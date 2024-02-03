Шарм-эль-Шейх — заповедная зона, поэтому рыбачить здесь нельзя. Мы отправимся в единственное место на Синайском полуострове, где такого запрета нет. Это Дахаб! Дорога до него очень живописная и займёт около часа. Затем вас ждут 6 часов рыбалки на моторной лодке и обед в прекрасном приморском ресторане.

Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога до Дахаба. Вы проведете в пути около часа, наслаждаясь видами пустыни и разноцветных гор. Гид не даст вам заскучать: расскажет о фараонах, бедуинах и местных традициях.

Рыбалка на моторной лодке. Вы проведёте в открытом море 6 часов в компании гида и капитана. Вначале мы предложим вам троллинг, затем сделаем три-четыре остановки в разных локациях, чтобы вы порыбачили с удочкой или леской. Все наши лодки комфортные, с крышей, защищающей от солнца. На борту будут безалкогольные напитки: вода, кола и чай.

Обед в приморском ресторане. Мы пообедаем в хорошем ресторане в Дахабе на берегу Акабского залива, с видом на Саудовскую Аравию. Кроме мяса или курицы нам приготовят часть свежепойманной рыбы.

Свободное время (по желанию). В завершение у вас будет 45 минут свободного времени в Дахабе, чтобы прогуляться и купить сувениры.

Организационные детали