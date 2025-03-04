Чтобы изучить подлинные саркофаги, мумии и множество других артефактов великой ушедшей цивилизации, необязательно ехать в Каир или Александрию. Приглашаем вас увидеть сокровища пирамид в новом современном музейном комплексе на побережье. На вечерней экскурсии с русскоговорящим гидом вы узнаете об истории, традициях и верованиях Древнего Египта.

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Описание экскурсии

Водитель встретит вас около отеля и на комфортабельной машине отвезёт к зданию недавно открытого археологического музея. Дорога займёт примерно полчаса.

Я проведу вас по залам музея, коллекция которого насчитывает более 5000 экспонатов. Часть из них была передана в Шарм-эль-Шейх Египетским музеем, часть — найдена на раскопках в последние годы.

Вы узнаете о расцвете и закате Древнего Египта и его культуры. О судьбе царства после его завоевания Александром Македонским и в период господства Османской империи, а также о современном государстве

Представите себе, каким был Египет во времена Моисея и что представлял собой исход из него в поисках земли обетованной

Познакомитесь с древнеегипетским пантеоном и мифологией

Рассмотрите богато украшенные саркофаги и сохранившиеся мумии

Исследуете солнечные ладьи и обширную коллекцию забальзамированных животных и птиц

Выясните подробности технологии мумификации и погребения фараонов в разные периоды

Услышите о быте бедуинов в пустыне и их праздничных традициях

По окончании экскурсии у вас будет полчаса свободного времени, чтобы осмотреть самые интересные экспонаты более подробно и сфотографировать их

Водитель доставит вас обратно в отель.