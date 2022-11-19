Шарм-эль-Шейх — это не только пляжи, море, отели и туристические рестораны. Я постараюсь показать вам его с разных сторон. Вы осмотрите коптскую церковь и две мечети, посетите площадь Сохо с поющими фонтанами и попьете чай в традиционном кафе. А я расскажу, как развивался Шарм, чем он живет сегодня и в чем его особенное обаяние.

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Описание

Что вас ожидает

Знаковые места Шарма

Вы увидите главные достопримечательности Шарм-эль-Шейха: площадь и мечеть Мира, поющие фонтаны в Сохо и мечеть Эль Мустафа. А также погуляете по улицам Старого города и посетите коптский собор Всех Святых, который удивит вас потрясающими росписями. Полюбуетесь видами города с двух смотровых площадок и попьете чай в аутентичном кафе. По желанию, можно поужинать в красивом ресторане над морем или попробовать классическую египетскую еду.

Прошлое и настоящее

По дороге я кратко расскажу вам историю Синая: со времен Моисея до возникновения курортного Шарма. Если вы хотите глубже погрузиться в прошлое страны, мы можем включить в программу музей, где собраны подлинные экспонаты времен фараонов и царей. Обычно я делаю акцент на современной жизни Египта. Вы узнаете, как живут местные: какие традиции они соблюдают, как женятся, получают образование и растят детей. Как работают и отдыхают, что едят и пьют.

Организационные детали