Все экскурсии в Таллине
53 экскрусии в Таллине, 1274 отзыва, скидки до 15%, цены от €10 до €390. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Таллине много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Эстонии как можно лучше
С улыбкой по Старому Таллину!
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
Мы прогуляемся по старинным улочкам Нижнего и Верхнего Таллина, я расскажу легенды и интересные истории о людях этих мест, о жизни города. Вы узнаете, почему Старый Таллин был так разделен, кто жил в Нижнем, а кто в Верхнем городе. И поймете, почему Таллин называют «Рыцарем» Балтийского моря.
Ежедневная прогулка по Таллину
Узнать и полюбить город за 2 часа
На прогулке вы познакомитесь с яркой и насыщенной историей Таллина, увидите главные достопримечательности и любопытные уголки столицы, о которых знают лишь немногие местные жители. Мы расскажем вам о культуре и традициях эстонского народа, развенчаем миф о национальной медлительности, посоветуем, где купить самые вкусные пирожки с килькой и подскажем, как лучше всего подружиться с городом.
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
В поисках приключений мы пройдем по извилистым узким улицам, освещая дорогу огнем свечи, горящей в старинном фонаре. Вы услышите легенды и страшные истории, которыми славится Таллин, и погрузитесь в атмосферу магии и таинственности. Я покажу вам главные мистические достопримечательного Старого города и расскажу их историю: вы увидите Ратушу, дом с замурованным окном, церковь Нигулисте, сад с привидениями, древние башни и другие интересные места. Немного воображения — и сказки оживут на ваших глазах!
Жизнь средневекового Таллина
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Узкие улочки Старого Таллина не изменились за сотни лет. Попадешь в них, и кажется, будто ты в средневековье. Мы прогуляемся по ним, представив себя жителями средних веков, я расскажу много интересного о жизни людей в ту эпоху, а в конце при желании вы сможете сфотографироваться в старинных костюмах.
Таллин сквозь столетия
Раскрыть тайны Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Гуляя по уютным мощеным улочкам, вы увидите главные достопримечательности исторического Таллина, услышите его легенды и ненадолго ощутите себя в Средневековье. Я расскажу, как местные жители сражались с иноземными завоевателями, и помогу понять современные реалии эстонской столицы.
Экскурсия по средневековому Таллину
Понять, кто такие эстонцы, и сравнить препоны средневековой жизни с современными на пешей прогулке
Мы прогуляемся в Верхнем и Нижнем городах, и я открою вам знаковые места и историю столицы. Вы узнаете о происхождении эстонцев и Таллина, о жизни, сословиях и жестоких законах средневекового города, о прочной связи между Россией и Эстонией в лице знаменитых исторических личностей.
Весь Таллин за один день
Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии
Чтобы узнать весь Таллин за один день, разобраться в его устройстве и менталитете жителей, открыть главные достопримечательности и историю старой и новой частей города, вам стоит выбрать эту экскурсию.
Таллин — первое свидание
Увлекательная экспресс-экскурсия по Старому городу
Вы увидите все самые известные достопримечательности средневекового Таллина: Домский собор, церкви Олевисте и Нигулисте, улицы Длинная и Короткая нога, здания Парламента и Большой гильдии. В живом формате я расскажу о том, как жили люди много веков назад и почему город так хорошо сохранился. А еще с радостью покажу вам Таллин с высоты и дам ценные рекомендации: в какие музеи сходить в свободное время, что из местных блюд попробовать и по каким улочкам погулять.
Таллин — это не только Старый город!
Погулять по колоритному району Ласнамяэ и услышать о его прошлом, настоящем и будущем
Ласнамяэ — самый большой район Таллина. Вы узнаете, почему большинство местного населения говорит на русском языке, как современные парки сочетаются с типовыми панельными домами и где президент Эстонии посадила английскую розу.
Легенды средневекового Таллина
Проникнуться мистическими историями старого города на пешеходной экскурсии
Говорят, в Средневековье, когда не было еще телевидения и интернета, люди были как дети и верили всему на свете, особенно преданиям и легендам. Во время нашей прогулки я расскажу вам традиции и истории города, а главное — познакомлю со старинными таллинскими легендами.
Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия
Открыть важные объекты наследия таллинской истории за пределами исторического центра
Обычно путешественники осматривают только Старый город со всеми его несомненными достоинствами, но упускают из виду, что в Таллине, за пределами исторического ядра, находится знаменитый дворцово-парковый ансамбль Кадриорг и другие не менее важные объекты наследия таллинской истории. На автомобильной экскурсии я открою вам эти достопримечательности, расскажу о событиях и персонажах, которые повлияли на летопись и облик города, о современной жизни столицы и ее жителях.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Авторский маршрут по историческому центру и неординарному кварталу Ротерманна
Главная историческая часть Таллина сосредоточена в Старом городе и это безусловный центр туристического притяжения. Но, на мой взгляд, гораздо интереснее посмотреть на столицу в более объемном хронологическом измерении. Для этого недостаточно увидеть средневековые кварталы, где сегодня соблюдают правила застройки. Нужно прогуляться и по новым районам, где современным архитекторам дышится свободнее. Я расскажу, как развивался город за пределами крепостных стен, чем были заняты местные жители и открою креативные места, где старинная архитектура гармонично сосуществует с современными стилями!
Радости и горести жизни в Средневековье
Быт и нравы средневекового Таллина на обзорной прогулке по Нижнему Старому городу
На экскурсии я расскажу об устройстве жизни и быта в средневековом Таллине, о его нищих и богатых жителях. Вы познакомитесь с основными постройками тех времен и узнаете об их предназначении.
скидка15%
€11€10 за человека
2 часа
Ключи от Старого Таллина
Легкая прогулка, наполненная легендами, средневековым духом и полезными советами по городу
В компании веселого местного жителя вы исследуете улочки пряничного Старого города. Вас ждут Таллин Средних веков с рыцарями, драконами и удивительной жизнью горожан, селфи с самой знаменитой чайкой страны и, конечно, знаковые места. Вы полюбуетесь городом со смотровой, заглянете во дворики и узнаете, что еще сделать, чтобы точно полюбить Таллин!
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Узнаём историю города в ходе игры
Проторенные туристические маршруты покажутся детям гораздо интереснее, если не праздно гулять по ним, а исследовать в процессе квеста. Став участником игры "Стражи Старого города", ребята обойдут пешком весь центр Таллина, глубоко погрузятся в его историю и не заметят, как пролетело время. Приходите всей семьёй, приготовьтесь много смотреть по сторонам и найдите главного Стража города.
Загадки Старого Таллина
Познакомиться с главными достопримечательностями города на увлекательной экскурсии-викторине
Приглашаю на обзорную прогулку по историческому центру в интерактивном формате. Вы увидите знаковые улицы, площади, башни и храмы эстонской столицы. Я буду задавать интересные вопросы из разных областей знаний, а вы — получать очки за правильные ответы. В финале мы наградим победителя, и каждый поймёт, что лучше узнал сказочный Таллин!
Мистика вечернего Таллина
Погулять по тайным улочкам и узнать легенды средневекового города
Таллин прекрасен в любое время суток, но в сумерках и при свете фонарей особенно чувствуется его таинственная грань. Легенды и были о Таллине и его жителях оживают в этих реальных декорациях. На этой экскурсии вы прогуляетесь по таинственным местам Нижнего города и Вышгорода, открывая мистические истории Таллина.
История Старого Таллина за два часа
О городском укладе, быте и законах горожан в непростую эпоху средних веков
Мы прогуляемся по Старому городу, надышимся воздухом средневековья, полюбуемся на черепичные крыши Нижнего города со смотровых площадок Вышгорода. Вы узнаете, почему в старину наш город делился на два юридически обособленных города, кто жил в Верхнем городе, а кто в Нижнем, и почему в средневековом Таллине была выстроена «стена Вражды». Я погружу вас в атмосферу средних веков, в красках расскажу про условия, быт и законы города в ту непростую эпоху.
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