Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх

Посетить все знаковые места города и узнать о жизни местных на обзорной экскурсии

Шарм-эль-Шейх — это не только пляжи, море, отели и туристические рестораны. Я постараюсь показать вам его с разных сторон.

Вы осмотрите коптскую церковь и две мечети, посетите площадь Сохо с поющими фонтанами и попьете чай в традиционном кафе. А я расскажу, как развивался Шарм, чем он живет сегодня и в чем его особенное обаяние.
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
Добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх
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Описание

Что вас ожидает

Знаковые места Шарма

Вы увидите главные достопримечательности Шарм-эль-Шейха: площадь и мечеть Мира, поющие фонтаны в Сохо и мечеть Эль Мустафа. А также погуляете по улицам Старого города и посетите коптский собор Всех Святых, который удивит вас потрясающими росписями. Полюбуетесь видами города с двух смотровых площадок и попьете чай в аутентичном кафе. По желанию, можно поужинать в красивом ресторане над морем или попробовать классическую египетскую еду.

Прошлое и настоящее

По дороге я кратко расскажу вам историю Синая: со времен Моисея до возникновения курортного Шарма. Если вы хотите глубже погрузиться в прошлое страны, мы можем включить в программу музей, где собраны подлинные экспонаты времен фараонов и царей. Обычно я делаю акцент на современной жизни Египта. Вы узнаете, как живут местные: какие традиции они соблюдают, как женятся, получают образование и растят детей. Как работают и отдыхают, что едят и пьют.

Организационные детали

  • Транспорт с кондиционером включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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