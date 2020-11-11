Как добраться до Сантьяго на самолёте
В Сантьяго 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Arturo Merino Benitez Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сантьяго
- Артуро Мерино Бенитес SCLArturo Merino Benitez Airport
- Los Cerrillos ULCне гражданскийLos Cerrillos
Самые дешёвые билеты в Сантьяго из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇨🇱Консепсьона
|1 030
|1ч 4м
|19.11.2020
|из 🇨🇱Каламы
|1 306
|1ч 58м
|10.11.2020
|из 🇨🇱Антофагасты
|1 335
|1ч 45м
|08.11.2020
|из 🇨🇱Икике
|1 415
|2ч 11м
|16.10.2020
|из 🇨🇱Арики
|1 514
|2ч 30м
|16.10.2020
|из 🇨🇱Темуко
|1 540
|1ч 16м
|14.12.2020
|из 🇨🇱Пунты-Аренаса
|2 096
|4ч 37м
|24.05.2021
|из 🇦🇷Мендосы
|3 782
|1ч 1м
|10.02.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|4 041
|23ч 55м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇵🇪Лимы
|4 352
|3ч 30м
|08.11.2020
|из 🇨🇱Бальмаседы
|6 242
|19ч 4м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|6 739
|2ч 19м
|24.12.2020
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|7 150
|14ч 52м (⇵2)
|03.08.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|7 234
|4ч 45м
|02.08.2021
|из 🇧🇷Бразилиа
|7 643
|8ч 10м (⇵1)
|07.03.2021
|из 🇧🇷Гоянии
|7 830
|11ч (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇵🇪Тумбеса
|8 020
|9ч 25м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇵🇪Такны
|8 461
|8ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇵🇪Трухильо
|8 752
|21ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|10 728
|14ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Флорианополиса
|11 450
|13ч 30м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇧🇷Сан-Луиса
|11 683
|20ч 50м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇧🇷Белена
|11 882
|24ч 2м (⇵1)
|02.04.2021
|из 🇺🇾Монтевидео
|12 808
|2ч 33м
|04.12.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|12 900
|17ч 45м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇧🇷Салвадора
|13 544
|16ч 7м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|13 605
|10ч 3м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇧🇷Аракажу
|14 256
|31ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Жуана-Песоы
|14 444
|37ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇨🇴Кали
|15 426
|28ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|15 638
|18ч 40м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇴Медельина
|16 284
|31ч 17м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇱Острова Пасхи
|17 659
|4ч 40м
|04.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|17 994
|35ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇦🇷Эль Паломара
|18 084
|20ч (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇧🇷Натала
|18 765
|10ч 15м (⇵1)
|06.07.2021
|из 🇨🇴Кукуты
|19 792
|16ч 41м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇵🇦Панамы
|21 159
|34ч 1м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|21 831
|16ч 19м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇷Куябы
|22 331
|45ч 31м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇻🇪Каракаса
|22 969
|10ч 13м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇪🇨Гуаякиля
|22 969
|15ч 24м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|22 984
|38ч 27м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|23 112
|14ч 35м
|21.10.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|23 191
|49ч 18м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|23 407
|33ч 48м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|25 381
|44ч 4м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|25 696
|16ч 17м
|03.05.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|26 218
|26ч 40м (⇵1)
|03.05.2021
|из 🇵🇹Порту
|26 316
|31ч 25м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|26 590
|26ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇴Санта-Круса-де-лы-Сьерры
|26 722
|11ч 20м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇫🇷Парижа
|26 822
|39ч 15м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇮🇪Дублина
|27 788
|27ч 45м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|28 311
|48ч (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇸🇻Сан-Сальвадора
|28 710
|21ч (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|29 254
|28ч 30м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|30 097
|59ч 55м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|30 979
|41ч 10м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|31 319
|39ч 20м (⇵1)
|01.05.2021
|из 🇩🇪Берлина
|34 038
|49ч (⇵2)
|20.05.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|34 357
|51ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|35 242
|34ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|36 040
|26ч 22м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇴Бухареста
|37 563
|27ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇩🇴Пунты-Каны
|37 865
|9ч 49м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|38 156
|34ч 1м (⇵2)
|09.06.2021
|из 🇲🇽Лы-Паса
|38 189
|25ч 26м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|40 384
|43ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|41 032
|50ч 5м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|41 064
|26ч 25м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇱🇧Бейрута
|41 069
|41ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|41 782
|41ч 25м (⇵2)
|06.09.2021
|из 🇳🇿Окленда
|42 591
|19ч 50м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇩🇰Копенгагена
|42 935
|41ч 32м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|43 593
|42ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|44 769
|43ч 55м (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|45 550
|49ч 15м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|46 848
|29ч 45м (⇵2)
|16.07.2021
|из 🇺🇸Сан-Диего
|48 038
|33ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|48 345
|36ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇺Гаваны
|48 646
|32ч 20м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|50 194
|50ч (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|51 300
|45ч 35м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|56 082
|26ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|58 687
|18ч 44м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|63 231
|55ч 55м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇦🇺Сиднея
|63 804
|12ч 25м
|31.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|71 814
|51ч 35м (⇵2)
|28.03.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|76 425
|55ч 5м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|77 620
|43ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|78 149
|36ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|79 029
|52ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|81 839
|46ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇷Сан-Хосе
|85 590
|17ч (⇵1)
|16.03.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|86 482
|37ч 40м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|103 288
|35ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇮🇳Кочина
|255 328
|64ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сантьяго
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сантьяго, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Богота, Канкун, Гавана, Остров Пасхи и Лима
- 01.11.202009.11.2020
- 05.12.202010.12.2020
- 17.11.202027.11.2020
- 29.06.202129.07.2021
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