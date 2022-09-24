Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Описание

Большинство тех, кто отправляется на отдых в Египет, проводят его на побережье Красного моря. Местные курорты уже давно стали культовым местом для путешественников из различных стран. Не менее интересной является подводная жизнь, ознакомиться с которой могут любители дайвинга. Для тех, кто не любит нырять с аквалангом, есть возможность провести вояж на лодке со стеклянным дном. Современное морское судно позволяет совершить удивительную прогулку по прозрачным волнам, рассматривая жизнь подводных обитателей со всех сторон.