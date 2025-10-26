На борту лодки с прозрачным дном можно увидеть коралловый риф и его обитателей, не погружаясь в воду. Микроавтобус доставит вас из отеля в порт и обратно. Судно оборудовано для комфортного наблюдения за подводным миром. Это безопасное и увлекательное путешествие подходит для всей семьи. Гид обеспечит интересный рассказ о морских жителях. Отличный шанс сделать незабываемые фотографии
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Прозрачное дно лодки
- 🚌 Удобный трансфер
- 🐠 Уникальный подводный мир
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Возможность фотографировать
Лучшее время для посещения
Лучшее время для прогулки - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет сильной жары. В летние месяцы (июнь-август) может быть жарко, но море теплое и идеально для наблюдения. Зимой (декабрь-февраль) температура воды ниже, но это не мешает насладиться видом через прозрачное дно.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Коралловый риф
Описание водной прогулки
Трансфер
Микроавтобус заберёт вас из отеля и доставит в порт. А после морской прогулки увезёт вас обратно.
Лодка с прозрачным дном
На борту вы сможете устроиться на верхней палубе и насладиться свежим морским бризом. Или спуститься и наблюдать за обитателями Красного моря через иллюминаторы. Судна оборудованы лавочками и отдельными сиденьями.
Вы увидите коралловый риф и его удивительную флору и фауну. Этот опыт будет интересен и детям, и взрослым.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на микроавтобусе Toyota, билет на субмарину и страховка
- В поездке вас будет сопровождать гид из нашей команды
ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$45
|Дети до 7 лет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1864 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
26 окт 2025
Прогулка на лодке стала одним из лучших впечатлений. Вода была прозрачной, и мы могли наблюдать удивительный подводный мир. Рыбы разных цветов плавали вокруг, коралловые рифы поражали своей красотой. Экипаж оказался дружелюбным и внимательным, рассказывая интересные факты о местной флоре и фауне. Если хотите отдохнуть, насладиться природой и почувствовать себя частью морской экосистемы — обязательно отправляйтесь на такую экскурсию!
К
Кристина
25 окт 2025
Отличная экскурсия! Что детям, что взрослым будет интересно. До этой экскурсии плавали около своего отеля с масками в коралловых рифах. Были в таком восторге от обитателей подводного мира, что захотелось
К
Кристина
6 сен 2025
Все было отлично, пока мы не вернулись в отель. Потому что водитель не хотел нас довозить до рецепнш и хотел нас оставить возле ворот, а идти там прилично. После моих возмущений, он довез нас таки.
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Кристина!
Спасибо вам за обратную связь..
В Шарме, на все экскурсии без исключения, трансфер забирает на шлагбауме вашего отеля и привозят
Спасибо вам за обратную связь..
В Шарме, на все экскурсии без исключения, трансфер забирает на шлагбауме вашего отеля и привозят
М
Михаил
23 июл 2025
Хорошая экскурсия, интересная и увлекательная, спасибо
Ольга
18 июл 2025
Спасибо за отличную экскурсию, дайвинг нам не подходит, а подводный мир посмотреть хочется.
Ольга
4 июн 2025
Всё прошло супер,немного изменили время,до нас не смогли дозвониться,прислали индивидуальный трансфер,и поездка состоялась, Наталья всегда на связи,отвечает на все вопросы,ребенок в восторге, спасибо огромное!!!!
О
Оксана
10 апр 2025
Спасибо Наталье за замечательную экскурсию! Масса впечатлений и классные фото!!!
A
Albert
5 мар 2025
Готовьтесь, что радужных красок, как на картинке, вы не увидите. Все в синем цвете) но подводный мир очень разнообразный и интересный. Посмотреть на такое однозначно стоит
