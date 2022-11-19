Вы увидите главные достопримечательности Шарм-эль-Шейха: площадь и мечеть Мира, поющие фонтаны в Сохо и мечеть Эль Мустафа. А также погуляете по улицам Старого города и посетите коптский собор Всех Святых, который удивит вас потрясающими росписями. Полюбуетесь видами города с двух смотровых площадок и попьете чай в аутентичном кафе. По желанию, можно поужинать в красивом ресторане над морем или попробовать классическую египетскую еду.
По дороге я кратко расскажу вам историю Синая: со времен Моисея до возникновения курортного Шарма. Если вы хотите глубже погрузиться в прошлое страны, мы можем включить в программу музей, где собраны подлинные экспонаты времен фараонов и царей. Обычно я делаю акцент на современной жизни Египта. Вы узнаете, как живут местные: какие традиции они соблюдают, как женятся, получают образование и растят детей. Как работают и отдыхают, что едят и пьют.