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взрослому, и подростку, отвечала на все вопросы и запросы. Чувствуется, как Галина любит Эстонию, ее культуру и историю. Теперь, все что раньше читали и знали по рассказам, приобрело живое дыхание, мы начали по другому смотреть на памятники, здания и улицы, благодаря Галине они перестали быть просто интересной архитектурой, наполнились душой и теплом. Огромное спасибо. Рекомендуем Галину в качестве гида.