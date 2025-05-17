Мои заказы

Прогулка по Кито + посещение линии экватора

Вспомнить эпоху Испанской империи, побывать в храмах разных орденов и постоять в середине мира
В Кито впервые была вычислена линия экватора.

Мы непременно её посетим: побываем в двух полушариях одновременно и увидим любопытные эксперименты в середине мира.

А перед этим прогуляемся по старому Кито: посмотрим на его главную площадь, колониальную архитектуру, храмы францисканцев и иезуитов. А за историческим интерактивом отправимся в музей Интиньян.
Прогулка по Кито + посещение линии экватора© Давид
Прогулка по Кито + посещение линии экватора© Давид
Прогулка по Кито + посещение линии экватора© Давид
Описание экскурсии

Базилика Дель-Вото-Насьональ — яркий пример неоготического стиля архитектуры.

Площадь Независимости — главная площадь города, комплекс которой включает кафедральный собор, президентский дворец, дворец епископа и здание мэрии.

Церковь Общества Иисуса — иезуитский храм, фасад которого покрыт замысловатой резьбой. Лучший образец колониального искусства в городе.

Церковь Святого Франциска. Орден францисканцев был первым из орденов, обосновавшихся в Кито. Его адепты построили обитель, которая стала центром образования и искусств, открыла собственные школы живописи и скульптуры.

Смотровая площадка Эль Панесильо — с неё открывается прекрасный вид на город, а также статую Крылатой Девы Марии, покровительницы Кито.

Музей Интиньян, расположенный прямо на экваторе. Коллекция музея посвящена индейской истории и культуре. Помимо артефактов вы увидите интерактивные экспозиции, которые рассказывают об интересных изобретениях: например, способе инков определять середину земли.

Митад-дель-Мундо — самый маленький культурный, научный и коммерческий городок Эквадора. Здесь стоит монумент Середины Мира и проходит ярко-жёлтая линия экватора, которая разделяет Северное и Южное полушарие.

Поговорим:

  • О такой крупной исторической фигуре как Симон Боливар — революционере, восставшем против господства Испанской империи на землях Южной Америки
  • Испанской колонизации и хорошо сохранившихся зданиях того периода, которым сейчас по 300–400 лет
  • Линии экватора — она есть во многих странах, но удобнее всего её посещать в Эквадоре. Объясним, почему
  • Культуре, легендах и традициях Эквадора

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX5 или аналоге
  • Входные билеты во все локации оплачиваются дополнительно (на месте наличными): общая сумма — примерно $20 за чел.
  • Мы рекомендуем иметь с собой солнцезащитные убор, крем и очки. А также ветровку: в Андском регионе по вечерам бывает прохладно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Давид
Давид — ваша команда гидов в Кито
Меня зовут Давид. Я живу в Кито и уже 17 лет работаю в туризме. Занимаюсь организацией туров в Эквадоре и на Галапагосских островах. С радостью предложу вам интересные программы в
горной области Эквадора, захватывающей Амазонии, на тихоокеанском побережье, круизы по Галапагосским островам. Я всегда слышу пожелания клиентов, пунктуален и приветлив. За эти годы я изучил историю, культуру и традиции эквадорцев, и буду рад поделиться этим с вами. Я люблю Эквадор — это прекрасная страна, которая дарит много возможностей. И желаю, чтобы как можно больше людей об этом узнали, посетили страну и её сердце, город Кито. Приезжайте в Эквадор!

Александр
Александр
17 мая 2025
Спасибо огромное! Давиду,за целый день эмоций, культуры и особенности Эквадорской жизни, еще не раз вернемся, однозначно рекомендуем друзьям!
