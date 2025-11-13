Вы окажетесь в сердце Кито, за каждым фасадом которого спрятались древние тайны. Будем их раскрывать! Зайдём в готическую Ла-Базилику и с её башен полюбуемся панорамой города. Заглянем в Ла-Компания — храм в стиле барокко, отделанный золотом. Погуляем по колоритным улицам Кито, обсудим архитектуру зданий и погрузимся в местные легенды.
Описание экскурсии
Храм Ла-Базилика в готическом стиле. Поднимемся на его башни, откуда открываются захватывающие панорамы на весь исторический центр.
Пласа Гранде — живое сердце Кито и важный символ его прошлого
Улица 7 крестов — главная улица исторического центра и хранительница его секретов
Храм Ла-Компания — самый большой храм в стиле барокко в Южной Америке, изнутри полностью отделанный золотом
Улица Ла-Ронда — старинная улица Кито с колоритными постройками
Площадь и церковь Сан-Франциско — первый храм, построенный в Кито
Вы услышите не только историю города, но и много неожиданных фактов, местных легенд и мифов, о которых вы не прочтёте в книгах.
Организационные детали
- Будьте готовы к прогулке по брусчатке и холмам — надевайте удобную обувь, головной убор, берите крем от солнца с высоким фактором защиты
- Питание по пути (по желанию) оплачивается вами самостоятельно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маурисио — ваш гид в Кито
Меня зовут Маурисио. Я родился и вырос в Кито, в самом сердце Эквадора. С 2009 я работаю гидом и являюсь единственным лицензированным национальным русскоговорящим гидом континентальной части Эквадора.
