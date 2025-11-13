Храм Хатхор в Дендере и храм Сети I в Абидо - из Сафаги
Уникальная экскурсия из Сафаги: храмы Хатхор и Сети I. Погрузитесь в мир древних тайн и откройте для себя магию Египта
Путешествие к храму Хатхор в Дендере и храму Сети I в Абидосе обещает быть незабываемым. Вас ждут редкие памятники, такие как астрономический потолок и барельефы с Клеопатрой и Цезарем. Храм читать дальше
Сети I в Абидосе, известный своими загадочными барельефами, погрузит вас в мир древних культов. Осирион, подземное сооружение, хранит тайны бога Осириса. Профессиональный гид поможет раскрыть сакральный смысл этих мест. Не упустите шанс прикоснуться к истории и мистике древней цивилизации
Лучшее время для посещения храмов Хатхор и Сети I - с октября по апрель, когда температура комфортна для экскурсий. В это время вы сможете насладиться прогулками без изнуряющей жары. В мае и сентябре также возможно посещение, но стоит учитывать более высокие температуры. Летом, с июня по август, жара может быть значительной, однако храмы находятся в помещении, что делает их доступными для посещения в любое время года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Хатхор
Храм Сети I
Осирион
Описание экскурсии
Храм Хатхор в Дендере — место, где любовь, искусство и астрономия соединяются в камне. Вы рассмотрите знаменитый астрономический потолок, барельефы с Клеопатрой и Цезарем, загадочные изображения «лампы Дендеры» и спуститесь в подземные святилища.
Храм Сети I в Абидосе — одно из самых священных мест Древнего Египта. Вы исследуете Абидосский список фараонов, святилище семи богов и таинственные барельефы, которые до сих пор вызывают споры у египтологов: «вертолёт», «подлодка», «самолёт» — что это?
Осирион — загадочное подземное сооружение рядом с храмом, до сих пор окутанное тайнами. Это место было сердцем древнего культа Осириса — бога возрождения и загробной жизни.
Истории и легенды — вы попробуете раскрыть сакральный смысл этих мест вместе с профессиональным гидом. Узнаете, почему в Абидосе мечтали быть похороненными даже фараоны и как в храме Хатхор древние жрецы наблюдали за звёздами.
Примерный тайминг
5:30 — выезд из отеля 8:00–11:00 —прибытие в храм Хатхор, осмотр 11:00–13:00 — переезд в Абидос 13:00–15:00 — осмотр храма Сети I 15:00 — обед 16:00 — выезд в Сафагу 20:00 — возвращение в город
Организационные детали
Программа 3+
Поедем на комфортабельном микроавтобусе
Возьмите с собой паспорт. За день до экскурсии отправьте гиду фотографии паспортов всех путешественников, название отеля и номера комнаты, так как мы получаем разрешение в полиции на выезд за пределы Сафаги
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входной билет в храм Хатхор — $8 взрослый, $4 детский до 11 лет, детям до 4 лет бесплатно
Входной билет в храм Сети I в Абидос — $6 взрослый, $4 детский до 11 лет, детям до 4 лет бесплатно
Обед — около $10
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Ваэль — ваша команда гидов в Сафаге
Провели экскурсии для 186 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.