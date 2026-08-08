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Кито: лучшее в столице Эквадора
Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его многовековому прошлому
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Прогулка по Кито + посещение линии экватора
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Колониальное прошлое и магия экватора в Кито
Побывать во всех ключевых местах - от парка «Середина мира» до Старого города и холма Панесильо
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Легенды улиц и фасадов: прогулка по центру Кито
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Ответы на вопросы от путешественников по Кито
Самые популярные экскурсии в Кито
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