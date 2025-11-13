Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения храмов Хатхор и Сети I - с октября по апрель, когда температура комфортна для экскурсий. В это время вы сможете насладиться прогулками без изнуряющей жары. В мае и сентябре также возможно посещение, но стоит учитывать более высокие температуры. Летом, с июня по август, жара может быть значительной, однако храмы находятся в помещении, что делает их доступными для посещения в любое время года.

Путешествие к храму Хатхор в Дендере и храму Сети I в Абидосе обещает быть незабываемым. Вас ждут редкие памятники, такие как астрономический потолок и барельефы с Клеопатрой и Цезарем. Храм

Сети I в Абидосе, известный своими загадочными барельефами, погрузит вас в мир древних культов. Осирион, подземное сооружение, хранит тайны бога Осириса. Профессиональный гид поможет раскрыть сакральный смысл этих мест. Не упустите шанс прикоснуться к истории и мистике древней цивилизации

Храм Хатхор в Дендере — место, где любовь, искусство и астрономия соединяются в камне. Вы рассмотрите знаменитый астрономический потолок, барельефы с Клеопатрой и Цезарем, загадочные изображения «лампы Дендеры» и спуститесь в подземные святилища.

Храм Сети I в Абидосе — одно из самых священных мест Древнего Египта. Вы исследуете Абидосский список фараонов, святилище семи богов и таинственные барельефы, которые до сих пор вызывают споры у египтологов: «вертолёт», «подлодка», «самолёт» — что это?

Осирион — загадочное подземное сооружение рядом с храмом, до сих пор окутанное тайнами. Это место было сердцем древнего культа Осириса — бога возрождения и загробной жизни.

Истории и легенды — вы попробуете раскрыть сакральный смысл этих мест вместе с профессиональным гидом. Узнаете, почему в Абидосе мечтали быть похороненными даже фараоны и как в храме Хатхор древние жрецы наблюдали за звёздами.

Примерный тайминг

5:30 — выезд из отеля

8:00–11:00 —прибытие в храм Хатхор, осмотр

11:00–13:00 — переезд в Абидос

13:00–15:00 — осмотр храма Сети I

15:00 — обед

16:00 — выезд в Сафагу

20:00 — возвращение в город

Организационные детали

Программа 3+

Поедем на комфортабельном микроавтобусе

Возьмите с собой паспорт. За день до экскурсии отправьте гиду фотографии паспортов всех путешественников, название отеля и номера комнаты, так как мы получаем разрешение в полиции на выезд за пределы Сафаги

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

