Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по средневековому Таллину
Откройте для себя историю Таллина через его архитектуру и легенды. Прогулка по Верхнему и Нижнему городам с увлекательными рассказами о прошлом
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Таллин за один день
Так увлекательно, что даже известные достопримечательности открылись с новой стороны
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:00
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жизнь средневекового Таллина
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Откройте для себя многогранный Таллин: от древних крепостей до современных кварталов. Узнайте, как город рос и менялся на протяжении веков
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 15:30
10 авг в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
Квест
до 4 чел.
Загадки Старого Таллина
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €107 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин - первое свидание
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €45 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Таллин сквозь столетия
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Таллину не спеша
Погрузитесь в атмосферу старинного Таллина, гуляя по его улочкам. Узнайте о культуре, истории и кулинарии Эстонии, открывая нетуристические уголки
Начало: У Ворот Виру
Сегодня в 10:30
10 авг в 09:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Орел и Решка» в Таллине
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия: город романтиков
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина и увековечьте свои моменты с любимым человеком
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
Откройте для себя магию Таллина, гуляя по его узким улочкам с фонарем. Легенды и истории оживут, погружая вас в атмосферу средневековья
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Радости и горести жизни в Средневековье
Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке
Начало: У Вирусских ворот
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин из трамвайного окна
Познакомьтесь с Таллином из окна трамвая, где история и современность сплетаются в увлекательный рассказ. Узнайте город с новой стороны
Начало: У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистика вечернего Таллина
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
10 авг в 17:00
11 авг в 17:00
от €87 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История Старого Таллина за два часа
Загляните в прошлое Таллина, где каждый камень хранит вековые тайны и легенды старинного города
Начало: У Ратуши
10 авг в 17:00
11 авг в 17:00
от €85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневекового Таллина
Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками
Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворец для Золушки. Кадриорг
Погрузитесь в историю дворца Кадриорг в Таллине, узнайте о его строительстве и тайнах, связанных с Екатериной I и Петром Великим
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтическая прогулка по Таллину
Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Начало: у ворот Виру
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вокруг Старого Таллина
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
10 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от €70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка вдоль крепостной стены
Погрузитесь в историю Таллинна, пройдя по древним башням и стенам, сохранившимся с 14 века
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от €90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Другой Таллин - Кремниевая долина Европы
Погрузитесь в уникальное путешествие по Таллину, где исторические улицы соседствуют с инновациями и культурой стартапов
Начало: На Ратушной площади
10 авг в 17:00
11 авг в 10:00
от €53 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Крепостная стена и будни средневекового Таллина
Изучить главные достопримечательности Старого города
Начало: У башни Кик ин де Кёк
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €55 за человека
Индивидуальная
Фотопрогулка по старинному Таллину
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €67 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны городской ратуши
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €60 за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пешком по средневековому Таллину
Путешествие в прошлое начинается у Вируских ворот. Откройте для себя главные достопримечательности Таллина и узнайте, как здесь жилось в разные эпохи
Начало: У Вируских ворот
Завтра в 13:00
11 авг в 09:00
€60 за человека
Таллин полон интересных достопримечательностей и важных мест, в первую очередь это один из красивейших старых городов, также это различные музеи и театры, церкви и площади, многочисленные парки – особенно прекрасные летом и конечно же множество уютных ресторанов и кафе
Таллин прекрасный город, конечно исследовать его можно и самостоятельно, но более приятным и познавательным вариантом будет отправиться на экскурсии, так как вы не тратите время на организационные моменты и более углубленно знакомитесь с городом и его достопримечательностями
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 3 ноя 2025
Хотим сказать Галине , нашему ГИДУ , большое спасибо за уделенное нам время . Галина проводила экскурсию учитывая наши интересы
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Анна — очень увлечённый и компетентный экскурсовод, прекрасно разбирающийся в истории Таллина. Как человек она доброжелательна, отзывчива и очень позитивна.
Экскурсия
Экскурсия
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Д
Большое спасибо Ирине за великолепную экскурсию «Жизнь средневекового Таллина»! Экскурсия была очень увлекательной и познавательной. Особенно понравилось, что Ирина рассказала
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М
Были на экскурсии Таллин:старый молодой и вечно недостроенный с гидом Алексанром, очень понравилось! Гид обладает не только отличным багажом професиоральных
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А
Нам все очень понравилось! Спасибо большое! Экскурсия была познавательной, было интересно и детям и взрослым.
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М
Спасибо большое. Наша семья получила огромное удовольствие! перестроили маршрут прямо во время экскурсии, еще и на трамвае прокатились))) очень нравится когда человек отзывчив к твоим запросам. Подача информации устроили три поколения включая подростка!
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В
Знающий гид,было интересно слушать, узнать новое,мы благодарны Константину и рекомендуем его гостям Таллина
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М
Нашим гидом была Галина. Экскурсионный маршрут организован отлично. Галина оказалась прекрасным, знающим рассказчиком, сумела сделать так, что было интересно и
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M
Очень позитивный гид, приятно и интересно прогулялись по Таллину
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N
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Было очень интересно: Галина показал много укромных и необычных мест, куда самостоятельно вряд ли удалось
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Всего 1856 отзывов в Таллине
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Ответы на вопросы от путешественников по Таллину
Самые популярные экскурсии в Таллине
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