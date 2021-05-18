Всё об Асмэре

Полезная информация об Асмэре

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Местное время в Асмэре
22:2612
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇷 Эритрея
Название городаАсмэра
По-английскиAsmara
Это столицаАсмэра является столицей Эритреи
Население города563 930 чел.
АэропортАсмэра ASM
Часовой поясAfrica/Asmara
Средняя высота2 334 м. от уровня моря

Где находится Асмэра на карте

Асмэра фото города
Асмэра

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