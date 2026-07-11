На площади Независимости я покажу вам: Кафедральный собор, Президентский дворец и церковь Непорочного Зачатия. Также неподалёку вы увидите иезуитскую церковь Ла-Компания, монастырский комплекс Сан-Франциско и неоготическую базилику, где роль гаргулий и химер играют представители местной фауны. Кроме того, посетите музей Каса-дель-Алабадо и полюбуетесь доколумбовой керамикой. На пешеходной улице Ла-Ронда сможете попробовать эквадорский шоколад и запить его пряным канеласо — традиционным напитком из тростникового сахара и корицы. Завершится экскурсия на смотровой площадке холма Панесильо, где расположена крылатая статуя Девы Марии — покровительницы города.
Как жизнь современного города переплетается с его древней историей
Кем были первые обитатели царства Киту и как они попали под влияние империи инков
С какими трудностями столкнулись первые испанские поселенцы
Кто помогал им в строительстве храмов и дворцов
Какие местные названия имеют индейские корни, а какие отражают периоды колонизации и борьбы за независимость
И другие интересные факты!
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в Кафедральный собор — $5 с человека, музей керамики — $10, базилика — $4, такси на смотровую площадку холма Панесильо и обратно — $3,5 за поездку, еда и напитки — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диаманда — ваш гид в Кито
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 32 туристов
Я биолог по образованию. Дипломированный и национальный лицензированный гид в Эквадоре.
Много лет путешествую по всему миру. Увлекаюсь изучением истории древних цивилизаций Латинской Америки. С радостью покажу вам Эквадор со всех сторон, а не только его туристическую обложку.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Андрей
Диаманта приятный человек и хороший рассказчик. Но маршрут полностью посвящен храмам города. Практически все точки с религиозным оттенком. После 5 храма начинаешь зевать.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Петр
Мы с группой туристов путешествовали по Эквадору и взяли экскурсию по Кито с Диамандой. Диаманда прекрасный гид, умный и интересный человек и замечательный рассказчик. Мы узнали многое о истории города читать дальшеуменьшить
и посетили все главные достопримечательности. Помимо этого Диаманда помогла нам найти хороший ресторан в центре города и купить сувениры, которые нас интересовали. Я как путешественник со стажем (183 страны) могу сказать, что этот гид- настоящая находка для тех, кто хочет как следует посмотреть столицу Эквадора и другие места Латинской Америки, по которым Диаманда организует авторские туры.
Вам был полезен этот отзыв?
Юрий
Хочется отметить пунктуальность,порядочность,скромность Диаманды,как человека и знание истории,архитектуры и вопросов повседневной жизни людей в Эквадоре. Очень приятный собеседник и экскурсовод,легко подстраивающийся под ваши запросы и интересы,умеющий и просто помолчать,когда это порой нужно. Так что общение было интересным и полезным. Рекомендую обращаться к Диаманде,разачарованы не будете!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дмитрий
Диаманда подстроилась под наше расписание, уложилась в довольно сжатое время, при этом смогла показать всё самое интересное. Диаманда - интересный рассказчик, много всего знает из истории города / страны.
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Кито: лучшее в столице Эквадора»