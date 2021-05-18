Полезная информация о Куэнке

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Местное время в Куэнке
14:2554
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇨 Эквадор
Название городаКуэнка
По-английскиCuenca
Столица регионаКуэнка является столицей региона
Население города276 964 чел.
АэропортКуэнка CUE
Часовой поясAmerica/Guayaquil
Средняя высота2 543 м. от уровня моря

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Куэнка

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