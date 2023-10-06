Посетить за 1 день два главных хранилища Шарм-эль-Шейха
Не сомневаюсь: вы увлечены Египтом и хотите расширить свои знания об этой удивительной стране! Поэтому и приглашаю вас посетить сразу два музея с русскоговорящим гидом.
В форме увлекательного рассказа, понятного даже маленьким детям, вы пополните свой запас исторических знаний. А также сможете полюбоваться древними святынями и экспонатами, найденными при раскопках.
В форме увлекательного рассказа, понятного даже маленьким детям, вы пополните свой запас исторических знаний. А также сможете полюбоваться древними святынями и экспонатами, найденными при раскопках.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Музей Тутанхамона
Вы совершите путешествие в эпоху правления легендарного фараона: увидите знаменитые на весь мир экспонаты из его гробницы, в том числе золотую маску и саркофаг — это точные копии оригиналов, выставленных в Каирском музее. Русскоговорящий гид-историк расскажет вам о тайных церемониях древних правителей и обряде мумификации, пояснит смысл тайных знаков и древнеегипетских символов.
Исторический музей
В музее собрано 5200 экспонатов и представлены три исторических периода: фараонский, греко-римский и исламский. В значительной степени музей посвящён Хатхор — богине неба, радости и плодородия. В древности её изображали небесной коровой с брюхом, усеянным звёздами, а позже богиня приняла образ женщины с коровьими ушами и рогами.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Если вас больше 4 человек, можем организовать поездку на микроавтобусе. Стоимость по запросу.
- Съёмка в музеях разрешена
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Исторический музей: взрослые — 200 египетских фунтов, дети до 14 лет — 100 египетских фунтов, дети до 6 лет — бесплатно
- Входные билеты в Музей Тутанхамона: взрослые — 400 египетских фунтов, дети до 14 лет — 200 египетских фунтов, дети до 6 лет — бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от ворот вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 51 туриста
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы получаем большое удовольствие от возможности делиться знаниями о древней истории нашей страны и знакомить иностранцев с обычаями и укладом жизни. У нас большой опыт работы. Мы подстраиваем программы и маршруты под особенности каждой группы (возраст, наличие маленьких детей и пр.). И ещё делаем оригинальные фотографии для путешественников, чтобы воспоминания были яркими и долгими!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
6 окт 2023
Превосходная экскурсия для тех, кто хочет знать больше чем в учебнике истории и в фильме муммия))
Али превосходный рассказчик, отлично знает язык и предмет.
Али превосходный рассказчик, отлично знает язык и предмет.
A
Aleksandra
28 авг 2023
Али прекрасно говорит по-русски, особенно важные факты повторяет несколько раз, чтобы отложилось в голове. Забрали на микроавтобусе (нас было 5 человек) от отеля, вернули туда же. Исторический музей прям очень крутой и впечатляет. Музей Тутанхамона находится в торговом центре и скорее его экспонаты (все подделки, копии) надо воспринимать как иллюстрации к рассказу гида. Интересно было всем - и взрослым, и детям-подросткам.
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