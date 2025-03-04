Вечерняя экскурсия в археологический музей Шарм-Эль-Шейха

Рассмотреть мумии фараонов, их питомцев и транспорт для загробного мира и узнать об истории Египта
Чтобы изучить подлинные саркофаги, мумии и множество других артефактов великой ушедшей цивилизации, необязательно ехать в Каир или Александрию. Приглашаем вас увидеть сокровища пирамид в новом современном музейном комплексе на побережье.

На вечерней экскурсии с русскоговорящим гидом вы узнаете об истории, традициях и верованиях Древнего Египта.
5
3 отзыва
Вечерняя экскурсия в археологический музей Шарм-Эль-Шейха
Вечерняя экскурсия в археологический музей Шарм-Эль-Шейха
Вечерняя экскурсия в археологический музей Шарм-Эль-Шейха
Ближайшие даты:
19
мар22
мар24
мар26
мар29
мар31
мар2
апр
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Водитель встретит вас около отеля и на комфортабельной машине отвезёт к зданию недавно открытого археологического музея. Дорога займёт примерно полчаса.

Я проведу вас по залам музея, коллекция которого насчитывает более 5000 экспонатов. Часть из них была передана в Шарм-эль-Шейх Египетским музеем, часть — найдена на раскопках в последние годы.

  • Вы узнаете о расцвете и закате Древнего Египта и его культуры. О судьбе царства после его завоевания Александром Македонским и в период господства Османской империи, а также о современном государстве
  • Представите себе, каким был Египет во времена Моисея и что представлял собой исход из него в поисках земли обетованной
  • Познакомитесь с древнеегипетским пантеоном и мифологией
  • Рассмотрите богато украшенные саркофаги и сохранившиеся мумии
  • Исследуете солнечные ладьи и обширную коллекцию забальзамированных животных и птиц
  • Выясните подробности технологии мумификации и погребения фараонов в разные периоды
  • Услышите о быте бедуинов в пустыне и их праздничных традициях
  • По окончании экскурсии у вас будет полчаса свободного времени, чтобы осмотреть самые интересные экспонаты более подробно и сфотографировать их

Водитель доставит вас обратно в отель.

в понедельник в 20:00, в среду в 21:00, в субботу в 20:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 20:00, в среду в 21:00, в субботу в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
4 мар 2025
Экскурсия в музей прошла отлично! Без задержек и очередей! Георгий отличный экскурсовод, рассказывает доступно, интересно, позитивно! Рекомендую!
екатерина
5 янв 2025
Вечером особенно хорошо прогуляться по музею, познакомиться с древней и современной историей Египта. А мумия надолго запомнится вам. Замечательный рассказчик Георгий держит ваше внимание в течение всей экскурсии. Спасибо!
М
8 дек 2024
Непросто было найти экскурсию в новый музей, пожалуй, только тут мы нашли искомое. Организатор максимально компетентный, забрал нас не у отеля, а в том месте, где мы попросили. Хотели предварительно
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погулять по старому городу - пожалуйста, забрали там, где сказали. Музей красивый, большое количество экспонатов, интересно было в каждом зале. За пару часов узнали многое об истории Египта от древности до современности. Ещё плюс вечерней экскурсии - в музее кроме нас почти никого не было!

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