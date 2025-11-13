Всего несколько часов в пути - и вы окажетесь в центре религиозной жизни Древнего Египта. Здесь почитали богиню Хатхор, покровительницу любви и материнства. Погружение в атмосферу мифов и ритуалов, осмотр священных залов и алтарей. Вы узнаете о строительстве храма, его архитектурных особенностях и значении в жизни египтян.
Не упустите возможность увидеть уникальные рельефы и надписи, раскрывающие тайны древней религиозной практики
Не упустите возможность увидеть уникальные рельефы и надписи, раскрывающие тайны древней религиозной практики
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная архитектура храма
- 📜 Тайны древних рельефов
- 🌟 Легенды и мифы Египта
- 📸 Время для личных впечатлений
- 🔍 История культа Хатхор
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения храма Дендера - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В это время температура не слишком высокая, что позволяет наслаждаться прогулками. В летние месяцы, с мая по сентябрь, температура может быть выше, но экскурсия проводится в помещении, что делает её доступной круглый год. В остальное время года также можно насладиться посещением, однако стоит учитывать возможную жару.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Дендера
- Священные залы
- Алтари
- Статуи
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии
- Вводная часть: знакомство с образом богини Хатхор и её местом в египетской мифологии.
- История строительства храма и его архитектурные особенности.
- Осмотр священных залов, алтарей, статуй и ритуальных предметов.
- Расшифровка символов и изображений богини в убранстве храма.
- Легенды и мифы, связанные с этим местом.
- Время для личных впечатлений, съёмки и короткого отдыха.
Вы узнаете:
- Как был обнаружен Дендерский храмовый комплекс и чем он уникален.
- Почему архитектура храма Хатхор считается выдающимся примером религиозного зодчества.
- Как развивался культ богини Хатхор и какие мифы с ним связаны.
- Как устроено внутреннее пространство храма: от входных колоннад до святилища.
- Что изображено на рельефах и надписях, и как они помогают понять религиозную практику древних египтян.
- Как художники и скульпторы передавали характер богини через символику и стиль.
- Почему Хатхор считалась не только богиней любви, но и покровительницей фараонов, а также связующим звеном с загробным миром.
- Какие современные методы используют археологи при исследовании и сохранении этого памятника.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на микроавтобусе Toyota Hiace.
- Дополнительно оплачивается:
— вход в Храмовый комплекс — 8$ с человека (взрослый), дети с 4 до 12 лет — 4$, дети до 4 лет бесплатно
— обед (по желанию), примерно 8-10$ с человека.
- За 1-2 дня до экскурсии понадобятся фотографии ваших паспортов для получения разрешения на выезд в полиции.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль — ваша команда гидов в Сафаге
Провели экскурсии для 186 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.
Входит в следующие категории Сафаги
Похожие экскурсии из Сафаги
Водная прогулка
Погружение в Красное море
Погружение в Красное море - это уникальная возможность увидеть мир под водой. Вас ждут яркие рифы, тропические рыбы и обед на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
1 янв в 08:15
2 янв в 08:15
$85 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Храм Хатхор и Сети I - из Сафаги
Уникальная экскурсия из Сафаги: храмы Хатхор и Сети I. Погрузитесь в мир древних тайн и откройте для себя магию Египта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
15 ноя в 05:00
$320 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Самое главное в Луксоре - из Сафаги
Откройте для себя Луксор - музей под открытым небом, где оживают легенды древнего Египта. Посетите величественные храмы и гробницы фараонов
Начало: У вашего отеля в Сафаге
Завтра в 05:00
15 ноя в 05:00
$450 за всё до 8 чел.