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Летим в Тель-Авив

Как добраться до Тель-Авива на самолёте

В Тель-Авиве 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Тель-Авива

  1. Бен Гурион TLV
    Ben Gurion International Airport
  2. Сде-Дов SDV
    Dov Hoz Airport

Самые дешёвые билеты в Тель-Авив из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇨🇾Пафоса1 1921ч 10м
29.11.2020из 🇧🇬Софии1 3822ч 35м
11.11.2020из 🇭🇺Будапешта1 5203ч 20м
20.11.2020из 🇬🇷Афин1 66113ч 45м (⇵1)
27.10.2020из 🇦🇹Вены1 6893ч 20м
29.12.2020из 🇵🇱Кракова1 6903ч 25м
30.11.2020из 🇬🇷Салоников1 8162ч 15м
11.12.2020из 🇮🇹Милана1 96115ч 45м (⇵1)
27.10.2020из 🇺🇦Львова2 03121ч (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇴Бухареста2 06430ч 20м (⇵1)
26.01.2021из 🇱🇹Вильнюса2 110
23.11.2020из 🇵🇱Варшавы2 45317ч 20м (⇵1)
27.11.2020из 🇧🇪Брюсселя2 49628ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇦Киева2 61419ч 40м (⇵1)
18.01.2021из 🇧🇬Варны2 6202ч 20м
05.12.2020из 🇬🇧Лондона2 63215ч 20м (⇵1)
31.10.2020из 🇵🇱Гданьска2 63727ч 5м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇹Рима2 65641ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇱Эйлата2 66745м
06.11.2020из 🇺🇦Харькова2 71928ч (⇵1)
30.03.2021из 🇷🇴Клужа2 7285ч 35м (⇵1)
14.11.2020из 🇺🇦Одессы2 79321ч 20м (⇵1)
22.10.2020из 🇩🇪Берлина2 81526ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇧🇬Бургаса2 84620ч 25м (⇵2)
10.06.2021из 🇨🇿Праги2 9948ч 20м (⇵1)
16.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 99515ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇪🇸Барселоны3 07118ч 15м (⇵1)
24.10.2020из 🇱🇻Риги3 17940ч 10м (⇵2)
11.12.2020из 🇩🇪Гамбурга3 18329ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 22023ч 40м (⇵2)
08.12.2020из 🇷🇺Москвы3 39443ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇸🇰Братиславы3 39745ч (⇵2)
04.01.2021из 🇸🇪Стокгольм3 41428ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇩🇪Кёльна3 41445ч 35м (⇵2)
02.11.2020из 🇯🇴Аммана3 79016ч 50м (⇵1)
11.12.2020из 🇳🇱Амстердама3 83126ч 15м (⇵1)
28.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 91226ч 5м (⇵1)
08.04.2021из 🇨🇭Базеля3 9134ч 5м
26.03.2021из 🇲🇹Валлетты4 24428ч 15м (⇵1)
20.11.2020из 🇲🇩Кишинёва4 36011ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇦🇱Тираны4 58922ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Меммингена4 6273ч 50м
28.10.2020из 🇹🇷Антальи4 63136ч 35м (⇵2)
03.02.2021из 🇪🇸Мадрида4 64130ч 30м (⇵1)
22.10.2020из 🇲🇪Будвы4 73223ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇪🇸Малаги4 82339ч (⇵2)
27.12.2020из 🇬🇪Тбилиси4 99522ч 55м (⇵2)
11.12.2020из 🇩🇪Бремена5 08522ч (⇵2)
22.11.2020из 🇽🇰Приштины5 10037ч (⇵2)
12.11.2020из 🇬🇷Коса5 18713ч 25м (⇵1)
29.10.2020из 🇹🇷Трабзона5 35629ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇲🇪Подгорицы5 37427ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇸Белграда5 49528ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇾Ларнаки5 50318ч (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇪Дублина5 69717ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇦Запорожье5 73127ч (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇦Днепр5 73745ч 50м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 74428ч 25м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Казани5 84132ч 25м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Сочи5 84930ч 35м (⇵2)
12.12.2020из 🇷🇺Краснодара5 85033ч 10м (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Перми5 88735ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇪🇪Таллина6 06326ч (⇵2)
15.10.2020из 🇱🇹Каунаса6 39645ч 15м (⇵2)
21.12.2020из 🇷🇺Саратова6 40334ч 25м (⇵2)
02.11.2020из 🇧🇾Минска6 47818ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Бодрума6 48051ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Аланьи6 50551ч 35м (⇵2)
18.01.2021из 🇨🇭Цюриха6 76527ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Ганновера6 77245ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга6 85027ч 10м (⇵2)
06.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону6 87136ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇧Манчестера6 89027ч 20м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇴Тимишоары7 04622ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇫🇷Парижа7 24033ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Тюмени7 30621ч 30м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Уфы7 30917ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇫🇮Хельсинки7 32026ч 10м (⇵2)
11.01.2021из 🇷🇺Волгограда7 35628ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Воронежа7 46127ч 40м (⇵2)
26.10.2020из 🇬🇷Крита7 52517ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)7 60229ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Махачкалы7 88835ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска8 00019ч 20м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Оренбурга8 00931ч 35м (⇵2)
12.01.2021из 🇭🇷Загреба8 01439ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Даламана8 09013ч 15м (⇵1)
26.10.2020из 🇬🇷Санторини8 13937ч 25м (⇵2)
01.01.2021из 🇹🇷Аданы8 16413ч 45м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Самары8 18330ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод8 28227ч 50м (⇵2)
10.03.2021из 🇷🇺Калининграда8 30435ч 40м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Ульяновска8 40628ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Архангельска8 63718ч 30м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Новосибирска8 71937ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Челябинска8 84720ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Сургута8 92633ч 30м (⇵2)
27.10.2020из 🇬🇷Корфу8 98325ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Омска9 17921ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇷Родоса9 36633ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Тель-Авива, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Киев, Стамбул, Санкт-Петербург и Лондон

Авиакомпании которые летают из аэропортов Тель-Авива

Израильский курорт
Тель-Авив – обзор израильского курорта на средиземном море
Итак, вы собираетесь полететь в главный экономический и пляжный город Израиля – Тель-Авив. Скорей всего вы уже присмотрели себе авиабилеты с отелем и вылетом из Москвы, ну или другого города и думаете, а что меня ждет на курорте, что можно посмотреть в Тель-Авиве, какие там достопримечательности, какие цены, где вообще находится этот город на карте. В общем, немного терпения, сейчас мы всё расскажем по пунктами и с фотографиями