Таллин — первое свидание

Увлекательная экспресс-экскурсия по Старому городу

Вы увидите все самые известные достопримечательности средневекового Таллина: Домский собор, церкви Олевисте и Нигулисте, улицы Длинная и Короткая нога, здания Парламента и Большой гильдии. В живом формате я расскажу о том, как жили люди много веков назад и почему город так хорошо сохранился. А еще с радостью покажу вам Таллин с высоты и дам ценные рекомендации: в какие музеи сходить в свободное время, что из местных блюд попробовать и по каким улочкам погулять.