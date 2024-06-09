Я так давно живу в Шарм-эль-Шейхе, что город для меня стал родным.
Я видел, как с годами он менялся, знаю много классических и аутентичных мест, накопил немало интересных фактов из истории и современности. На этой экскурсии я познакомлю вас со старинным, не курортным Шарм-эль-Шейхом. Покажу местные святыни, памятники и кафе, интерьеры которого напоминают сказочный дом.
Я видел, как с годами он менялся, знаю много классических и аутентичных мест, накопил немало интересных фактов из истории и современности. На этой экскурсии я познакомлю вас со старинным, не курортным Шарм-эль-Шейхом. Покажу местные святыни, памятники и кафе, интерьеры которого напоминают сказочный дом.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание экскурсии
Примерный тайминг программы
16:00 — выезд из отеля
16:20 — остановка на Площади мира
16:40 — посещение мечети Эль-Сахаба
17:00 — посещение коптского православной собора
17:20 — мемориал жертвам крушения французского самолёта 2004 года
17:40 — посещение кафе в скале «Фарша» — колоритное восточное место с видом на море
18:00 — Старый город: прогулка по магазинам, возможность попробовать наш традиционный напиток «сахарный тростник»
19:30 — отправление обратно в отель
Во время экскурсии я расскажу вам о жизни в Шарм-эль-Шейхе, о том, как женятся, празднуют свадьбу, учатся, работают и мечтают египтяне. Поделюсь фактами о религии и из истории Древнего Египта.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota.
ежедневно в 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отельного шлагбаума
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Провёл экскурсии для 24 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий (или Мухаммед). Живу в городе Шарм-эль-Шейх с 2003 года. Я гид с большим стажем работы и государственной аккредитацией, отличаюсь пунктуальностью и ответственностью. Стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Египта. Ваш комфорт — мой высший приоритет. Поэтому все экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и автобусах с надёжными водителями.Задать вопрос
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