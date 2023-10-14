Кито: лучшее в столице Эквадора

Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его многовековому прошлому

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Ответы на вопросы
Кито — одна из самых красивых столиц Латинской Америки.

Она запомнится вам колониальной архитектурой, старинными католическими храмами, удивительными глиняными статуями в музее керамики и видами с холма Панесильо.

Вы узнаете, какие цивилизации оставили след в облике города, как его изменила независимость Эквадора от испанской короны и как он приобрёл современные черты.
Кито: лучшее в столице Эквадора
Кито: лучшее в столице Эквадора
Кито: лучшее в столице Эквадора
Кито: лучшее в столице Эквадора
Кито: лучшее в столице Эквадора
Кито: лучшее в столице Эквадора
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На площади Независимости я покажу вам: Кафедральный собор, Президентский дворец и церковь Непорочного Зачатия. Также неподалёку вы увидите иезуитскую церковь Ла-Компания, монастырский комплекс Сан-Франциско и неоготическую базилику, где роль гаргулий и химер играют представители местной фауны. Кроме того, посетите музей Каса-дель-Алабадо и полюбуетесь доколумбовой керамикой. На пешеходной улице Ла-Ронда сможете попробовать эквадорский шоколад и запить его пряным канеласо — традиционным напитком из тростникового сахара и корицы. Завершится экскурсия на смотровой площадке холма Панесильо, где расположена крылатая статуя Девы Марии — покровительницы города.

  • Как жизнь современного города переплетается с его древней историей
  • Кем были первые обитатели царства Киту и как они попали под влияние империи инков
  • С какими трудностями столкнулись первые испанские поселенцы
  • Кто помогал им в строительстве храмов и дворцов
  • Какие местные названия имеют индейские корни, а какие отражают периоды колонизации и борьбы за независимость

И другие интересные факты!

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в Кафедральный собор — 5$ с человека, музей керамики — 6$, базилика — 4$, такси на смотровую площадку холма Панесильо и обратно — 3$ за поездку, еда и напитки — по желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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