Столица Эквадора запомнится вам колониальной архитектурой, величественными храмами, захватывающими видами с холма Панесильо и легендарной линией экватора — всё это мы внимательно рассмотрим.
А также выясним, какие древние цивилизации оставили след в облике Кито и благодаря чему город приобрёл современные черты, сохранив при этом очарование прошлого.
Описание экскурсии
- Монумент нулевой широты, символически разделяющий Северное и Южное полушария в парке «Середина мира»
- Интерактивные демонстрации магии экватора в парке «Дорога Солнца»
- Главная площадь города с Кафедральным собором, Президентским дворцом и церковью Непорочного Зачатия
- Иезуитская церковь Ла-Компания с роскошным интерьером в стиле андского барокко и монастырский комплекс Сан-Франциско, который называют Эскориалом Нового Света
- Неоготическая базилика Национального Обета с необычными горгульями на фасаде
- Панорамный вид на Кито с холма Панесильо и крылатая статуя Девы Марии — покровительницы и символа города
Вы узнаете:
- как жизнь современного города переплетается с его древней историей
- кем были первые обитатели царства Киту и как они попали под влияние империи инков
- с какими трудностями в Эквадоре столкнулись первые испанские поселенцы
- кто помогал им в строительстве храмов и дворцов
- какие местные названия имеют индейские корни, а какие отражают периоды колонизации и борьбы за независимость
- почему в Эквадоре целых три линии экватора
и другие интересные факты!
Примерный тайминг экскурсии:
- Парк «Середина мира» — 2 ч (с учётом дороги 30 мин)
- Парк «Дорога Солнца» — 1,5 ч (с учётом дороги 30 мин)
- Исторический центр Кито — 3,5 ч
- Смотровая площадка на холме Панесильо — 1 ч (с учётом дороги 20 мин)
Тайминг гибкий — время можем варьировать по вашим пожеланиям.
Организационные детали
Встречаемся у парка «Середина мира». Для поездки из Кито в парк и обратно удобнее всего воспользоваться такси — этот вариант даст больше свободы: вам не придётся арендовать машину на целый день, ведь основное время мы проведём, гуляя пешком.
Дополнительные расходы:
- Вход в Кафедральный собор — $5 за чел.
- Вход в базилику — $4 за чел.
- Парк «Середина мира» — $5 за чел.
- Парк «Дорога Солнца» — $5 за чел.
- Такси на смотровую площадку холма Панесильо и обратно — $3,5 за поездку
- Такси до парка «Середина мира» и обратно — $10–12 за поездку
- Еда и напитки — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Середина мира»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диаманда — ваш гид в Кито
Провела экскурсии для 15 туристов
Меня зовут Диаманда, я биолог по образованию и дипломированный гид. Почти 20 лет путешествую по всему миру. Увлекаюсь изучением истории древних цивилизаций Латинской Америки. С радостью покажу вам Эквадор со всех сторон, а не только его туристическую обложку.
