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Район Пирита и полуостров Виймси

5
5 отзывов
Roman A.
Roman A. – Гид из Таллина
Вы когда-нибудь задумывались, на что Таллин похож географически? На птицу с крыльями.

Восточное крыло города — район Пирита и волость Виймси — богаты на разнообразные достопримечательности 🏛️.

Здесь на каждом шагу — места с тысячелетней историей 📖.

На экскурсии 🧭 мы насладимся природой полуострова, поговорим о спорте, исследуем дворянские имения, увидим Таллин с высоты птичьего полёта и найдём здесь отголоски советской эпохи.
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Район Пирита и полуостров Виймси
Район Пирита и полуостров Виймси

Что вы увидите

  • Набережная Пирита
  • Усадьба Орлова-Давыдова
  • Телебашня
  • Ботанический сад
  • Олимпийская деревня
  • Усадьба Виймси 14 века
  • Этнографический музей Виймси
  • Музей прибрежного народа Виймси
  • Музей леса Виймси
Вы никогда не задумывались, на что Таллин похож географически? Он похож на птицу с крыльями. Восточное крыло Таллина занимают район Пирита и волость Виймси, богатые на разнообразные достопримечательности 🏛️ — очень привлекательное и чарующее местечко. Тысячи лет назад основавшее его местные жители прослыли предприимчивыми торговцами и храбрыми мореплавателями. С первыми лучами весеннего солнца они седлали лодки и отправлялись в дальние страны, привозя замысловатые товары и интересные новости.
Полуостров Виймси всегда славился «мачтовым» лесом и живописной береговой линией с россыпью ледниковых камней. Отъехав всего 20 минут от центра города, вы и попадете в то самое природное царство! Более того, сегодня Виймси это богатейшая волость Эстонии!
Воротами в Виймси считаю район Пирита, который именуют «легкими Таллина». Лесной массив Пирита целиком находится под охраной природы. А еще Пирита это Олимпийский центр 1980 года, принимавший соревнования по парусному спорту. Мы непременно в него заедем, чтобы вспомнить интересные подробности подготовки в Олимпиаде.
В Пирита располагались и летние дворянские имения, у которых рекомендую остановиться.
В рамках экскурсии 🧭 мы посмотрим усадьбу Орлова-Давыдова, претворившуюся «замком Баскервиля», усадьбу Виймси 14 века, подаренную молодым Эстонским государством генералу Лайдонеру. В обеих усадьбах сегодня располагаются военные музеи 🖼 мы отправимся на Телебашню, объект Олимпиады 80 и символ свободы молодой Эстонии — в советские времена антенна телебашни улавливала радиопередачи капиталистической Финляндии. Поднявшись на её обзорную площадку, нам как на ладони откроется Таллин и находящейся в тени телебашни Ботанический сад. Телебашня это и музей компьютерных технологий. Современные компьютеры-грибы словно телескопы помогут рассмотреть вам Таллин во всех подробностях и интересно о нем рассказать.
Насладиться морским колоритом я рекомендую в прибрежном этнографическом музее Виймси, созданном на базе зажиточного хутора 1820-х годов. После познавательной экскурсии мы остановимся на кофе-паузу в кафе в виде перевернутой лодки. Утром по субботам стоит заглянуть и на хуторской рынок у музея, где можно купить горячую выпечку, ароматные специи, свежую рыбу 🐟 советское время Виймси был закрытой пограничной зоной. Но, несмотря на эпоху, в ней действовал очень успешный рыболовецкий колхоз им. Кирова. Директором колхоза был Оскар Кууль, который за первые 14 лет работы ни разу не уходил в отпуск, превратив своей колхоз в миллионера. Историю 📖 колхоза тоже стоит вспомнить.
Обсуждая впечатления от увиденного, мы вскоре и вернемся обратно в центр города!
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на телевышку / ботанический сад: семья из 4 человек — 26 евро
  • Билеты в этнографический музей Виймси: взрослый — 3 евро, детский — 2 евро
Начало
🚩 по договоренности или в лобби отеля
Место завершения
🏁 по договоренности
Район Пирита и полуостров Виймси
Район Пирита и полуостров Виймси
Район Пирита и полуостров Виймси
Район Пирита и полуостров Виймси
Район Пирита и полуостров Виймси

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Roman A.
Roman A.
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