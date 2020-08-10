22 отзыва оставили туристы

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Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный

Авторский маршрут по историческому центру и неординарному кварталу Ротерманна

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Ратушной площади
  • Заказать экскурсию

45 за экскурсию

У этой экскурсии22 отзыва
4.91
Александр
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Александр – Гид в Таллине
Главная историческая часть Таллина сосредоточена в Старом городе и это безусловный центр туристического притяжения.

Но, на мой взгляд, гораздо интереснее посмотреть на столицу в более объемном хронологическом измерении.

Для этого недостаточно увидеть средневековые кварталы, где сегодня соблюдают правила застройки.

Нужно прогуляться 👣 и по новым районам, где современным архитекторам дышится свободнее.

Я расскажу, как развивался город 🏙️ за пределами крепостных стен, чем были заняты местные жители и открою креативные места, где старинная архитектура гармонично сосуществует с современными стилями!
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный

Что вас ожидает

От сердца Старого города к сердцу современного Таллина
Мы начнем прогулку с главной площади, Ратушной, и отправимся через Латинский квартал и городскую стену к площади Виру и современному району Ротерманна. Пересекая крепостную границу, я помогу вам представить, какие виды отсюда открывались людям в средневековые времена, расскажу, кем они были, чем занимались на протяжении веков и как менялся их быт. Вы узнаете, когда стало очевидным, что городу тесно и пора выбираться за пределы старых укреплений; как шло градостроительство на первых этапах выхода из кольца крепостных стен, кто победил в давнем соперничестве Нижнего города и Вышгорода, как Таллин пришел к нынешним размерам и чем живет сегодня.

Таллин за пределами путеводителей
Оставив за плечами ветхие события Старого города и неприкосновенность его облика, вы откроете удивительно интересный и незаслуженно обделенный вниманием квартал Ротерманна. Я покажу потрясающие дома 19 века и новейшие постройки, расскажу, как возник креативный район на месте промышленного городка, и какую роль в развитии Таллина сыграл один из его самых успешных предпринимателей. Попутно обращу ваше внимание на места съемок «Сталкера» и дом, где жил брат Достоевского, которого писатель навещал трижды. Также поговорим о том, почему Олимпийские Игры-80 решили проводить не в Риге и Ленинграде, а в Таллине. И обсудим городские легенды о шпионаже в таллинских гостиницах.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная. Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Ратушной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Я живу в Таллине с 2011 года, когда переехал сюда как студент. С тех пор улицы этого города вошли мне глубоко в душу и я рад представлять как нашу столицу, так и нашу страну гостям со всего мира. У нас есть, что посмотреть и попробовать и тем, кто у нас впервые, и тем, кто уже не раз бывал в Эстонии.
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22 отзыва оставили туристы

10 августа 2020
Спасибо большое Александру за интересную, динамичную и нестандартную прогулку. Маршрут, истории и советы по самостоятельной прогулке по городу — все понравилось и оказалось полезно. В следующий раз с удовольствием ещё раз прогуляемся с Александром по другому маршруту. Всем рекомендуем!
Яна
1 марта 2020
Прилетали в Таллинн в феврале, выбрали эту экскурсию и ни сколько не пожалели. Экскурсия очень понравилась, интересно было посмотреть не только старый город, но и его новые кварталы. Александр очень тактичный и внимательный собеседник. Прекрасно знает историю своего города, и конечно крайне трепетно к нему относится. Отлично владеет материалом, о котором рассказывает. С пониманием и участием ответил на все наши вопросы, рассказал, что еще мы можем посмотреть самостоятельно в оставшие дни. Мы были в городе второй раз и посмотрели на него совсем по-иному. Спасибо за прекрасно проведенное время и новые впечатления.
23 февраля 2020
Александр сумел отлично структурировать экскурсию так, что интересно было всей разношёрстной группе, где были и гости, и местные. Полтора часа пролетели незаметно! Отдельное спасибо за умелую адаптацию маршрута к крайне мерзкой погоде, выпавшей на день экскурсии! :)
Елена
2 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании, узнали несколько интересных фактов, которые не найдешь ни в путеводителях, ни в интернете. Такую экскурсию могу порекомендовать как людям, приехавшим первый раз в Таллин, так и тем, кто был много раз.
27 января 2020
Большое спасибо Александру за интересную и содержательную экскурсию по прекрасному городу! Замечательный и нетривиальный рассказ. Непринужденная и интересная подача материала. Очень понравилось!Рекомендую!
10 января 2020
Очень понравилось, бодро и с юмором
7 января 2020
Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
2 января 2020
Отличная экскурсия и очень оригинальный маршрут. Александр познакомил нас с историческим центром, а также с новыми кварталами Таллином. Мы получили много интересной информации и много удовольствия от общения с нашим гидом-эрудитом.
Дарья
2 января 2020
Александр, спасибо Вам за потрясающую, увлекательную прогулку по Таллину. Вся наша компания из 6 человек под впечатлением. Вы отличный рассказчик и у Вас замечательное чувство юмора. Редко пишу отзывы, но тут прямо захотелось. Ещё раз спасибо за сказочное и весёлое 1 января.
12 ноября 2019
Наша компания осталась довольна. Экскурсия прошла весело, легко, интересно и динамично. Большое спасибо!
Ещё 12 отзывов

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