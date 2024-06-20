Приглашаем исследовать все важнейшие достопримечательности Шарм-эль-Шейха! Вы пройдёте по колоритному Старому городу и оцените находки археологов в историческом музее. А также зайдёте в православную Коптскую церковь и полюбуетесь мечетью Эль-Сахаба. Мы расскажем о прошлом и настоящем города, местных традициях и менталитете.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Старый город. Вы погуляете по узким улочкам, где расположены традиционные магазины и рынки. По желанию в них можно приобрести сувениры, ювелирные изделия, ковры ручной работы и многое другое.
Исторический музей. В его стенах хранится более 5200 археологических экспонатов. Они помогут вам прикоснуться к миру Древнего Египта и Греко-Римской империи.
Коптская церковь. Её официальное название — Ас-Самаиюн, или кафедральная церковь Небожителей. Вы полюбуетесь потрясающими фресками и витражами. А мы расшифруем заложенные в них библейские сюжеты.
Мечеть Эль-Сахаба. Это самая красивая мечеть в городе. Её характерная особенность — похожие на карандаши высокие минареты в османском стиле.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Toyota
- Входные билеты в музей не включены в стоимость: 200 египетских фунтов взрослые, 100 фунтов дети
во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€20
|Дети до 12 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдади — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 196 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Богдади. Уже более 17 лет я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Я лицензированный египтолог. В моей команде работают профессиональные, русскоговорящие, харизматичные и дружелюбные гидыЗадать вопрос
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