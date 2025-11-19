Мои заказы

Колониальное прошлое и магия экватора в Кито

Побывать во всех ключевых местах - от парка «Середина мира» до Старого города и холма Панесильо
Столица Эквадора запомнится вам колониальной архитектурой, величественными храмами, захватывающими видами с холма Панесильо и легендарной линией экватора — всё это мы внимательно рассмотрим.

А также выясним, какие древние цивилизации оставили след в облике Кито и благодаря чему город приобрёл современные черты, сохранив при этом очарование прошлого.
Описание экскурсии

  • Монумент нулевой широты, символически разделяющий Северное и Южное полушария в парке «Середина мира»
  • Интерактивные демонстрации магии экватора в парке «Дорога Солнца»
  • Главная площадь города с Кафедральным собором, Президентским дворцом и церковью Непорочного Зачатия
  • Иезуитская церковь Ла-Компания с роскошным интерьером в стиле андского барокко и монастырский комплекс Сан-Франциско, который называют Эскориалом Нового Света
  • Неоготическая базилика Национального Обета с необычными горгульями на фасаде
  • Панорамный вид на Кито с холма Панесильо и крылатая статуя Девы Марии — покровительницы и символа города

Вы узнаете:

  • как жизнь современного города переплетается с его древней историей
  • кем были первые обитатели царства Киту и как они попали под влияние империи инков
  • с какими трудностями в Эквадоре столкнулись первые испанские поселенцы
  • кто помогал им в строительстве храмов и дворцов
  • какие местные названия имеют индейские корни, а какие отражают периоды колонизации и борьбы за независимость
  • почему в Эквадоре целых три линии экватора

и другие интересные факты!

Примерный тайминг экскурсии:

  • Парк «Середина мира» — 2 ч (с учётом дороги 30 мин)
  • Парк «Дорога Солнца» — 1,5 ч (с учётом дороги 30 мин)
  • Исторический центр Кито — 3,5 ч
  • Смотровая площадка на холме Панесильо — 1 ч (с учётом дороги 20 мин)

Тайминг гибкий — время можем варьировать по вашим пожеланиям.

Организационные детали

Встречаемся у парка «Середина мира». Для поездки из Кито в парк и обратно удобнее всего воспользоваться такси — этот вариант даст больше свободы: вам не придётся арендовать машину на целый день, ведь основное время мы проведём, гуляя пешком.

Дополнительные расходы:

  • Вход в Кафедральный собор — $5 за чел.
  • Вход в базилику — $4 за чел.
  • Парк «Середина мира» — $5 за чел.
  • Парк «Дорога Солнца» — $5 за чел.
  • Такси на смотровую площадку холма Панесильо и обратно — $3,5 за поездку
  • Такси до парка «Середина мира» и обратно — $10–12 за поездку
  • Еда и напитки — по желанию

Диаманда
Диаманда — ваш гид в Кито
Провела экскурсии для 15 туристов
Меня зовут Диаманда, я биолог по образованию и дипломированный гид. Почти 20 лет путешествую по всему миру. Увлекаюсь изучением истории древних цивилизаций Латинской Америки. С радостью покажу вам Эквадор со всех сторон, а не только его туристическую обложку.

