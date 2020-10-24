Летим в Лиму

Как добраться до Лимы на самолёте

В Лиме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jorge Chavez International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лимы

  1. Хорхе Чавес LIM
    Jorge Chavez International Airport

Самые дешёвые билеты в Лиму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.10.2020из 🇵🇪Хаухи1 48156м
18.12.2020из 🇵🇪Куско1 6501ч 40м
24.12.2020из 🇵🇪Арекипы1 7231ч 33м
29.10.2020из 🇵🇪Пьюры2 0101ч 30м
10.11.2020из 🇵🇪Кахамарки2 2051ч 9м
10.11.2020из 🇵🇪Чиклайо2 5121ч 15м
20.10.2020из 🇵🇪Аякучо2 54354м
10.11.2020из 🇵🇪Пуэрто-Мальдонадо2 6031ч 35м
10.11.2020из 🇵🇪Икитоса2 6281ч 45м
08.11.2020из 🇵🇪Тарапото3 0571ч 20м
20.10.2020из 🇵🇪Пукальпы3 1161ч 10м
08.11.2020из 🇵🇪Тумбеса3 1981ч 50м
20.10.2020из 🇵🇪Трухильо3 2301ч 7м
11.11.2020из 🇵🇪Талары3 5401ч 32м
10.12.2020из 🇨🇱Сантьяго4 72526ч 38м (⇵1)
08.11.2020из 🇵🇪Уануко5 26340м
09.11.2020из 🇵🇪Чачапояса5 9671ч 40м
23.04.2021из 🇨🇱Консепсьона7 55325ч 30м (⇵2)
10.12.2020из 🇨🇱Арики7 69323ч 49м (⇵2)
06.11.2020из 🇨🇴Медельина8 2643ч 19м
01.02.2021из 🇨🇴Боготы8 94712ч 36м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Орландо10 28326ч 38м (⇵1)
12.11.2020из 🇺🇸Атланты10 53527ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса10 95932ч 32м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка11 00229ч 21м (⇵1)
19.01.2021из 🇧🇷Сан-Паулу11 17031ч 10м (⇵1)
12.12.2020из 🇲🇽Канкуна11 62219ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇴Картахены12 48827ч 55м (⇵1)
05.12.2020из 🇦🇷Буэнос-Айреса12 59217ч 20м (⇵1)
10.12.2020из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу12 82112ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇴Кукуты12 97428ч 44м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско13 54157ч 12м (⇵2)
31.01.2021из 🇵🇦Панамы13 72130ч 22м (⇵2)
25.11.2020из 🇲🇽Мехико14 0335ч 45м
19.10.2020из 🇺🇸Майами14 1499ч 33м (⇵1)
10.01.2021из 🇧🇷Рио-де-Жанейро14 63433ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇨🇦Торонто14 85516ч 39м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇷Сан-Хосе15 02032ч 17м (⇵1)
07.11.2020из 🇲🇽Монтеррея15 03528ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла15 73530ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Финикса16 03248ч 28м (⇵2)
31.10.2020из 🇨🇴Кали16 24724ч 26м (⇵1)
17.11.2020из 🇪🇨Кито17 0848ч 44м (⇵1)
20.10.2020из 🇲🇽Гвадалахары18 61026ч 55м (⇵2)
23.12.2020из 🇪🇨Гуаякиля18 9562ч 5м
03.12.2020из 🇩🇴Пунты-Каны18 96132ч 32м (⇵1)
26.06.2021из 🇧🇴Лы-Паса19 1001ч 47м
04.12.2020из 🇩🇴Санто-Доминго19 19117ч 27м (⇵1)
21.12.2020из 🇺🇸Далласа19 22648ч 30м (⇵2)
10.12.2020из 🇨🇦Ванкувера19 85647ч 24м (⇵2)
01.05.2021из 🇺🇸Ашвилла19 90414ч 23м (⇵2)
22.12.2020из Сан-Хуана20 15919ч 34м (⇵1)
05.12.2020из 🇧🇷Риу-Бранку20 22329ч 45м (⇵2)
22.12.2020из 🇺🇸Оклахома-Сити21 49427ч 38м (⇵2)
10.11.2020из 🇧🇷Манауса21 87829ч 55м (⇵2)
30.11.2020из 🇪🇸Мадрида26 38037ч 35м (⇵1)
28.11.2020из 🇳🇱Амстердама26 55541ч 58м (⇵2)
06.03.2021из 🇪🇸Барселоны26 84623ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Онтарио29 27529ч 58м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Москвы29 51039ч 55м (⇵2)
18.03.2021из 🇬🇧Лондона30 84923ч (⇵1)
09.11.2020из 🇵🇱Варшавы31 70930ч 30м (⇵2)
12.03.2021из 🇺🇦Киева31 88546ч 20м (⇵2)
04.12.2020из 🇭🇺Будапешта32 25140ч 45м (⇵2)
11.03.2021из 🇧🇪Брюсселя32 71022ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇩🇪Гамбурга33 68939ч 25м (⇵2)
20.11.2020из 🇩🇪Нюрнберга33 92843ч 55м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇪Мюнхена34 03137ч 32м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇷Стамбула34 32350ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива34 35442ч (⇵2)
10.12.2020из 🇫🇮Хельсинки35 09041ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа35 33841ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇮🇹Рима35 58844ч 30м (⇵2)
02.12.2020из 🇲🇩Кишинёва35 69241ч 15м (⇵2)
16.10.2020из Арубы35 75016ч 45м (⇵1)
13.11.2020из Сеула36 39942ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇨🇭Женевы36 65935ч 41м (⇵2)
18.03.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга37 01940ч 55м (⇵2)
20.12.2020из 🇮🇹Турина37 22652ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇫🇷Парижа37 66843ч 21м (⇵2)
07.11.2020из 🇧🇾Минска39 26142ч 55м (⇵2)
03.09.2021из 🇸🇪Стокгольм43 11732ч 50м (⇵2)
28.10.2020из 🇪🇨Бальтры43 14431ч 38м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇺Гаваны45 17912ч 16м (⇵2)
20.11.2020из 🇹🇷Антальи45 21327ч 15м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону50 96943ч 41м (⇵2)
01.12.2020из 🇰🇿Алматы51 15357ч 35м (⇵2)
15.09.2021из 🇫🇷Бордо51 16415ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇦🇪Шарджи51 86058ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇪Дубая53 79430ч 20м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Краснодара56 65333ч 15м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга60 40043ч 6м (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇬Хургады60 90746ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇴Клужа65 38242ч 36м (⇵2)
24.02.2021из 🇷🇺Уфы68 33555ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Самары70 15740ч 36м (⇵2)
01.12.2020из 🇨🇩Гомы72 24637ч 45м (⇵2)
25.10.2020из 🇦🇺Сиднея73 73050ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇰🇬Бишкека74 02239ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Челябинска74 89245ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лимы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Арекипа, Канкун, Куско, Икитос и Мехико

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Лимы