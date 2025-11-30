Описание экскурсииМузей находится в Шарм-эль-Шейхе. Мы посетим самых великих фараонов египетской цивилизации, познакомимся с древнеегипетскими богами и религией, а также узнаем о роли и значении фараона в государстве. Кроме того, мы изучим влияние греческой цивилизации и изменения, произошедшие в Древнем Египте, а также как изменился характер древних египтян под этим влиянием. Мы также увидим множество экспонатов последней правящей династии Египта — семьи Мухаммеда Али, и узнаем, как он, будучи албанским солдатом в Османской армии, стал королём Египта, и не только это — он передал трон своим потомкам.
Экскурсия проводится в любой день недели. Часы работы музея с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 23:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно, входные билеты в музей, услуги русскоговорящего гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: Мы привезем вас обратно к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
