинг-программа (без погружения)

Оборудование для дайвинга и обед входят в стоимость. По запросу можем организовать видеосессию — $30

После бронирования необходимо предоставить паспортные данные участников

Особенности программы