22 отзыва оставили туристы

Таллин удивляет сочетанием старины и современности. Прогулка начнется с Ратушной площади и приведет через Латинский квартал к современному району Ротерманна. Здесь старинные здания соседствуют с новыми постройками, создавая уникальную атмосферу. Участники узнают о развитии города, его жителях и интересных фактах, таких как съемки фильма «Сталкер» и визиты брата Достоевского. Экскурсия подходит для всех, кто хочет увидеть Таллин с новой стороны

Описание экскурсии

От сердца Старого города к сердцу современного Таллина

Мы начнем прогулку с главной площади, Ратушной, и отправимся через Латинский квартал и городскую стену к площади Виру и современному району Ротерманна. Пересекая крепостную границу, я помогу вам представить, какие виды отсюда открывались людям в средневековые времена, расскажу, кем они были, чем занимались на протяжении веков и как менялся их быт. Вы узнаете, когда стало очевидным, что городу тесно и пора выбираться за пределы старых укреплений; как шло градостроительство на первых этапах выхода из кольца крепостных стен, кто победил в давнем соперничестве Нижнего города и Вышгорода, как Таллин пришел к нынешним размерам и чем живет сегодня.

Таллин за пределами путеводителей

Оставив за плечами ветхие события Старого города и неприкосновенность его облика, вы откроете удивительно интересный и незаслуженно обделенный вниманием квартал Ротерманна. Я покажу потрясающие дома 19 века и новейшие постройки, расскажу, как возник креативный район на месте промышленного городка, и какую роль в развитии Таллина сыграл один из его самых успешных предпринимателей. Попутно обращу ваше внимание на места съемок «Сталкера» и дом, где жил брат Достоевского, которого писатель навещал трижды. Также поговорим о том, почему Олимпийские Игры-80 решили проводить не в Риге и Ленинграде, а в Таллине. И обсудим городские легенды о шпионаже в таллинских гостиницах.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная. Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.