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Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом

Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Шарм-эль-Шейх не только курортный рай, но и кладезь истории.

Представьте: вы идете по узким улочкам Старого города, где каждый камень дышит историей, а воздух пропитан ароматами восточных специй.

Вас ждет встреча с
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прошлым в Историческом музее, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю. После, вы погрузитесь в атмосферу современного Египта, посетив мечеть Эль Мустафа.

Эта экскурсия - настоящее путешествие во времени, которое позволит вам увидеть и почувствовать душу Египта

5
38 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕵️‍♂️ Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом-египтологом
  • 🏛️ Посещение одного из лучших исторических музеев Египта
  • 🗿 Уникальные экспонаты: мумии, древнеегипетские скульптуры
  • 🕌 Осмотр современной мечети Эль Мустафа
  • 🛍️ Прогулка по колоритному восточному базару
  • 🧳 Возможность приобрести оригинальные сувениры и пряности
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом

Что можно увидеть

  • Исторический музей
  • Старый город
  • Мечеть Эль Мустафа
  • Восточный базар

Описание экскурсии

Старый город и мечеть Эль Мустафа

Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и пряности на любой вкус. Научитесь торговаться как местные и понаблюдаете за аутентичной египетской жизнью. А также осмотрите снаружи современную мечеть Эль Мустафа, возведенную из благородного серого мрамора.

Исторический музей

В Шарм-эль-Шейхе находится один из лучших исторических музеев в Египте. Его коллекция насчитывает 5200 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремесел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны. Увидите голову «бородатой» царицы Хатшепсут, жившей тысячи лет назад. А также десятки мумий кошек — в Древнем Египте они считались священными животными.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог
  • Билеты в Исторический музей не включены в стоимость: 200 фунтов взрослые, 100 фунтов студенты, дети до 6 лет бесплатно
  • Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5337 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
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3
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Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! однозначно 5 баллов и мне совсем не понятно, кто мог оценить меньше чем на 5. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Хишам за очень интересный и содержательный
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рассказ про историю Египта 🙏 Однозначно рекомендую всем! Пунктуально, максимально вежливо и приветливо. отличная организация всего. Не покупайте экскурсии у турфирм (которые по факту и дороже), заказывайте экскурсии у Валида! Валид, и Вам отдельное спасибо за внимание и за подарки, очень приятно и не ожидано! Спасибо за Ваше гостеприимство! Остались исключительно положительные эмоции!

Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! однозначно 5 баллов и мне совсем не понятно, кто мог оценить
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! однозначно 5 баллов и мне совсем не понятно, кто мог оценить
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! однозначно 5 баллов и мне совсем не понятно, кто мог оценить
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! однозначно 5 баллов и мне совсем не понятно, кто мог оценить
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! однозначно 5 баллов и мне совсем не понятно, кто мог оценить
Валид
Валид
Ответ организатора:
Светлана,💐 Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв, невероятно приятно, что экскурсия оставила у вас положительные эмоции и что
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вы поставили нам высший балл.
Отдельные слова благодарности я обязательно передам гиду, очень рад, что его рассказ о великой истории Египта был интересным и содержательным!
Ваши слова — лучшая награда для меня и всей нашей команды! С уважением, Валид

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О
Отличный музей! Небольшой, но новый. Народа мало. Всё экспонаты оригинальные. В старом городе побывали там, где туристов нет; попробовали уличной еды - рекомендую! Мечеть огромная, можно заходить туристам, но мы не попали (нужно было ждать пару часов). Гид помог выбрать сувениры.
Отличный музей! Небольшой, но новый. Народа мало. Всё экспонаты оригинальные. В старом городе побывали там, где
Отличный музей! Небольшой, но новый. Народа мало. Всё экспонаты оригинальные. В старом городе побывали там, где
Отличный музей! Небольшой, но новый. Народа мало. Всё экспонаты оригинальные. В старом городе побывали там, где
Отличный музей! Небольшой, но новый. Народа мало. Всё экспонаты оригинальные. В старом городе побывали там, где
Отличный музей! Небольшой, но новый. Народа мало. Всё экспонаты оригинальные. В старом городе побывали там, где
Отличный музей! Небольшой, но новый. Народа мало. Всё экспонаты оригинальные. В старом городе побывали там, где
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Юлия
На экскурсии с Валидом были 16.11.25, а вот отзыв только смогла написать)
Все было так хорошо организовано, от момента встречи до момента прощания, что можно только написать огромное спасибо Валиду и
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его команде!!! Сама экскурсия связывает историческую часть Египта (посещение исторического музея Шарм-эль-Шейх) с историей самого города. Сначала мы посетили музей (очень советую!! Мы были в музеях и Каира, и Луксора, есть с чем сравнить) - с египтологом Аладдином. Столько всего нового нам рассказали и показали, чего не было в других музеях. Теперь наши знания египетской мифологии стали ещё чуть больше (ну, если сравнивать с историками, то учиться и учиться, конечно. Но, для любителей мы уже многое узнали и обогатили свой багаж знаний)!! Потом Валид забрал нас на обзорно-историческую экскурсию по городу. Да, город молодой. Но, и в нем есть, что посмотреть. А ещё Валид очень хорошо и интересно пояснял почему и в следствие какого исторического события или просто события возникало то или иное строение, как менялась религия, как и почему город сейчас находится именно там, где он есть. Небольшой перерыв на чашечку кофе в очень атмосферном кафе на территории Старого города - восполнение сил и энергии) И, мы были готовы "путешествовать по эпохам" дальше!!!
Время пролетело незаметно, а мы приобрели очень много новой, интересной информации и знаний за столь небольшой промежуток времени!!!
К посещению - однозначно советую!!! Этот день того стоит!

На экскурсии с Валидом были 16.11.25, а вот отзыв только смогла написать)
На экскурсии с Валидом были 16.11.25, а вот отзыв только смогла написать)
На экскурсии с Валидом были 16.11.25, а вот отзыв только смогла написать)
На экскурсии с Валидом были 16.11.25, а вот отзыв только смогла написать)
На экскурсии с Валидом были 16.11.25, а вот отзыв только смогла написать)
На экскурсии с Валидом были 16.11.25, а вот отзыв только смогла написать)
На экскурсии с Валидом были 16.11.25, а вот отзыв только смогла написать)
На экскурсии с Валидом были 16.11.25, а вот отзыв только смогла написать)
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К
Очень понравилось отношение Валида к нам как к желанным гостям. Всё четко, очень вежливо, предупредительно. Получили милые сувениры после экскурсии, очень приятно, отдельное спасибо) Всё прошло как и ожидали. Так же брали у Валида трансфер в аэропорт, всё отлично! Автобусы чистые, сопровождающие вежливые и пунктуальные. В следующий раз снова обратимся.
Очень понравилось отношение Валида к нам как к желанным гостям. Всё четко, очень вежливо, предупредительно. Получили
Очень понравилось отношение Валида к нам как к желанным гостям. Всё четко, очень вежливо, предупредительно. Получили
Очень понравилось отношение Валида к нам как к желанным гостям. Всё четко, очень вежливо, предупредительно. Получили
Очень понравилось отношение Валида к нам как к желанным гостям. Всё четко, очень вежливо, предупредительно. Получили
Очень понравилось отношение Валида к нам как к желанным гостям. Всё четко, очень вежливо, предупредительно. Получили
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А
Очень остались довольны экскурсией в музей! Египтолог Мухамед очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, шутил. Время пролетело незаметно! Самое приятное, что мы ушли действительно с информацией в голове о древнем
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египте, настолько хорошо была подана информация! Организация экскурсии на высшем уровне, за нами приехала новая машина Chery Tiggo 8, еще даже в пленке 😁 мы были вдвоем с мужем, поэтому поездка прям максимально приятная ☺️ Плюс от компании нам дали подарочки, мелочь, а приятно!
Валид всегда был на связи, отвечал молниеносно! Всем бы такое отношение к клиентам! От души рекомендуем и желаем процветания🫶

Очень остались довольны экскурсией в музей! Египтолог Мухамед очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, шутил. Время
Очень остались довольны экскурсией в музей! Египтолог Мухамед очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, шутил. Время
Очень остались довольны экскурсией в музей! Египтолог Мухамед очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, шутил. Время
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Дмитрий
Мы поехали с утра в 9:00 и не пожалели, нам повезло попасть в мечеть и погулять там, когда нет никого. Кроме того гид Хишам очень интересно и увлеченно рассказывает про историю Египта, видно, что ему нравится, и он много знает. Детям 9 и 13 лет было интересно.
Валид
Валид
Ответ организатора:
Дмитрий, огромное спасибо за высокую оценку нашей работы! Мы стараемся для Вас, с уважением, Валид
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