Полезная информация об Асмэре
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Местное время в Асмэре
22:2612
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇷 Эритрея
|Название города
|Асмэра
|По-английски
|Asmara
|Это столица
|Асмэра является столицей Эритреи
|Население города
|563 930 чел.
|Аэропорт
|Асмэра ASM
|Часовой пояс
|Africa/Asmara
|Средняя высота
|2 334 м. от уровня моря
Где находится Асмэра на карте
Асмэра