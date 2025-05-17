Базилика Дель-Вото-Насьональ — яркий пример неоготического стиля архитектуры.
Площадь Независимости — главная площадь города, комплекс которой включает кафедральный собор, президентский дворец, дворец епископа и здание мэрии.
Церковь Общества Иисуса — иезуитский храм, фасад которого покрыт замысловатой резьбой. Лучший образец колониального искусства в городе.
Церковь Святого Франциска. Орден францисканцев был первым из орденов, обосновавшихся в Кито. Его адепты построили обитель, которая стала центром образования и искусств, открыла собственные школы живописи и скульптуры.
Смотровая площадка Эль Панесильо — с неё открывается прекрасный вид на город, а также статую Крылатой Девы Марии, покровительницы Кито.
Музей Интиньян, расположенный прямо на экваторе. Коллекция музея посвящена индейской истории и культуре. Помимо артефактов вы увидите интерактивные экспозиции, которые рассказывают об интересных изобретениях: например, способе инков определять середину земли.
Митад-дель-Мундо — самый маленький культурный, научный и коммерческий городок Эквадора. Здесь стоит монумент Середины Мира и проходит ярко-жёлтая линия экватора, которая разделяет Северное и Южное полушарие.
Поговорим:
О такой крупной исторической фигуре как Симон Боливар — революционере, восставшем против господства Испанской империи на землях Южной Америки
Испанской колонизации и хорошо сохранившихся зданиях того периода, которым сейчас по 300–400 лет
Линии экватора — она есть во многих странах, но удобнее всего её посещать в Эквадоре. Объясним, почему
Культуре, легендах и традициях Эквадора
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX5 или аналоге
Входные билеты во все локации оплачиваются дополнительно (на месте наличными): общая сумма — примерно $20 за чел.
Мы рекомендуем иметь с собой солнцезащитные убор, крем и очки. А также ветровку: в Андском регионе по вечерам бывает прохладно
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Давид — ваша команда гидов в Кито
Меня зовут Давид. Я живу в Кито и уже 17 лет работаю в туризме. Занимаюсь организацией туров в Эквадоре и на Галапагосских островах. С радостью предложу вам интересные программы в читать дальше
горной области Эквадора, захватывающей Амазонии, на тихоокеанском побережье, круизы по Галапагосским островам. Я всегда слышу пожелания клиентов, пунктуален и приветлив. За эти годы я изучил историю, культуру и традиции эквадорцев, и буду рад поделиться этим с вами. Я люблю Эквадор — это прекрасная страна, которая дарит много возможностей. И желаю, чтобы как можно больше людей об этом узнали, посетили страну и её сердце, город Кито. Приезжайте в Эквадор!