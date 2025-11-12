Погрузитесь в мир подводной жизни в Абу-Даббаб. Морские черепахи, коралловые рифы и пляжный отдых сделают ваш день незабываемым
Абу-Даббаб - это место, где морские черепахи встречаются на мелководье, создавая уникальные условия для снорклинга. Вода здесь кристально чистая, а коралловые рифы изобилуют жизнью. Инструктор поможет освоиться с оборудованием и покажет удивительных обитателей подводного мира. После активного отдыха можно расслабиться на пляже или перекусить в местном кафе. Это идеальное место для семейного отдыха, где каждый найдет занятие по душе
5 причин купить эту экскурсию
🐢 Уникальная встреча с морскими черепахами
🏖️ Безопасный пляжный отдых для всей семьи
🤿 Профессиональный инструктор по снорклингу
🌊 Чистая вода и богатые коралловые рифы
🚐 Удобный трансфер из Сафаги
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения бухты Абу-Даббаб - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В это время температура воды и воздуха наиболее комфортна, а туристов меньше. Летом (июль и август) здесь жарко, но вода идеально подходит для купания. Зимой (декабрь-февраль) вода прохладнее, но можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пляж Абу-Даббаб
Коралловые рифы
Описание экскурсии
Пляж Абу-Даббаб — бухта черепах. Знаменитое место, где морские черепахи кормятся на мелководье. Здесь их часто можно увидеть на расстоянии вытянутой руки.
Снорклинг на рифах. Первое погружение — с инструктором: он поможет освоиться и покажет обитателей рифа. Второе — по желанию и в удобном вам темпе.
Пляжный отдых. Здесь есть всё необходимое: можно поплавать с кругом, полежать на песке или перекусить в кафе.
Инструктор будет с вами в воде и на берегу. А в дороге расскажет о Красном море, его обитателях и особенностях экосистемы бухты.
Примерный тайминг
6:30 — выезд из отеля. Можем сделать остановку в пути, чтобы перекусить (возьмите завтрак в вашем отеле) 8:30 — прибытие в бухту Абу-Даббаб 9:30–10:30 — плавание с инструктором 10:30–12:30 — отдых на пляже 12:30–13:00 — обед (по желанию) 13:00–15:30 — свободное плавание и отдых 16:00 — выезд обратно 18:00 — возвращение в Сафагу
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на микроавтобусе Toyota Hiace, сопровождение русскоговорящего гида, услуги гида по снорклингу, который будет плавать только с вашей семьёй (компанией)
Дополнительные расходы: входные билеты на пляж ($22 за взрослого, дети с 5 до 11 лет — $11, дети до 5 лет бесплатно), обед (примерно $10 с человека)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ваэль — ваша команда гидов в Сафаге
Провели экскурсии для 180 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.