Мои заказы

Свободная прогулка по Дахабу из Шарм-эль-Шейха

Уникальная экскурсия, которую никто больше не проводит
Свободная прогулка по Дахабу из Шарм-эль-Шейха
Свободная прогулка по Дахабу из Шарм-эль-Шейха
Свободная прогулка по Дахабу из Шарм-эль-Шейха

Описание экскурсии

Посетите город Дахаб — один из самых древних городов Южного Синая, история которого начинается примерно в 700 году до н. э. Откройте для себя настоящую бедуинскую жизнь: простые и гостеприимные бедуины, рыбаки и атмосфера древнего востока. Это новый и уникальный опыт, которого вы не найдете в обычных туристических компаниях! Важная информация: Комфортная поездка по индивидуальной программе Автомобиль с кондиционером С собой необходимо взять паспорт, виза не нужна

Рекомендуем: выезд за 2 часа до заката или за 2 часа до рассвета. Но можно и в любое удобное для вас время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Дахаб
  • Туристическая набережная в Дахабе
  • Лагуна Дахаба, костёр у моря и настоящий бедуинский чай
  • Порт арабов-набатейцев
  • По желанию можно можно добавить дополнительные места к посещению
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Прогулка по городу Дахаб
  • Посещение лагуны Дахаба (Лагуна)
  • Чай по-бедуински у моря
  • Посещение рыбацкого квартала
  • Посещение порта арабов-набатейцев
Что не входит в цену
  • Катание на квадроциклах (мотоциклах по пустыне)
  • Катание на лошадях у моря
  • Ужин в египетских ресторанах
  • Ужин-гриль у самого моря
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх
Завершение: Автобус привезёт обратно прямо в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Рекомендуем: выезд за 2 часа до заката или за 2 часа до рассвета. Но можно и в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Комфортная поездка по индивидуальной программе
  • Автомобиль с кондиционером
  • С собой необходимо взять паспорт, виза не нужна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха

Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: посетите мечети, церковь, восточный рынок и винтажное кафе. Узнайте о местных традициях и культурных особенностях
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$105 за всё до 6 чел.
Нешаблонный Шарм-эль-Шейх
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Шарм-Эль-Шейху: мечети, храмы и базары
Откройте для себя уникальные места Шарм-эль-Шейха: мечети, коптский храм, восточные базары и знаменитое кафе «Фарша». Узнайте больше о культуре и религии Египта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $60 за человека
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
На машине
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе