Всего несколько часов в пути - и вы окажетесь в центре религиозной жизни Древнего Египта. Здесь почитали богиню Хатхор, покровительницу любви и материнства. Погружение в атмосферу мифов и ритуалов, осмотр священных залов и алтарей. Вы узнаете о строительстве храма, его архитектурных особенностях и значении в жизни египтян.



Не упустите возможность увидеть уникальные рельефы и надписи, раскрывающие тайны древней религиозной практики

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения храма Дендера - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В это время температура не слишком высокая, что позволяет наслаждаться прогулками. В летние месяцы, с мая по сентябрь, температура может быть выше, но экскурсия проводится в помещении, что делает её доступной круглый год. В остальное время года также можно насладиться посещением, однако стоит учитывать возможную жару.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.