Лучшее время для посещения бухты Абу-Даббаб - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В это время температура воды и воздуха наиболее комфортна, а туристов меньше. Летом (июль и август) здесь жарко, но вода идеально подходит для купания. Зимой (декабрь-февраль) вода прохладнее, но можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.

Абу-Даббаб - это место, где морские черепахи встречаются на мелководье, создавая уникальные условия для снорклинга. Вода здесь кристально чистая, а коралловые рифы изобилуют жизнью. Инструктор поможет освоиться с оборудованием и покажет удивительных обитателей подводного мира. После активного отдыха можно расслабиться на пляже или перекусить в местном кафе. Это идеальное место для семейного отдыха, где каждый найдет занятие по душе

Пляж Абу-Даббаб — бухта черепах. Знаменитое место, где морские черепахи кормятся на мелководье. Здесь их часто можно увидеть на расстоянии вытянутой руки.

Снорклинг на рифах. Первое погружение — с инструктором: он поможет освоиться и покажет обитателей рифа. Второе — по желанию и в удобном вам темпе.

Пляжный отдых. Здесь есть всё необходимое: можно поплавать с кругом, полежать на песке или перекусить в кафе.

Инструктор будет с вами в воде и на берегу. А в дороге расскажет о Красном море, его обитателях и особенностях экосистемы бухты.

Примерный тайминг

6:30 — выезд из отеля. Можем сделать остановку в пути, чтобы перекусить (возьмите завтрак в вашем отеле)

8:30 — прибытие в бухту Абу-Даббаб

9:30–10:30 — плавание с инструктором

10:30–12:30 — отдых на пляже

12:30–13:00 — обед (по желанию)

13:00–15:30 — свободное плавание и отдых

16:00 — выезд обратно

18:00 — возвращение в Сафагу

