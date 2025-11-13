Вы окажетесь в сердце Кито, за каждым фасадом которого спрятались древние тайны. Будем их раскрывать! Зайдём в готическую Ла-Базилику и с её башен полюбуемся панорамой города. Заглянем в Ла-Компания — храм в стиле барокко, отделанный золотом. Погуляем по колоритным улицам Кито, обсудим архитектуру зданий и погрузимся в местные легенды.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Кито

Маурисио Ваш гид в Кито

Описание экскурсии

Храм Ла-Базилика в готическом стиле. Поднимемся на его башни, откуда открываются захватывающие панорамы на весь исторический центр.

Пласа Гранде — живое сердце Кито и важный символ его прошлого

Улица 7 крестов — главная улица исторического центра и хранительница его секретов

Храм Ла-Компания — самый большой храм в стиле барокко в Южной Америке, изнутри полностью отделанный золотом

Улица Ла-Ронда — старинная улица Кито с колоритными постройками

Площадь и церковь Сан-Франциско — первый храм, построенный в Кито

Вы услышите не только историю города, но и много неожиданных фактов, местных легенд и мифов, о которых вы не прочтёте в книгах.

Организационные детали