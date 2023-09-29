Смиксовать впечатления от удивительного подводного мира и манящего восточного колорита
Шарм-эль-Шейх — город многогранный, поэтому и познавать его нужно со всех сторон.
Приглашаю вас в увлекательную поездку, где вы полюбуетесь красотами морского царства через прозрачное дно лодки, взглянете на живописный курорт с воды, пройдёте по улочкам под шлейф восточных ароматов. Закончим прогулку под звёздным небом на залитой вечерними огнями романтичной площади.
Приглашаю вас в увлекательную поездку, где вы полюбуетесь красотами морского царства через прозрачное дно лодки, взглянете на живописный курорт с воды, пройдёте по улочкам под шлейф восточных ароматов. Закончим прогулку под звёздным небом на залитой вечерними огнями романтичной площади.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Залив Наама Бей. Начнём наш мини-трип с морской прогулки на лодке с прозрачным дном. Город-курорт предстанет перед нами словно с картинки: синева моря, зелень отельных садов, белоснежные здания, коричневые зубцы гор, пронзительно-голубое небо. А под вами будет оживать подводный мир — причудливые кораллы и шустрые разноцветные рыбки.
- Старый город. Он одурманит вас пряными запахами шумного базара, приворожит видами сказочной мечети Аль-Сахаба и искусственными водопадами среди скал. Спешить не будем — вы сможете прогуляться, купить сувениры и фрукты.
- Кафе «Фарша». В стилизованном под Древний Восток заведении на склоне горы можно покурить кальян, любуясь уютной морской бухтой.
- Площадь Сохо. Закончим знакомство с Шармом у поющего и танцующего фонтана. Вы сделаете красочные фото на фоне многочисленных скульптур в этом колоритном месте.
В поездке вы узнаете много интересного:
- как среди Синайской пустыни образовался оазис.
- что было раньше на этом месте.
- откуда на курорте берётся вода.
- каких необычных обитателей можно встретить в Красном море.
- как живут современные египтяне: быт, религия, семья, средняя зарплата.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Можем организовать поездку для группы от 4 до 12 человек. Доплата составит 15 евро за каждого участника.
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Hyundai Elantra для 1-4 человек или на микроавтобусе Toyota для 5-12 человек.
- В стоимость входят трансфер с посещением всех объектов программы, сопровождение гида и билет на лодку.
- Дополнительно по желанию оплачиваются напитки, сувениры, фрукты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 49 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы получаем большое удовольствие от возможности делиться знаниями о древней истории нашей страны и знакомить иностранцев с обычаями и укладом жизни. У нас большой опыт работы. Мы подстраиваем программы и маршруты под особенности каждой группы (возраст, наличие маленьких детей и пр.). И ещё делаем оригинальные фотографии для путешественников, чтобы воспоминания были яркими и долгими!
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