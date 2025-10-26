Мои заказы

Подводный мир Красного моря лодке с прозрачным дном + трансфер

Уникальная возможность увидеть обитателей Красного моря через прозрачное дно лодки. Насладитесь комфортом и безопасностью на этой увлекательной прогулке
На борту лодки с прозрачным дном можно увидеть коралловый риф и его обитателей, не погружаясь в воду. Микроавтобус доставит вас из отеля в порт и обратно. Судно оборудовано для комфортного наблюдения за подводным миром. Это безопасное и увлекательное путешествие подходит для всей семьи. Гид обеспечит интересный рассказ о морских жителях. Отличный шанс сделать незабываемые фотографии
4.7
8 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Прозрачное дно лодки
  • 🚌 Удобный трансфер
  • 🐠 Уникальный подводный мир
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📸 Возможность фотографировать

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет сильной жары. В летние месяцы (июнь-август) может быть жарко, но море теплое и идеально для наблюдения. Зимой (декабрь-февраль) температура воды ниже, но это не мешает насладиться видом через прозрачное дно.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Подводный мир Красного моря лодке с прозрачным дном + трансфер© Наталья
Подводный мир Красного моря лодке с прозрачным дном + трансфер© Наталья
Подводный мир Красного моря лодке с прозрачным дном + трансфер© Наталья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30, 11:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Коралловый риф

Описание водной прогулки

Трансфер

Микроавтобус заберёт вас из отеля и доставит в порт. А после морской прогулки увезёт вас обратно.

Лодка с прозрачным дном

На борту вы сможете устроиться на верхней палубе и насладиться свежим морским бризом. Или спуститься и наблюдать за обитателями Красного моря через иллюминаторы. Судна оборудованы лавочками и отдельными сиденьями.

Вы увидите коралловый риф и его удивительную флору и фауну. Этот опыт будет интересен и детям, и взрослым.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на микроавтобусе Toyota, билет на субмарину и страховка
  • В поездке вас будет сопровождать гид из нашей команды

ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$45
Дети до 7 лет$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1864 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
1
2
1
А
Александр
26 окт 2025
Прогулка на лодке стала одним из лучших впечатлений. Вода была прозрачной, и мы могли наблюдать удивительный подводный мир. Рыбы разных цветов плавали вокруг, коралловые рифы поражали своей красотой. Экипаж оказался дружелюбным и внимательным, рассказывая интересные факты о местной флоре и фауне. Если хотите отдохнуть, насладиться природой и почувствовать себя частью морской экосистемы — обязательно отправляйтесь на такую экскурсию!
К
Кристина
25 окт 2025
Отличная экскурсия! Что детям, что взрослым будет интересно. До этой экскурсии плавали около своего отеля с масками в коралловых рифах. Были в таком восторге от обитателей подводного мира, что захотелось
читать дальше

поделиться с близкими. В лодке со стеклянными бортами была такая возможность. Команда лодки рассказывает, показывает интересные экземпляры на многих языках, в т. ч. на русском. С верхней палубы в какой то момент кормят рыбок, что вызывает огромное количество представителей фауны вокруг лодки.
Отдельная благодарность гиду и водителю, которые всё же нашли нас, когда попал интернет, а связи никакой не было. Нас не бросили,не махнули рукой, глядя на обстоятельства. В общем, все молодцы!

К
Кристина
6 сен 2025
Все было отлично, пока мы не вернулись в отель. Потому что водитель не хотел нас довозить до рецепнш и хотел нас оставить возле ворот, а идти там прилично. После моих возмущений, он довез нас таки.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Кристина!
Спасибо вам за обратную связь..
В Шарме, на все экскурсии без исключения, трансфер забирает на шлагбауме вашего отеля и привозят
читать дальше

туда же. . в описании написано, что места встречи, вам сообщат после бронирования. . я вам накануне экскурсии, написала точное время трансфера, и где вас будет ожидать- на шлагбауме вашего отеля!
Так как не во все отели, запускают к ресепшен, и поэтому принято забирать на шлагбауме. . да, не во всех отелях шлагбаум находится близко от самого отеля..
Но к сожалению, это от нас не зависит. . и я заранее предупреждаю, где вас будут ожидать..
Хорошего вам отдыха!

М
Михаил
23 июл 2025
Хорошая экскурсия, интересная и увлекательная, спасибо
Ольга
Ольга
18 июл 2025
Спасибо за отличную экскурсию, дайвинг нам не подходит, а подводный мир посмотреть хочется.
Ольга
Ольга
4 июн 2025
Всё прошло супер,немного изменили время,до нас не смогли дозвониться,прислали индивидуальный трансфер,и поездка состоялась, Наталья всегда на связи,отвечает на все вопросы,ребенок в восторге, спасибо огромное!!!!
О
Оксана
10 апр 2025
Спасибо Наталье за замечательную экскурсию! Масса впечатлений и классные фото!!!
A
Albert
5 мар 2025
Готовьтесь, что радужных красок, как на картинке, вы не увидите. Все в синем цвете) но подводный мир очень разнообразный и интересный. Посмотреть на такое однозначно стоит
