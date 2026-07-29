22 отзыва оставили туристы

Откройте для себя многогранный Таллин: от древних крепостей до современных кварталов. Узнайте, как город рос и менялся на протяжении веков
Таллин удивляет сочетанием старины и современности.
Прогулка начнется с Ратушной площади и приведет через Латинский квартал к современному району Ротерманна. Здесь старинные здания соседствуют с новыми постройками, создавая уникальную атмосферу.
Участники узнают о развитии города, его жителях и интересных фактах, таких как съемки фильма «Сталкер» и визиты брата Достоевского. Экскурсия подходит для всех, кто хочет увидеть Таллин с новой стороны
От сердца Старого города к сердцу современного Таллина
Мы начнем прогулку с главной площади, Ратушной, и отправимся через Латинский квартал и городскую стену к площади Виру и современному району Ротерманна. Пересекая крепостную границу, я помогу вам представить, какие виды отсюда открывались людям в средневековые времена, расскажу, кем они были, чем занимались на протяжении веков и как менялся их быт. Вы узнаете, когда стало очевидным, что городу тесно и пора выбираться за пределы старых укреплений; как шло градостроительство на первых этапах выхода из кольца крепостных стен, кто победил в давнем соперничестве Нижнего города и Вышгорода, как Таллин пришел к нынешним размерам и чем живет сегодня.
Таллин за пределами путеводителей
Оставив за плечами ветхие события Старого города и неприкосновенность его облика, вы откроете удивительно интересный и незаслуженно обделенный вниманием квартал Ротерманна. Я покажу потрясающие дома 19 века и новейшие постройки, расскажу, как возник креативный район на месте промышленного городка, и какую роль в развитии Таллина сыграл один из его самых успешных предпринимателей. Попутно обращу ваше внимание на места съемок «Сталкера» и дом, где жил брат Достоевского, которого писатель навещал трижды. Также поговорим о том, почему Олимпийские Игры-80 решили проводить не в Риге и Ленинграде, а в Таллине. И обсудим городские легенды о шпионаже в таллинских гостиницах.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 17 часов 20 минут
Провёл экскурсии для 375 туристов
Я живу в Таллине с 2011 года, когда переехал сюда как студент. С тех пор улицы этого города вошли мне глубоко в душу и я рад представлять как нашу столицу, так и нашу страну гостям со всего мира. У нас есть, что посмотреть и попробовать и тем, кто у нас впервые, и тем, кто уже не раз бывал в Эстонии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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М
МАРИНА
Были на экскурсии Таллин:старый молодой и вечно недостроенный с гидом Алексанром, очень понравилось! Гид обладает не только отличным багажом професиоральных знаний, но и умеет тактично и с позитвной эмоцией донести их до экскурсантов, узнали много нового и интересного,от общения с Александром осталились очень приятные впечатления. Рекомендую!
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M
Marina
Очень позитивный гид, приятно и интересно прогулялись по Таллину
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Mikhail
Александр - очень креативный и контактный рассказчик. Постоянно что-то появляется в новом и неожиданно свете.
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Даниил
Александр, замечательный гид и потрясающий человек! Способен ответить на любые вопросы по истории Таллина и специфике городского строительства. Было приятно то, что маршрут построен нетривиально и выходит за рамки старого города! Также я услышал много нового о знаковых местах средневекового Таллина.
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Maria
Весело и познавательно, рекомендуем!
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Е
Елизавета
Из всех предлагаемых в Трипстере экскурсий по Таллину мы осознанно выбрали ту, где помимо старого города было затронуто что-то еще, - и остались очень довольны. Квартал Ротермана хоть и находится читать дальшеуменьшить
совсем рядом со старым городом, сами мы туда бы наверное не попали, или даже если и попали, не обратили внимания на то, как потрясающе он переделан из промзоны. Мы были с 14-летней дочкой, очень любознательной, но как любой ребенок, не очень настроенной прослушать длинную лекцию по истории и архитектуре, и надо сказать, что в 2-часовой экскурсии Александра как раз соблюден баланс между историческими сведениями и практическими интересными моментами, такими как симпатичные кафе и тому подобное. Очень рекомендуем.
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