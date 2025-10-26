На борту лодки с прозрачным дном можно увидеть коралловый риф и его обитателей, не погружаясь в воду. Микроавтобус доставит вас из отеля в порт и обратно. Судно оборудовано для комфортного наблюдения за подводным миром. Это безопасное и увлекательное путешествие подходит для всей семьи. Гид обеспечит интересный рассказ о морских жителях. Отличный шанс сделать незабываемые фотографии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет сильной жары. В летние месяцы (июнь-август) может быть жарко, но море теплое и идеально для наблюдения. Зимой (декабрь-февраль) температура воды ниже, но это не мешает насладиться видом через прозрачное дно.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.