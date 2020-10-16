Как добраться до Тель-Авива на самолёте
В Тель-Авиве 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Тель-Авива
- Бен Гурион TLVBen Gurion International Airport
- Сде-Дов SDVDov Hoz Airport
Самые дешёвые билеты в Тель-Авив из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|1 192
|1ч 10м
|29.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|1 382
|2ч 35м
|11.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|1 520
|3ч 20м
|20.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 661
|13ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 689
|3ч 20м
|29.12.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 690
|3ч 25м
|30.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|1 816
|2ч 15м
|11.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 961
|15ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 031
|21ч (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 064
|30ч 20м (⇵1)
|26.01.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 110
|4ч
|23.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 453
|17ч 20м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 496
|28ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 614
|19ч 40м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇧🇬Варны
|2 620
|2ч 20м
|05.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 632
|15ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 637
|27ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 656
|41ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇱Эйлата
|2 667
|45м
|06.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 719
|28ч (⇵1)
|30.03.2021
|из 🇷🇴Клужа
|2 728
|5ч 35м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 793
|21ч 20м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 815
|26ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|2 846
|20ч 25м (⇵2)
|10.06.2021
|из 🇨🇿Праги
|2 994
|8ч 20м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 995
|15ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 071
|18ч 15м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|3 179
|40ч 10м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 183
|29ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 220
|23ч 40м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 394
|43ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|3 397
|45ч (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 414
|28ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 414
|45ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|3 790
|16ч 50м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 831
|26ч 15м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 912
|26ч 5м (⇵1)
|08.04.2021
|из 🇨🇭Базеля
|3 913
|4ч 5м
|26.03.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|4 244
|28ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 360
|11ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|4 589
|22ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|4 627
|3ч 50м
|28.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|4 631
|36ч 35м (⇵2)
|03.02.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|4 641
|30ч 30м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇲🇪Будвы
|4 732
|23ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|4 823
|39ч (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 995
|22ч 55м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇩🇪Бремена
|5 085
|22ч (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇽🇰Приштины
|5 100
|37ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇬🇷Коса
|5 187
|13ч 25м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|5 356
|29ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|5 374
|27ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|5 495
|28ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|5 503
|18ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|5 697
|17ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|5 731
|27ч (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|5 737
|45ч 50м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 744
|28ч 25м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 841
|32ч 25м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|5 849
|30ч 35м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 850
|33ч 10м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|5 887
|35ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|6 063
|26ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|6 396
|45ч 15м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|6 403
|34ч 25м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 478
|18ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|6 480
|51ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|6 505
|51ч 35м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|6 765
|27ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|6 772
|45ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|6 850
|27ч 10м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 871
|36ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|6 890
|27ч 20м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇴Тимишоары
|7 046
|22ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|7 240
|33ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|7 306
|21ч 30м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|7 309
|17ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|7 320
|26ч 10м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|7 356
|28ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|7 461
|27ч 40м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇬🇷Крита
|7 525
|17ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|7 602
|29ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|7 888
|35ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|8 000
|19ч 20м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|8 009
|31ч 35м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇭🇷Загреба
|8 014
|39ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|8 090
|13ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇬🇷Санторини
|8 139
|37ч 25м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇹🇷Аданы
|8 164
|13ч 45м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|8 183
|30ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|8 282
|27ч 50м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|8 304
|35ч 40м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|8 406
|28ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|8 637
|18ч 30м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 719
|37ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|8 847
|20ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|8 926
|33ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|8 983
|25ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|9 179
|21ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|9 366
|33ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Тель-Авива
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Тель-Авива, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Киев, Стамбул, Санкт-Петербург и Лондон
- 30.12.202009.01.2021
Авиакомпании которые летают из аэропортов Тель-Авива
Тель-Авив – обзор израильского курорта на средиземном море
Итак, вы собираетесь полететь в главный экономический и пляжный город Израиля – Тель-Авив. Скорей всего вы уже присмотрели себе авиабилеты с отелем и вылетом из Москвы, ну или другого города и думаете, а что меня ждет на курорте, что можно посмотреть в Тель-Авиве, какие там достопримечательности, какие цены, где вообще находится этот город на карте. В общем, немного терпения, сейчас мы всё расскажем по пунктами и с фотографиями