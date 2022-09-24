Лодка с прозрачным дном

Плаванье на лодке с прозрачным дном

Плаванье на лодке с прозрачным дном.
Лодка с прозрачным дном
Лодка с прозрачным дном
Лодка с прозрачным дном
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Большинство тех, кто отправляется на отдых в Египет, проводят его на побережье Красного моря. Местные курорты уже давно стали культовым местом для путешественников из различных стран. Не менее интересной является подводная жизнь, ознакомиться с которой могут любители дайвинга. Для тех, кто не любит нырять с аквалангом, есть возможность провести вояж на лодке со стеклянным дном. Современное морское судно позволяет совершить удивительную прогулку по прозрачным волнам, рассматривая жизнь подводных обитателей со всех сторон.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. поездка на лодке с прозрачным дном (1 час)
Что не входит
  • Фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

🚗На машинеВодные развлечения🧒Можно с детьми

Похожие туры в Шарм-Эль-Шейхе

Катание на лодке с прозрачным дном по Красному морю
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Karim
Karim
4.5
12 отзывов
Катание на лодке с прозрачным дном по Красному морю
Красное море - единственный на планете водоём
Ваш отель
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
$17 за 1 человека
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
1 час
🚌 На автобусе
Групповая
до 16 чел.
Организатор экскурсии Karim
Karim
4.9
10 отзывов
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Под руководством профессионального тренера, управляющего процессом, вы пообщаетесь и поплаваете с дельфинами
Ваш отель
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
от $80 за 1 человека
Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-Шейхе
2 часа
Входной билет
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
16 отзывов
Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-Шейхе
Мечтали ли вы познакомиться с дельфинами и поплавать с ними
У шлагбаума вашего отеля
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
от $25 за 1 человека
Морская прогулка на VIP пиратской яхте Sina Dream
9 часов
🛥 На яхте
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии MaroTours
MaroTours
Нет отзывов
Морская прогулка на VIP пиратской яхте Sina Dream
Мы приглашаем Вас отправиться в путешествие
Ваш отель
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
$68 за 1 человека
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
6 часов
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Карим
Карим
5
2 отзыва
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
от вашего отеля
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
650 за всё до 10 чел.
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
10 часов
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.6
25 отзывов
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Вы любите дайвинг и снорклинг
Ваш отель
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
от 35$30.10 за 1 человека
Морское путешествие на батискафе
2.5 часа
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Salah
Salah
3.7
4 отзыва
Морское путешествие на батискафе
Проплыть вдоль кораллового побережья Шарм-эль-Шейха и полюбоваться его подводным миром
у вашего отеля
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
35 за 1 человека
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Надежда и Махмуд
Надежда и Махмуд
5
1 отзыв
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
от 300 за всё до 3 чел.
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
9 часов
🐫 На верблюдах
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
4.5
20 отзывов
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
Пять увлекательный приключений в пустыне и на море за один день
Ваш отель
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
$28 за 1 человека
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4.7
42 отзыва
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Заповедник Рас-Мохаммед - самое живописное место на берегу Красного моря
У шлагбаума вашего отеля
Сегодня
Завтра
26 сен
27 сен
$16 за 1 человека
Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
13 часов
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Карим
Карим
3.6
8 отзывов
Автобусная или самолетная экскурсия из Шарм-эль-Шейха в Каир
Увидеть Египетские пирамиды и сокровища фараонов, открывая тысячелетнюю историю
у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
60 за 1 человека
Дайвинг в Шарм-эль-Шейх
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Дайвинг в Шарм-эль-Шейх
Красное море по богатству подводного мира вне конкуренции
возле ресепшена отеля
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
от $40 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
ХОРОШО
🧭
ТАМ