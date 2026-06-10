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его команде!!! Сама экскурсия связывает историческую часть Египта (посещение исторического музея Шарм-эль-Шейх) с историей самого города. Сначала мы посетили музей (очень советую!! Мы были в музеях и Каира, и Луксора, есть с чем сравнить) - с египтологом Аладдином. Столько всего нового нам рассказали и показали, чего не было в других музеях. Теперь наши знания египетской мифологии стали ещё чуть больше (ну, если сравнивать с историками, то учиться и учиться, конечно. Но, для любителей мы уже многое узнали и обогатили свой багаж знаний)!! Потом Валид забрал нас на обзорно-историческую экскурсию по городу. Да, город молодой. Но, и в нем есть, что посмотреть. А ещё Валид очень хорошо и интересно пояснял почему и в следствие какого исторического события или просто события возникало то или иное строение, как менялась религия, как и почему город сейчас находится именно там, где он есть. Небольшой перерыв на чашечку кофе в очень атмосферном кафе на территории Старого города - восполнение сил и энергии) И, мы были готовы "путешествовать по эпохам" дальше!!!

Время пролетело незаметно, а мы приобрели очень много новой, интересной информации и знаний за столь небольшой промежуток времени!!!

К посещению - однозначно советую!!! Этот день того стоит!