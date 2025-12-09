Короткая экскурсия в музей Тутанхамона с погружением в атмосферу открытия гробницы: золотые статуи, трон, колесница, саркофаги и легендарная маска фараона — с рассказом профессионального русскоязычного гида.
Описание экскурсииЭкскурсия в Музей Тутанхамона — это идеальное путешествие в мир Древнего Египта, где каждая деталь создана для того, чтобы гости почувствовали себя участниками великого археологического открытия 1922 года. Экспозиция полностью повторяет структуру настоящей гробницы юного фараона и позволяет увидеть легендарные сокровища так, словно вы стоите внутри оригинальной камеры. Вы пройдёте через реконструкцию помещений, где археологи нашли золотые статуи, ритуальные предметы, роскошный трон, боевую колесницу и знаменитую золотую маску. Каждый экспонат выполнен с высокой точностью и помогает понять символику, ритуалы и тайны эпохи XVIII династии. Русскоязычный гид объяснит, как жили фараоны, почему гробница сохранилась нетронутой, что чувствовал Говард Картер, когда впервые увидел «чудесные вещи», и какие открытия изменили представление мира о древнеегипетской цивилизации. Экскурсия подойдёт всем, кто хочет почувствовать историю не через учебники, а через атмосферу реальной находки: погрузиться в тишину гробницы, рассмотреть царские артефакты на расстоянии вытянутой руки и услышать удивительные истории о самом знаменитом фараоне Египта.
Ежегодно! РасписаниеВыезд из отеля в 9:30 утра. Продолжительность экскурсии с трансфером — около 1–1,5 часа. Возвращение в отель после завершения программы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Какие места увидят туристы
- Открытая экспозиция музея Тутанхамона - точные модели и реплики главных сокровищ юного фараона
- Золотые статуи и реликвии - воссозданные артефакты для погружения в мир древних ритуалов
- Реконструкция трона Тутанхамона - детально воссозданный символ власти и семьи
- Модель боевой колесницы - демонстрация военного и церемониального транспорта фараона
- Саркофаги и погребальные атрибуты - точные копии с объяснениями их значения и функций
- Знаменитая золотая маска - реплика главного символа египетской культуры
- Фото - и видеоинсталляции открытия гробницы - историческая хроника великих археологических раскопок
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Входные билеты в музей
- Услуги профессионального русскоязычного гида/n
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, фото и видео с дополнительным оборудованием) /n
- Питание и напитки/n
- Чаевые гиду и водителю (по желанию) /n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: Экскурсия завершается возвратом в тот же отель, откуда был организован выезд. Вы будете доставлены прямо к главному входу гостиницы для вашего удобства
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Стоимость: 33$ с человека
- Включено: транспорт, услуги русскоязычного гида, входные билеты
- Доплат нет
- Продолжительность: около 2-2,5 часов вместе с дорогой
- Подходит для всех возрастов, специальная подготовка не требуется
- Можно запросить детское кресло
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
