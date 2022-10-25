Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город

Погрузиться в богатое прошлое Египта, погулять по восточному базару и увидеть мечеть Эль Мустафа

Шарм-эль-Шейх — молодой курортный городок.

Однако и здесь можно прикоснуться к многовековой истории Египта! Вы посетите гигантский музей, полноценно раскрывающий важнейшие этапы развития страны. Оцените древнеегипетские скульптуры, мумии и предметы быта. Кроме того, побываете на настоящем восточном базаре и оцените современную мечеть Эль Мустафа.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город
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Описание

Что вас ожидает

Старый город и мечеть Эль Мустафа

Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и пряности на любой вкус. Научитесь торговаться как местные и понаблюдаете за аутентичной египетской жизнью. А также осмотрите снаружи современную мечеть Эль Мустафа, возведенную из благородного серого мрамора.

Исторический музей

В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев в Египте. Его коллекция насчитывает 5200 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремесел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны. Увидите голову «бородатой» царицы Хатшепсут, жившей тысячи лет назад. А также десятки мумий кошек — в Древнем Египте они считались священными животными.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог
  • Билеты в Исторический музей не включены в стоимость: 200 фунтов взрослые, 100 фунтов студенты, дети до 6 лет бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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