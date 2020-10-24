Как добраться до Лимы на самолёте
В Лиме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jorge Chavez International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лимы
- Хорхе Чавес LIMJorge Chavez International Airport
Самые дешёвые билеты в Лиму из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇵🇪Хаухи
|1 481
|56м
|18.12.2020
|из 🇵🇪Куско
|1 650
|1ч 40м
|24.12.2020
|из 🇵🇪Арекипы
|1 723
|1ч 33м
|29.10.2020
|из 🇵🇪Пьюры
|2 010
|1ч 30м
|10.11.2020
|из 🇵🇪Кахамарки
|2 205
|1ч 9м
|10.11.2020
|из 🇵🇪Чиклайо
|2 512
|1ч 15м
|20.10.2020
|из 🇵🇪Аякучо
|2 543
|54м
|10.11.2020
|из 🇵🇪Пуэрто-Мальдонадо
|2 603
|1ч 35м
|10.11.2020
|из 🇵🇪Икитоса
|2 628
|1ч 45м
|08.11.2020
|из 🇵🇪Тарапото
|3 057
|1ч 20м
|20.10.2020
|из 🇵🇪Пукальпы
|3 116
|1ч 10м
|08.11.2020
|из 🇵🇪Тумбеса
|3 198
|1ч 50м
|20.10.2020
|из 🇵🇪Трухильо
|3 230
|1ч 7м
|11.11.2020
|из 🇵🇪Талары
|3 540
|1ч 32м
|10.12.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|4 725
|26ч 38м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇵🇪Уануко
|5 263
|40м
|09.11.2020
|из 🇵🇪Чачапояса
|5 967
|1ч 40м
|23.04.2021
|из 🇨🇱Консепсьона
|7 553
|25ч 30м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇨🇱Арики
|7 693
|23ч 49м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇨🇴Медельина
|8 264
|3ч 19м
|01.02.2021
|из 🇨🇴Боготы
|8 947
|12ч 36м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|10 283
|26ч 38м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|10 535
|27ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|10 959
|32ч 32м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|11 002
|29ч 21м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|11 170
|31ч 10м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|11 622
|19ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇴Картахены
|12 488
|27ч 55м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|12 592
|17ч 20м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|12 821
|12ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇴Кукуты
|12 974
|28ч 44м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|13 541
|57ч 12м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇵🇦Панамы
|13 721
|30ч 22м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|14 033
|5ч 45м
|19.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|14 149
|9ч 33м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|14 634
|33ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|14 855
|16ч 39м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇷Сан-Хосе
|15 020
|32ч 17м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇲🇽Монтеррея
|15 035
|28ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|15 735
|30ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Финикса
|16 032
|48ч 28м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇴Кали
|16 247
|24ч 26м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇪🇨Кито
|17 084
|8ч 44м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|18 610
|26ч 55м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇪🇨Гуаякиля
|18 956
|2ч 5м
|03.12.2020
|из 🇩🇴Пунты-Каны
|18 961
|32ч 32м (⇵1)
|26.06.2021
|из 🇧🇴Лы-Паса
|19 100
|1ч 47м
|04.12.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|19 191
|17ч 27м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇺🇸Далласа
|19 226
|48ч 30м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|19 856
|47ч 24м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇺🇸Ашвилла
|19 904
|14ч 23м (⇵2)
|22.12.2020
|из Сан-Хуана
|20 159
|19ч 34м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇧🇷Риу-Бранку
|20 223
|29ч 45м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇺🇸Оклахома-Сити
|21 494
|27ч 38м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Манауса
|21 878
|29ч 55м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|26 380
|37ч 35м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|26 555
|41ч 58м (⇵2)
|06.03.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|26 846
|23ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|29 275
|29ч 58м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|29 510
|39ч 55м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇬🇧Лондона
|30 849
|23ч (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|31 709
|30ч 30м (⇵2)
|12.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|31 885
|46ч 20м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|32 251
|40ч 45м (⇵2)
|11.03.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|32 710
|22ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|33 689
|39ч 25м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|33 928
|43ч 55м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|34 031
|37ч 32м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|34 323
|50ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|34 354
|42ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|35 090
|41ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|35 338
|41ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|35 588
|44ч 30м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|35 692
|41ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из Арубы
|35 750
|16ч 45м (⇵1)
|13.11.2020
|из Сеула
|36 399
|42ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|36 659
|35ч 41м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|37 019
|40ч 55м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇮🇹Турина
|37 226
|52ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|37 668
|43ч 21м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|39 261
|42ч 55м (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|43 117
|32ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇪🇨Бальтры
|43 144
|31ч 38м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇺Гаваны
|45 179
|12ч 16м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|45 213
|27ч 15м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|50 969
|43ч 41м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|51 153
|57ч 35м (⇵2)
|15.09.2021
|из 🇫🇷Бордо
|51 164
|15ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|51 860
|58ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|53 794
|30ч 20м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|56 653
|33ч 15м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|60 400
|43ч 6м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇬Хургады
|60 907
|46ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|65 382
|42ч 36м (⇵2)
|24.02.2021
|из 🇷🇺Уфы
|68 335
|55ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|70 157
|40ч 36м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇨🇩Гомы
|72 246
|37ч 45м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|73 730
|50ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|74 022
|39ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|74 892
|45ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лимы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лимы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Арекипа, Канкун, Куско, Икитос и Мехико
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