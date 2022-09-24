Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

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Описание
Большинство тех, кто отправляется на отдых в Египет, проводят его на побережье Красного моря. Местные курорты уже давно стали культовым местом для путешественников из различных стран. Не менее интересной является подводная жизнь, ознакомиться с которой могут любители дайвинга. Для тех, кто не любит нырять с аквалангом, есть возможность провести вояж на лодке со стеклянным дном. Современное морское судно позволяет совершить удивительную прогулку по прозрачным волнам, рассматривая жизнь подводных обитателей со всех сторон.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание. поездка на лодке с прозрачным дном (1 час)
Что не входит
Фото и видео материалы
Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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