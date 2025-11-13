Мои заказы

Индивидуальная экскурсия из Сафаги в храм Дендера

Откройте для себя тайны древнего Египта в храме Дендера. Узнайте о богине Хатхор и её роли в жизни египтян, исследуя уникальные рельефы и символы
Всего несколько часов в пути - и вы окажетесь в центре религиозной жизни Древнего Египта. Здесь почитали богиню Хатхор, покровительницу любви и материнства. Погружение в атмосферу мифов и ритуалов, осмотр священных залов и алтарей. Вы узнаете о строительстве храма, его архитектурных особенностях и значении в жизни египтян.

Не упустите возможность увидеть уникальные рельефы и надписи, раскрывающие тайны древней религиозной практики

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальная архитектура храма
  • 📜 Тайны древних рельефов
  • 🌟 Легенды и мифы Египта
  • 📸 Время для личных впечатлений
  • 🔍 История культа Хатхор

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения храма Дендера - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В это время температура не слишком высокая, что позволяет наслаждаться прогулками. В летние месяцы, с мая по сентябрь, температура может быть выше, но экскурсия проводится в помещении, что делает её доступной круглый год. В остальное время года также можно насладиться посещением, однако стоит учитывать возможную жару.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Индивидуальная экскурсия из Сафаги в храм Дендера© Ваэль

Что можно увидеть

  • Храм Дендера
  • Священные залы
  • Алтари
  • Статуи

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии

  • Вводная часть: знакомство с образом богини Хатхор и её местом в египетской мифологии.
  • История строительства храма и его архитектурные особенности.
  • Осмотр священных залов, алтарей, статуй и ритуальных предметов.
  • Расшифровка символов и изображений богини в убранстве храма.
  • Легенды и мифы, связанные с этим местом.
  • Время для личных впечатлений, съёмки и короткого отдыха.

Вы узнаете:

  • Как был обнаружен Дендерский храмовый комплекс и чем он уникален.
  • Почему архитектура храма Хатхор считается выдающимся примером религиозного зодчества.
  • Как развивался культ богини Хатхор и какие мифы с ним связаны.
  • Как устроено внутреннее пространство храма: от входных колоннад до святилища.
  • Что изображено на рельефах и надписях, и как они помогают понять религиозную практику древних египтян.
  • Как художники и скульпторы передавали характер богини через символику и стиль.
  • Почему Хатхор считалась не только богиней любви, но и покровительницей фараонов, а также связующим звеном с загробным миром.
  • Какие современные методы используют археологи при исследовании и сохранении этого памятника.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на микроавтобусе Toyota Hiace.
  • Дополнительно оплачивается:
    — вход в Храмовый комплекс — 8$ с человека (взрослый), дети с 4 до 12 лет — 4$, дети до 4 лет бесплатно
    — обед (по желанию), примерно 8-10$ с человека.
  • За 1-2 дня до экскурсии понадобятся фотографии ваших паспортов для получения разрешения на выезд в полиции.
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль
Ваэль — ваша команда гидов в Сафаге
Провели экскурсии для 186 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.

Входит в следующие категории Сафаги

