Вы никогда не задумывались, на что Таллин похож географически? Он похож на птицу с крыльями. Восточное крыло Таллина занимают район Пирита и волость Виймси, богатые на разнообразные достопримечательности 🏛️ — очень привлекательное и чарующее местечко. Тысячи лет назад основавшее его местные жители прослыли предприимчивыми торговцами и храбрыми мореплавателями. С первыми лучами весеннего солнца они седлали лодки и отправлялись в дальние страны, привозя замысловатые товары и интересные новости.

Полуостров Виймси всегда славился «мачтовым» лесом и живописной береговой линией с россыпью ледниковых камней. Отъехав всего 20 минут от центра города, вы и попадете в то самое природное царство! Более того, сегодня Виймси это богатейшая волость Эстонии!

Воротами в Виймси считаю район Пирита, который именуют «легкими Таллина». Лесной массив Пирита целиком находится под охраной природы. А еще Пирита это Олимпийский центр 1980 года, принимавший соревнования по парусному спорту. Мы непременно в него заедем, чтобы вспомнить интересные подробности подготовки в Олимпиаде.

В Пирита располагались и летние дворянские имения, у которых рекомендую остановиться.

В рамках экскурсии 🧭 мы посмотрим усадьбу Орлова-Давыдова, претворившуюся «замком Баскервиля», усадьбу Виймси 14 века, подаренную молодым Эстонским государством генералу Лайдонеру. В обеих усадьбах сегодня располагаются военные музеи 🖼 мы отправимся на Телебашню, объект Олимпиады 80 и символ свободы молодой Эстонии — в советские времена антенна телебашни улавливала радиопередачи капиталистической Финляндии. Поднявшись на её обзорную площадку, нам как на ладони откроется Таллин и находящейся в тени телебашни Ботанический сад. Телебашня это и музей компьютерных технологий. Современные компьютеры-грибы словно телескопы помогут рассмотреть вам Таллин во всех подробностях и интересно о нем рассказать.

Насладиться морским колоритом я рекомендую в прибрежном этнографическом музее Виймси, созданном на базе зажиточного хутора 1820-х годов. После познавательной экскурсии мы остановимся на кофе-паузу в кафе в виде перевернутой лодки. Утром по субботам стоит заглянуть и на хуторской рынок у музея, где можно купить горячую выпечку, ароматные специи, свежую рыбу 🐟 советское время Виймси был закрытой пограничной зоной. Но, несмотря на эпоху, в ней действовал очень успешный рыболовецкий колхоз им. Кирова. Директором колхоза был Оскар Кууль, который за первые 14 лет работы ни разу не уходил в отпуск, превратив своей колхоз в миллионера. Историю 📖 колхоза тоже стоит вспомнить.

Обсуждая впечатления от увиденного, мы вскоре и вернемся обратно в центр города!