Чтобы изучить подлинные саркофаги, мумии и множество других артефактов великой ушедшей цивилизации, необязательно ехать в Каир или Александрию. Приглашаем вас увидеть сокровища пирамид в новом современном музейном комплексе на побережье.
На вечерней экскурсии с русскоговорящим гидом вы узнаете об истории, традициях и верованиях Древнего Египта.
На вечерней экскурсии с русскоговорящим гидом вы узнаете об истории, традициях и верованиях Древнего Египта.
Описание экскурсии
Водитель встретит вас около отеля и на комфортабельной машине отвезёт к зданию недавно открытого археологического музея. Дорога займёт примерно полчаса.
Я проведу вас по залам музея, коллекция которого насчитывает более 5000 экспонатов. Часть из них была передана в Шарм-эль-Шейх Египетским музеем, часть — найдена на раскопках в последние годы.
- Вы узнаете о расцвете и закате Древнего Египта и его культуры. О судьбе царства после его завоевания Александром Македонским и в период господства Османской империи, а также о современном государстве
- Представите себе, каким был Египет во времена Моисея и что представлял собой исход из него в поисках земли обетованной
- Познакомитесь с древнеегипетским пантеоном и мифологией
- Рассмотрите богато украшенные саркофаги и сохранившиеся мумии
- Исследуете солнечные ладьи и обширную коллекцию забальзамированных животных и птиц
- Выясните подробности технологии мумификации и погребения фараонов в разные периоды
- Услышите о быте бедуинов в пустыне и их праздничных традициях
- По окончании экскурсии у вас будет полчаса свободного времени, чтобы осмотреть самые интересные экспонаты более подробно и сфотографировать их
Водитель доставит вас обратно в отель.
в понедельник в 20:00, в среду в 21:00, в субботу в 20:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 20:00, в среду в 21:00, в субботу в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Провёл экскурсии для 407 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий (или Мухаммед). Живу в городе Шарм-эль-Шейх с 2003 года. Я гид с большим стажем работы и государственной аккредитацией, отличаюсь пунктуальностью и ответственностью. Стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Египта. Ваш комфорт — мой высший приоритет. Поэтому все экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и автобусах с надёжными водителями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 мар 2025
Экскурсия в музей прошла отлично! Без задержек и очередей! Георгий отличный экскурсовод, рассказывает доступно, интересно, позитивно! Рекомендую!
екатерина
5 янв 2025
Вечером особенно хорошо прогуляться по музею, познакомиться с древней и современной историей Египта. А мумия надолго запомнится вам. Замечательный рассказчик Георгий держит ваше внимание в течение всей экскурсии. Спасибо!
М
Малышева
8 дек 2024
Непросто было найти экскурсию в новый музей, пожалуй, только тут мы нашли искомое. Организатор максимально компетентный, забрал нас не у отеля, а в том месте, где мы попросили. Хотели предварительно
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