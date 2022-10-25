Шарм-эль-Шейх — молодой курортный городок. Однако и здесь можно прикоснуться к многовековой истории Египта! Вы посетите гигантский музей, полноценно раскрывающий важнейшие этапы развития страны. Оцените древнеегипетские скульптуры, мумии и предметы быта. Кроме того, побываете на настоящем восточном базаре и оцените современную мечеть Эль Мустафа.

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Описание

Что вас ожидает

Старый город и мечеть Эль Мустафа

Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и пряности на любой вкус. Научитесь торговаться как местные и понаблюдаете за аутентичной египетской жизнью. А также осмотрите снаружи современную мечеть Эль Мустафа, возведенную из благородного серого мрамора.

Исторический музей

В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев в Египте. Его коллекция насчитывает 5200 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремесел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны. Увидите голову «бородатой» царицы Хатшепсут, жившей тысячи лет назад. А также десятки мумий кошек — в Древнем Египте они считались священными животными.

Организационные детали