Что Вас ждет

Вас ждут рассказы о крестоносцах и рыцарях, начиная от Карла Великого и Ричарда Львиное сердце. Я покажу прижизненные монеты обоих правителей, расскажу истории рыцарских турниров и сражений из-за прекрасных дам, истории крестовых походов от Иерусалима до Нарвы.

Вы узнаете о строительстве Нарвского замка и жизни его обитателей, о знаменитых магистрах Ливонского ордена, увидите монеты магистров, начиная с Арнольда фон Виетингофа и заканчивая Готтардом Кеттлером.

Я расскажу знаменитые городские легенды и истории о ливонской конфедерации, викингах и пути «Из варяг в греки», кладах с арабскими монетами, древние скандинавские саги о Нарве, р. Нарва и Принаровье, как части Киевской Руси. Вы увидите одежду и вооружение викинга.

Маршрут: Западный двор Нарвского замка, замковый мост, бастион Фортуна, спуск в долину Йоаорг, подножие замка Германа, лестница Гана, домики в стиле «Cеверного барокко», улица Виру, где стоял Спасо- Преображенский собор, Ратушная площадь.

Экскурсию проводит гид, одетый в костюм викинга X века.

Во время экскурсии покажу старинные артефакты, монеты и открытки.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: