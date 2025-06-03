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9%
Водная прогулка
Дайвинг в Сафаге
Стать частью подводной вселенной под руководством опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:15
$77
$85 за человека
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10%
Индивидуальная
до 10 чел.
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
Поплавать среди морских черепах и коралловых рифов Красного моря
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
22 июн в 06:30
$198
$220 за всё до 10 чел.
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15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
Перенестись во времена фараонов и прикоснуться к монументальному наследию Древнего Египта
Начало: У вашего отеля в Сафаге
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$383
$450 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия3 июня 2025Это было незабываемо! С самого начала было видно, что безопасность для инструктора — на первом месте! Всё оборудование в отличном состоянии,
Ответы на вопросы от путешественников по Сафаге в категории «Скидки»
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