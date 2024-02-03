Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе

Прокатиться на моторной лодке, порыбачить и полюбоваться волшебными пейзажами

Шарм-эль-Шейх — заповедная зона, поэтому рыбачить здесь нельзя. Мы отправимся в единственное место на Синайском полуострове, где такого запрета нет. Это Дахаб! Дорога до него очень живописная и займёт около часа. Затем вас ждут 6 часов рыбалки на моторной лодке и обед в прекрасном приморском ресторане.
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
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Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога до Дахаба. Вы проведете в пути около часа, наслаждаясь видами пустыни и разноцветных гор. Гид не даст вам заскучать: расскажет о фараонах, бедуинах и местных традициях.

Рыбалка на моторной лодке. Вы проведёте в открытом море 6 часов в компании гида и капитана. Вначале мы предложим вам троллинг, затем сделаем три-четыре остановки в разных локациях, чтобы вы порыбачили с удочкой или леской. Все наши лодки комфортные, с крышей, защищающей от солнца. На борту будут безалкогольные напитки: вода, кола и чай.

Обед в приморском ресторане. Мы пообедаем в хорошем ресторане в Дахабе на берегу Акабского залива, с видом на Саудовскую Аравию. Кроме мяса или курицы нам приготовят часть свежепойманной рыбы.

Свободное время (по желанию). В завершение у вас будет 45 минут свободного времени в Дахабе, чтобы прогуляться и купить сувениры.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • В стоимость включено: транспорт, оборудование для рыбалки, обед в ресторане
  • Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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