Если вы увлечены историей Египта, эта экскурсия для вас. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей с русскоговорящим гидом-историком. Узнайте о жизни легендарного фараона, древних обрядах и символах.
Полюбуйтесь экспонатами из разных исторических периодов, включая фараонский, греко-римский и исламский. В стоимость включены трансфер и услуги гида. Съёмка разрешена, а для детей до 6 лет вход бесплатный
Полюбуйтесь экспонатами из разных исторических периодов, включая фараонский, греко-римский и исламский. В стоимость включены трансфер и услуги гида. Съёмка разрешена, а для детей до 6 лет вход бесплатный
5 причин купить эту экскурсию
- 🗣️ Русскоговорящий гид-историк
- 🏺 Уникальные экспонаты
- 📸 Разрешена съёмка
- 🚗 Включён трансфер
- 👶 Бесплатный вход для детей до 6 лет
Что можно увидеть
- Музей Тутанхамона
- Исторический музей
- Золотая маска Тутанхамона
- Саркофаг Тутанхамона
- Экспонаты фараонского периода
- Экспонаты греко-римского периода
- Экспонаты исламского периода
Описание экскурсии
Музей Тутанхамона
Вы совершите путешествие в эпоху правления легендарного фараона: увидите знаменитые на весь мир экспонаты из его гробницы, в том числе золотую маску и саркофаг — это точные копии оригиналов, выставленных в Каирском музее. Русскоговорящий гид-историк расскажет вам о тайных церемониях древних правителей и обряде мумификации, пояснит смысл тайных знаков и древнеегипетских символов.
Исторический музей
В музее собрано 5200 экспонатов и представлены три исторических периода: фараонский, греко-римский и исламский. В значительной степени музей посвящён Хатхор — богине неба, радости и плодородия. В древности её изображали небесной коровой с брюхом, усеянным звёздами, а позже богиня приняла образ женщины с коровьими ушами и рогами.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Съёмка в музеях разрешена
- В стоимость экскурсии входят трансфер до 3 человек и услуги гида. Если вас больше 3 человек, то за каждого следующего доплата составит $16
- Трансфер до 4 человек — на легковом автомобиле, от 5 человек — на микроавтобусе.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Исторический музей: взрослые — 200 египетских фунтов, дети до 14 лет — 100 египетских фунтов, дети до 6 лет — бесплатно
- Входные билеты в Музей Тутанхамона: взрослые — 400 египетских фунтов, дети до 14 лет — 200 египетских фунтов, дети до 6 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1266 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 7 дек 2025
Съездили мы в музеи с экскурсоводом Али. Слушали его на одном дыхании. Очень весело, интересно и познавательно прошла экскурсия. Неожиданно много нового узнали о Египте. Очень рекомендую.
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Очень понравилась экскурсия, гид не просто хороший рассказчик, но и настоящий историк, было интересно, как взрослым, так и детям. Гробница Тутанхамона - атмосферное место, можно увидеть копии всех находок, а также воссоздан процесс мумифакации. Музей наоборот хранит только подлинные экспонаты, что особенно ценно.
Советую всем любителям истории, а также просто туристам, чтобы разнообразить отдых на море.
Советую всем любителям истории, а также просто туристам, чтобы разнообразить отдых на море.
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А
Прекрасный гид! Отлично говорит по русски,экскурсия была интересная,дети и взрослые оценили. Особенно понравилось,что мы были во всех музеях до толпы туристов! Т. е когда мы выходили - толпа заходила. За это точно стоит заплатить,что бы спокойно посмотреть все
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С
Дата посещения: 5 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Отличный экскурсовод, очень познавательно, приехали в прекрасном настроении!
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Очень интересная экскурсия!
Али рассказывает так, что ты сразу всё запоминаешь. Во время экскурсии он делает так, чтобы никто не заскучал. Складывается четкое понимание всей истории египетского народа и нынешней жизни
Али рассказывает так, что ты сразу всё запоминаешь. Во время экскурсии он делает так, чтобы никто не заскучал. Складывается четкое понимание всей истории египетского народа и нынешней жизни
+1
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С
Общее впечатление просто отличное, во многом по причине хорошей структуризации материала, поэтому отзыв будет тоже структурирован:
1. Индивидуальность. Экскурсия индивидуальная, подход к нам был соответствующий, то есть: на любой вопрос отвечали,
1. Индивидуальность. Экскурсия индивидуальная, подход к нам был соответствующий, то есть: на любой вопрос отвечали,
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