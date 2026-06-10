Представьте: вы идете по узким улочкам Старого города, где каждый камень дышит историей, а воздух пропитан ароматами восточных специй.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом-египтологом
- 🏛️ Посещение одного из лучших исторических музеев Египта
- 🗿 Уникальные экспонаты: мумии, древнеегипетские скульптуры
- 🕌 Осмотр современной мечети Эль Мустафа
- 🛍️ Прогулка по колоритному восточному базару
- 🧳 Возможность приобрести оригинальные сувениры и пряности
Что можно увидеть
- Исторический музей
- Старый город
- Мечеть Эль Мустафа
- Восточный базар
Описание экскурсии
Старый город и мечеть Эль Мустафа
Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и пряности на любой вкус. Научитесь торговаться как местные и понаблюдаете за аутентичной египетской жизнью. А также осмотрите снаружи современную мечеть Эль Мустафа, возведенную из благородного серого мрамора.
Исторический музей
В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев в Египте. Его коллекция насчитывает 5200 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремесел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны. Увидите голову «бородатой» царицы Хатшепсут, жившей тысячи лет назад. А также десятки мумий кошек — в Древнем Египте они считались священными животными.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог
- Билеты в Исторический музей не включены в стоимость: 200 фунтов взрослые, 100 фунтов студенты, дети до 6 лет бесплатно
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Все было так хорошо организовано, от момента встречи до момента прощания, что можно только написать огромное спасибо Валиду и