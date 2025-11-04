Описание экскурсииНациональный музей древностей. В стенах этого музея собрано свыше пяти тысяч артефактов, найденных в ходе археологических раскопок. Экспозиции позволяют заглянуть в далёкое прошлое – от времён фараонов до эпохи античной Греции и Рима. Вы не просто увидите историю – вы её почувствуете. Коптская православная церковь Ас-Самаюн. Храм, известный как кафедральная церковь Небожителей, – поистине грандиозное религиозное сооружение. Внутреннее убранство впечатляет: стены украшены витражами и росписями на библейские темы. Пройдемся по старинной части Шарм-эль-Шейха – любимому месту туристов, где царит настоящий восточный колорит. Здесь вы найдёте идеальные подарки и сувениры: натуральные хлопковые изделия, сладости, специи и фрукты. Я помогу с выбором, подскажу справедливые цены и уберегу от слишком настойчивых продавцов. Кроме того, вы увидите одну из архитектурных жемчужин города – мечеть Аль-Сахаба, самую современную и в то же время одну из самых впечатляющих в Шарме
Каждый день в 16.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный музей
- Коптская православная церковь
- Старый город
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 16.30
Экскурсия длится около 3 часов 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
4 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия по музею. Музей новый, экспонаты подлинные. Алладин интересно и доступно рассказывает об истории Древнего Египта. Впечатлились и взрослые и дети.
