Луксор — город с особым колоритом. Он тоже туристический, как Хургада или Шарм-эль-Шейх, но атмосфера тут абсолютно иная. Город «дышит» древностью. Здесь жили и правили самые знаменитые фараоны Древнего Египта, придумывали религиозные теории жрецы. Это огромный музей под открытым небом, и я искренне рекомендую вам его посетить!
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Луксор поделён на восточный берег («город живых») и западный («город мёртвых»). Мы с вами посетим оба. В программе:
- Карнакский храм. Самый большой в мире храм площадью 63 гектара. Посвящён фиванской триаде: Амону, Муту и Хонсу. Древние египтяне строили его 3000 лет: в процессе успели принять участие все фараоны. Теперь взглянуть на него сможете и вы!
- Долина царей. Вы увидите гробницы фараонов, включая всем известных Тутанхамона и Рамсеса II. А также поймёте, как местные жители раньше представляли себе загробный мир
- Храм царицы Хатшепсут. Погребальный храм, посвящённый царице, которая правила Египтом в те времена, когда женщинам запрещалось вступать на престол. Вы узнаете, как ей это удалось и что случилось после её смерти
- Поющие Колоссы Мемнона. Это две массивные статуи, изображающие на самом деле фараона Аменхотепа III, а не Мемнона. Им уже более 3500 лет! Гид расскажет вам, почему их называют поющими и кто такой Мемнон
Организационные детали
- Возьмите с собой паспорт
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota или Kia. Мы заберём вас из отеля в Сафаге и после экскурсии отвезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид-историк из нашей команды
Дополнительные расходы
- Карнакский храм — $14
- Долина царей — $15
- Храм Хатшепсут — $13
- Обед (по желанию) — $10-$15 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сафаге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emad — ваша команда гидов в Сафаге
Провели экскурсии для 408 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.Задать вопрос