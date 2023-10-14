Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его многовековому прошлому
Она запомнится вам колониальной архитектурой, старинными католическими храмами, удивительными глиняными статуями в музее керамики и видами с холма Панесильо.
Вы узнаете, какие цивилизации оставили след в облике города, как его изменила независимость Эквадора от испанской короны и как он приобрёл современные черты.
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даты
Описание
Что вас ожидает
На площади Независимости я покажу вам: Кафедральный собор, Президентский дворец и церковь Непорочного Зачатия. Также неподалёку вы увидите иезуитскую церковь Ла-Компания, монастырский комплекс Сан-Франциско и неоготическую базилику, где роль гаргулий и химер играют представители местной фауны. Кроме того, посетите музей Каса-дель-Алабадо и полюбуетесь доколумбовой керамикой. На пешеходной улице Ла-Ронда сможете попробовать эквадорский шоколад и запить его пряным канеласо — традиционным напитком из тростникового сахара и корицы. Завершится экскурсия на смотровой площадке холма Панесильо, где расположена крылатая статуя Девы Марии — покровительницы города.
- Как жизнь современного города переплетается с его древней историей
- Кем были первые обитатели царства Киту и как они попали под влияние империи инков
- С какими трудностями столкнулись первые испанские поселенцы
- Кто помогал им в строительстве храмов и дворцов
- Какие местные названия имеют индейские корни, а какие отражают периоды колонизации и борьбы за независимость
И другие интересные факты!
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в Кафедральный собор — 5$ с человека, музей керамики — 6$, базилика — 4$, такси на смотровую площадку холма Панесильо и обратно — 3$ за поездку, еда и напитки — по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в лобби вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.