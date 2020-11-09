Как добраться до Сан-Кристобаля на самолёте
В Сан-Кристобале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «San Cristobal Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сан-Кристобаля
- Сан-Кристобаль SCYSan Cristobal Airport
Самые дешёвые билеты в Сан-Кристобаль из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇪🇨Гуаякиля
|8 494
|1ч 50м
|08.11.2020
|из 🇪🇨Кито
|8 799
|3ч 36м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Цинциннати
|16 965
|25ч 57м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|84 350
|51ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону