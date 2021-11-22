Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы

Добро пожаловать в средневековую Нарву, в эпоху крестоносцев и рыцарей

Добро пожаловать в средневековую Нарву, в эпоху крестоносцев и рыцарей.

Мы прикоснемся к истории крестовых походов, узнаем о строительстве Нарвского замка и жизни его обитателей.

Я расскажу городские легенды и истории о викингах, покажу их одежду и вооружение.
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы

Что вы увидите 🤩

  • западный двор Нарвского замка
  • замковый мост
  • бастион Фортуна
  • спуск в долину Йоаорг
  • подножие замка Германа
  • лестница Гана
  • домики в стиле «Cеверного барокко»
  • улица Виру, где стоял Спасо-Преображенский собор
  • Ратушная площадь.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что Вас ждет

Вас ждут рассказы о крестоносцах и рыцарях, начиная от Карла Великого и Ричарда Львиное сердце. Я покажу прижизненные монеты обоих правителей, расскажу истории рыцарских турниров и сражений из-за прекрасных дам, истории крестовых походов от Иерусалима до Нарвы.
Вы узнаете о строительстве Нарвского замка и жизни его обитателей, о знаменитых магистрах Ливонского ордена, увидите монеты магистров, начиная с Арнольда фон Виетингофа и заканчивая Готтардом Кеттлером.
Я расскажу знаменитые городские легенды и истории о ливонской конфедерации, викингах и пути «Из варяг в греки», кладах с арабскими монетами, древние скандинавские саги о Нарве, р. Нарва и Принаровье, как части Киевской Руси. Вы увидите одежду и вооружение викинга.
Маршрут: Западный двор Нарвского замка, замковый мост, бастион Фортуна, спуск в долину Йоаорг, подножие замка Германа, лестница Гана, домики в стиле «Cеверного барокко», улица Виру, где стоял Спасо- Преображенский собор, Ратушная площадь.
Экскурсию проводит гид, одетый в костюм викинга X века.
Во время экскурсии покажу старинные артефакты, монеты и открытки.
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида.
Что не входит?
  • личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.

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