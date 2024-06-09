Я так давно живу в Шарм-эль-Шейхе, что город для меня стал родным. Я видел, как с годами он менялся, знаю много классических и аутентичных мест, накопил немало интересных фактов из истории и современности. На этой экскурсии я познакомлю вас со старинным, не курортным Шарм-эль-Шейхом. Покажу местные святыни, памятники и кафе, интерьеры которого напоминают сказочный дом.

Описание экскурсии

Примерный тайминг программы

16:00 — выезд из отеля

16:20 — остановка на Площади мира

16:40 — посещение мечети Эль-Сахаба

17:00 — посещение коптского православной собора

17:20 — мемориал жертвам крушения французского самолёта 2004 года

17:40 — посещение кафе в скале «Фарша» — колоритное восточное место с видом на море

18:00 — Старый город: прогулка по магазинам, возможность попробовать наш традиционный напиток «сахарный тростник»

19:30 — отправление обратно в отель

Во время экскурсии я расскажу вам о жизни в Шарм-эль-Шейхе, о том, как женятся, празднуют свадьбу, учатся, работают и мечтают египтяне. Поделюсь фактами о религии и из истории Древнего Египта.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota.