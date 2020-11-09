Как добраться до Сан-Кристобаля на самолёте

В Сан-Кристобале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «San Cristobal Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сан-Кристобаля

Сан-Кристобаль SCY San Cristobal Airport

Самые дешёвые билеты в Сан-Кристобаль из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇪🇨 Гуаякиля 8 494 1ч 50м из 🇪🇨 Кито 8 799 3ч 36м (⇵1) из 🇺🇸 Цинциннати 16 965 25ч 57м (⇵2) из 🇷🇺 Москвы 84 350 51ч 20м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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