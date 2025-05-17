В Кито впервые была вычислена линия экватора. Мы непременно её посетим: побываем в двух полушариях одновременно и увидим любопытные эксперименты в середине мира. А перед этим прогуляемся по старому Кито: посмотрим на его главную площадь, колониальную архитектуру, храмы францисканцев и иезуитов. А за историческим интерактивом отправимся в музей Интиньян.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Базилика Дель-Вото-Насьональ — яркий пример неоготического стиля архитектуры.

Площадь Независимости — главная площадь города, комплекс которой включает кафедральный собор, президентский дворец, дворец епископа и здание мэрии.

Церковь Общества Иисуса — иезуитский храм, фасад которого покрыт замысловатой резьбой. Лучший образец колониального искусства в городе.

Церковь Святого Франциска. Орден францисканцев был первым из орденов, обосновавшихся в Кито. Его адепты построили обитель, которая стала центром образования и искусств, открыла собственные школы живописи и скульптуры.

Смотровая площадка Эль Панесильо — с неё открывается прекрасный вид на город, а также статую Крылатой Девы Марии, покровительницы Кито.

Музей Интиньян, расположенный прямо на экваторе. Коллекция музея посвящена индейской истории и культуре. Помимо артефактов вы увидите интерактивные экспозиции, которые рассказывают об интересных изобретениях: например, способе инков определять середину земли.

Митад-дель-Мундо — самый маленький культурный, научный и коммерческий городок Эквадора. Здесь стоит монумент Середины Мира и проходит ярко-жёлтая линия экватора, которая разделяет Северное и Южное полушарие.

Поговорим:

О такой крупной исторической фигуре как Симон Боливар — революционере, восставшем против господства Испанской империи на землях Южной Америки

Испанской колонизации и хорошо сохранившихся зданиях того периода, которым сейчас по 300–400 лет

Линии экватора — она есть во многих странах, но удобнее всего её посещать в Эквадоре. Объясним, почему

Культуре, легендах и традициях Эквадора

Организационные детали