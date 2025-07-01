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10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия из Сафаги в храм Дендера
Познакомиться с мифами, символами и архитектурой одного из самых загадочных храмов Древнего Египта
Начало: У вашего отеля
1 июл в 08:30
2 июл в 05:00
$252
$280 за всё до 8 чел.
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10%
Индивидуальная
до 10 чел.
В бухту черепах Абу-Даббаб из Сафаги
Поплавать среди морских черепах и коралловых рифов Красного моря
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
1 июл в 06:30
$198
$220 за всё до 10 чел.
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Индивидуальная
до 8 чел.
Храм Хатхор в Дендере и храм Сети I в Абидо - из Сафаги
Побывать в гостях у богини любви и владыки вечности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:00
$288
$320 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сафаге в категории «На машине»
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