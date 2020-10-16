Итак, вы собираетесь полететь в главный экономический и пляжный город Израиля – Тель-Авив. Скорей всего вы уже присмотрели себе авиабилеты с отелем и вылетом из Москвы, ну или другого города и думаете, а что меня ждет на курорте, что можно посмотреть в Тель-Авиве, какие там достопримечательности, какие цены, где вообще находится этот город на карте. В общем, немного терпения, сейчас мы всё расскажем по пунктами и с фотографиями