Уникальная экскурсия, которую никто больше не проводит
Описание экскурсииПосетите город Дахаб — один из самых древних городов Южного Синая, история которого начинается примерно в 700 году до н. э. Откройте для себя настоящую бедуинскую жизнь: простые и гостеприимные бедуины, рыбаки и атмосфера древнего востока. Это новый и уникальный опыт, которого вы не найдете в обычных туристических компаниях! Важная информация: Комфортная поездка по индивидуальной программе Автомобиль с кондиционером С собой необходимо взять паспорт, виза не нужна
Рекомендуем: выезд за 2 часа до заката или за 2 часа до рассвета. Но можно и в любое удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Дахаб
- Туристическая набережная в Дахабе
- Лагуна Дахаба, костёр у моря и настоящий бедуинский чай
- Порт арабов-набатейцев
- По желанию можно можно добавить дополнительные места к посещению
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Прогулка по городу Дахаб
- Посещение лагуны Дахаба (Лагуна)
- Чай по-бедуински у моря
- Посещение рыбацкого квартала
- Посещение порта арабов-набатейцев
Что не входит в цену
- Катание на квадроциклах (мотоциклах по пустыне)
- Катание на лошадях у моря
- Ужин в египетских ресторанах
- Ужин-гриль у самого моря
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: Автобус привезёт обратно прямо в отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Комфортная поездка по индивидуальной программе
- Автомобиль с кондиционером
- С собой необходимо взять паспорт, виза не нужна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
