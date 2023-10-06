Не сомневаюсь: вы увлечены Египтом и хотите расширить свои знания об этой удивительной стране! Поэтому и приглашаю вас посетить сразу два музея с русскоговорящим гидом. В форме увлекательного рассказа, понятного даже маленьким детям, вы пополните свой запас исторических знаний. А также сможете полюбоваться древними святынями и экспонатами, найденными при раскопках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей Тутанхамона

Вы совершите путешествие в эпоху правления легендарного фараона: увидите знаменитые на весь мир экспонаты из его гробницы, в том числе золотую маску и саркофаг — это точные копии оригиналов, выставленных в Каирском музее. Русскоговорящий гид-историк расскажет вам о тайных церемониях древних правителей и обряде мумификации, пояснит смысл тайных знаков и древнеегипетских символов.

Исторический музей

В музее собрано 5200 экспонатов и представлены три исторических периода: фараонский, греко-римский и исламский. В значительной степени музей посвящён Хатхор — богине неба, радости и плодородия. В древности её изображали небесной коровой с брюхом, усеянным звёздами, а позже богиня приняла образ женщины с коровьими ушами и рогами.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Если вас больше 4 человек, можем организовать поездку на микроавтобусе. Стоимость по запросу.

Съёмка в музеях разрешена

В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида

Дополнительные расходы