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историю города по пути рассказывали, была определенная интерактивность (те кто хоть что-то знают из истории Египта точно оценят) и так далее. Недалеко от нас в музее проводилась групповая экскурсия: отвлекающий шум, сжатость и скорость повествования.

2. Транспорт. Нас три человека, но предоставили мини-автобус. Кресла отличные, кондиционер работает, дороги ровные, к водителю претензий нет, в процессе поездки свободно разговаривали с гидом, слушали про историю города. Впрочем, дорога занимает совсем не много времени.

3. Экскурсия. Еще перед входом в первый музей гид пояснил общие моменты из историографии и рассказал о важнейших вещах в истории Египта, что очень помогло в дальнейшем. В процессе экскурсии были осмотрены и прокомментированы почти все объекты представленные в музеях, дается много контекста, что показывает важность конкретных исторических объектов, традиций и символов. Узнали ответы на вопросы, которые сами не знали что хотели задать (например, «Почему гробницу Таттунхамона не разграбили?» «Были ли реформации культа Ра?» и так далее)

4. Итог. Качеством и экспозиций, и экскурсии остались очень довольны. Соотношением цена/качество тоже (о плюсах индивидуальной экскурсии уже было сказано). К слову, покупать билеты в каждый музей по отдельности не надо, это делает гид. Расчет и за экскурсию, и за билеты, происходит в один момент.

5. Наконец, хотелось бы поблагодарить нашего прекрасного гида - Аймана, который не только отвечал на все вопросы и поддерживал интерес, но и хорошо знал русский язык и в целом очень приятный в общении эрудированный специалист.

Спасибо организатору и отдельная благодарность гиду Айману! Узнали много нового 👍