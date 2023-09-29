Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше

Смиксовать впечатления от удивительного подводного мира и манящего восточного колорита

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Шарм-эль-Шейх — город многогранный, поэтому и познавать его нужно со всех сторон.

Приглашаю вас в увлекательную поездку, где вы полюбуетесь красотами морского царства через прозрачное дно лодки, взглянете на живописный курорт с воды, пройдёте по улочкам под шлейф восточных ароматов. Закончим прогулку под звёздным небом на залитой вечерними огнями романтичной площади.
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Залив Наама Бей. Начнём наш мини-трип с морской прогулки на лодке с прозрачным дном. Город-курорт предстанет перед нами словно с картинки: синева моря, зелень отельных садов, белоснежные здания, коричневые зубцы гор, пронзительно-голубое небо. А под вами будет оживать подводный мир — причудливые кораллы и шустрые разноцветные рыбки.
  • Старый город. Он одурманит вас пряными запахами шумного базара, приворожит видами сказочной мечети Аль-Сахаба и искусственными водопадами среди скал. Спешить не будем — вы сможете прогуляться, купить сувениры и фрукты.
  • Кафе «Фарша». В стилизованном под Древний Восток заведении на склоне горы можно покурить кальян, любуясь уютной морской бухтой.
  • Площадь Сохо. Закончим знакомство с Шармом у поющего и танцующего фонтана. Вы сделаете красочные фото на фоне многочисленных скульптур в этом колоритном месте.

В поездке вы узнаете много интересного:

  • как среди Синайской пустыни образовался оазис.
  • что было раньше на этом месте.
  • откуда на курорте берётся вода.
  • каких необычных обитателей можно встретить в Красном море.
  • как живут современные египтяне: быт, религия, семья, средняя зарплата.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Можем организовать поездку для группы от 4 до 12 человек. Доплата составит 15 евро за каждого участника.
  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Hyundai Elantra для 1-4 человек или на микроавтобусе Toyota для 5-12 человек.
  • В стоимость входят трансфер с посещением всех объектов программы, сопровождение гида и билет на лодку.
  • Дополнительно по желанию оплачиваются напитки, сувениры, фрукты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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