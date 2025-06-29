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Индивидуальные экскурсии в Сафаге с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Сафаге, цены от $198, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Храм Хатхор в Дендере и храм Сети I в Абидо - из Сафаги
На машине
13 часов
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Храм Хатхор в Дендере и храм Сети I в Абидо - из Сафаги
Побывать в гостях у богини любви и владыки вечности
Начало: У вашего отеля
29 июн в 05:00
30 июн в 05:00
$288$320 за всё до 8 чел.
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
На автобусе
13 часов
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
Перенестись во времена фараонов и прикоснуться к монументальному наследию Древнего Египта
Начало: У вашего отеля в Сафаге
Завтра в 05:00
29 июн в 05:00
$383$450 за всё до 8 чел.
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
На машине
12 часов
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
Поплавать среди морских черепах и коралловых рифов Красного моря
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
29 июн в 06:30
$198$220 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сафаге в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сафаге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Храм Хатхор в Дендере и храм Сети I в Абидо - из Сафаги
  2. Самое главное в Луксоре - из Сафаги
  3. В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
Сколько стоит экскурсия по Сафаге в июне 2025
Сейчас в Сафаге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 198 до 383 со скидкой до 15%.
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