Прокатиться на моторной лодке, порыбачить и полюбоваться волшебными пейзажами
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даты
Описание
Что вас ожидает
Живописная дорога до Дахаба. Вы проведете в пути около часа, наслаждаясь видами пустыни и разноцветных гор. Гид не даст вам заскучать: расскажет о фараонах, бедуинах и местных традициях.
Рыбалка на моторной лодке. Вы проведёте в открытом море 6 часов в компании гида и капитана. Вначале мы предложим вам троллинг, затем сделаем три-четыре остановки в разных локациях, чтобы вы порыбачили с удочкой или леской. Все наши лодки комфортные, с крышей, защищающей от солнца. На борту будут безалкогольные напитки: вода, кола и чай.
Обед в приморском ресторане. Мы пообедаем в хорошем ресторане в Дахабе на берегу Акабского залива, с видом на Саудовскую Аравию. Кроме мяса или курицы нам приготовят часть свежепойманной рыбы.
Свободное время (по желанию). В завершение у вас будет 45 минут свободного времени в Дахабе, чтобы прогуляться и купить сувениры.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- В стоимость включено: транспорт, оборудование для рыбалки, обед в ресторане
- Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно
- По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.