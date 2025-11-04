Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Alaa Ваш гид в Шарм-эш-Шейхе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа 18 минут Размер группы 1-6 человек Когда Каждый день в 16.30 $80 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Национальный музей древностей. В стенах этого музея собрано свыше пяти тысяч артефактов, найденных в ходе археологических раскопок. Экспозиции позволяют заглянуть в далёкое прошлое – от времён фараонов до эпохи античной Греции и Рима. Вы не просто увидите историю – вы её почувствуете. Коптская православная церковь Ас-Самаюн. Храм, известный как кафедральная церковь Небожителей, – поистине грандиозное религиозное сооружение. Внутреннее убранство впечатляет: стены украшены витражами и росписями на библейские темы. Пройдемся по старинной части Шарм-эль-Шейха – любимому месту туристов, где царит настоящий восточный колорит. Здесь вы найдёте идеальные подарки и сувениры: натуральные хлопковые изделия, сладости, специи и фрукты. Я помогу с выбором, подскажу справедливые цены и уберегу от слишком настойчивых продавцов. Кроме того, вы увидите одну из архитектурных жемчужин города – мечеть Аль-Сахаба, самую современную и в то же время одну из самых впечатляющих в Шарме

Каждый день в 16.30 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Национальный музей

Коптская православная церковь

Старый город Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Входные билеты в музей Место начала и завершения? Отель, в котором вы остановились Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 16.30 Экскурсия длится около 3 часов 18 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.