Кито — одна из самых красивых столиц Латинской Америки. Она запомнится вам колониальной архитектурой, старинными католическими храмами, удивительными глиняными статуями в музее керамики и видами с холма Панесильо. Вы узнаете, какие цивилизации оставили след в облике города, как его изменила независимость Эквадора от испанской короны и как он приобрёл современные черты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На площади Независимости я покажу вам: Кафедральный собор, Президентский дворец и церковь Непорочного Зачатия. Также неподалёку вы увидите иезуитскую церковь Ла-Компания, монастырский комплекс Сан-Франциско и неоготическую базилику, где роль гаргулий и химер играют представители местной фауны. Кроме того, посетите музей Каса-дель-Алабадо и полюбуетесь доколумбовой керамикой. На пешеходной улице Ла-Ронда сможете попробовать эквадорский шоколад и запить его пряным канеласо — традиционным напитком из тростникового сахара и корицы. Завершится экскурсия на смотровой площадке холма Панесильо, где расположена крылатая статуя Девы Марии — покровительницы города.

Как жизнь современного города переплетается с его древней историей

Кем были первые обитатели царства Киту и как они попали под влияние империи инков

С какими трудностями столкнулись первые испанские поселенцы

Кто помогал им в строительстве храмов и дворцов

Какие местные названия имеют индейские корни, а какие отражают периоды колонизации и борьбы за независимость

И другие интересные факты!

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в Кафедральный собор — $5 с человека, музей керамики — $10, базилика — $4, такси на смотровую площадку холма Панесильо и обратно — $3,5 за поездку, еда и напитки — по желанию.