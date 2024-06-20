Приглашаем исследовать все важнейшие достопримечательности Шарм-эль-Шейха! Вы пройдёте по колоритному Старому городу и оцените находки археологов в историческом музее. А также зайдёте в православную Коптскую церковь и полюбуетесь мечетью Эль-Сахаба. Мы расскажем о прошлом и настоящем города, местных традициях и менталитете.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старый город. Вы погуляете по узким улочкам, где расположены традиционные магазины и рынки. По желанию в них можно приобрести сувениры, ювелирные изделия, ковры ручной работы и многое другое.

Исторический музей. В его стенах хранится более 5200 археологических экспонатов. Они помогут вам прикоснуться к миру Древнего Египта и Греко-Римской империи.

Коптская церковь. Её официальное название — Ас-Самаиюн, или кафедральная церковь Небожителей. Вы полюбуетесь потрясающими фресками и витражами. А мы расшифруем заложенные в них библейские сюжеты.

Мечеть Эль-Сахаба. Это самая красивая мечеть в городе. Её характерная особенность — похожие на карандаши высокие минареты в османском стиле.

Организационные детали