Полезная информация о Куэнке
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Местное время в Куэнке
14:2554
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇨 Эквадор
|Название города
|Куэнка
|По-английски
|Cuenca
|Столица региона
|Куэнка является столицей региона
|Население города
|276 964 чел.
|Аэропорт
|Куэнка CUE
|Часовой пояс
|America/Guayaquil
|Средняя высота
|2 543 м. от уровня моря
Где находится Куэнка на карте
Куэнка